عبير صبري بإطلالة جريئة مستوحاة من الكوفية الفلسطينية

استوحت الفنانة المصرية عبير صبري، أزياءها في أحدث جلسة تصوير من الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

عبير صبري: حبيت اللوك

ونشرت صبري مجموعة صور عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت فيها بجمبسوت من قطعتين.

وهو عبارة عن بنطال واسع وبلوزة بنفس نقشة الكوفية الفلسطينية بالأبيض والأسود.

وزينت عبير منطقة البطن بحزام أسود من القماش العريض،.

واستكملت عبير صبري اطلالتها بحذاء مفتوح من الجلد الأسود.

مستوحى من فلسطين

وأمسكت الفنانة المصرية بحقيبة يد بنقوش الكوفية باللونين الأحمر والأبيض.

وعقبت عبير على الصور: (حبيت اللوك الجميل دا لانه مختلف و فكرته مستوحاه من الكوفية الفلسطينية).

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن التصميم من توقيع ندى أكرم.

عبير صبري ترقص مع زوجها

وفي وقت سابق، نشرت عبير مقطعا مصورا وثقت فيه وصلة رقص رومانسية، رفقة زوجها رجل الأعمال الفلسطيني أيمن البياع، من الجونة.

اقرأ أيضا: رهف القنون وصديقاتها بقمصان نوم جريئة احتفالاً بعيد الهالوين! (فيديو)

وظهرت عبير صبري في المقطع الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بانستغرام، وهي ترتدي فستانا أسودا مثيرا به فتحة كبيرة ناحية الساق، ومكشوف الصدر أيضا.

View this post on Instagram A post shared by Abeer Sabry (@abeersabryofficial)

وبدأ زوج الفنانة المصرية أيمن البياع، في مراقصتها على أنغام الموسيقى، كما قام بتقبيلها واحتضانها.

وكان بياع يراقص عبير على أنغام اغنية “الترند الاول” للفنان مهند زعيتر.

الرجل المثالي

وعلقت عبير بقولها:”حبيبي الرجل المثالي”

إلا أن المقطع عرّض صبري وزوجها لانتقادات حادة، وكتبت صفاء مصطفى مستنكرة “الراجل يسيب مراته عريانة قدام الكل؟.”

بينما علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد:”الله يهنيكم يارب ويبعد عنكم عيون الحساد.”

إطلالة جريئة

وخطفت الفنانة المصرية، الأضواء في أحد إطلالاتها على السجادة الحمراء في فعاليات الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

اقرأ أيضا: اتهام شمس الكويتية بالتحرش برجل في العراق بعد فيديو غريب!

وظهرت صبري بفستان وردي، أبرز انوثتها ضمن مجموعة صور نشرتها لاطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة.

عبير صبري ترفض بيع أعضائها بعد وفاتها

وكانت صبري أعلنت سابقاً عدم نيتها التبرع بأعضائها بعد وفاتها.

جاء ذلك بعدما أعلنت كلاً من الفنانتين إلهام شاهين ورانيا يوسف، تبرعهما بأعضائهما.

وسخرت عبير صبري في منشور لها عبر (فيسبوك) من زميلاتها.

وكتبت: (مساء الخير.. أحب أقول إني بعد عمر طويل ان شاء الله مش هتبرع بأعضائي وشكرا). وحين ردت عليها شقيقتها الإعلامية مروة صبري بإيموجي ضاحك، ردت عبير: (هيصة).

وكتب أحد المتابعين: (المشكلة انهم عارفين أنهم بعد ماهيمشوا ولا أهلهم ولا حد هايسمح بالكلام ده أصلا). (الكلام ببلاش) واتهم الفنانتان رانيا وإلهام بالسعي وراء التريند، معقباً: (التريند بيحكم للاسف.. لكن العبير طول عمره حقيقى).

وردت عليه عبير صبري: (كل واحد وأفكاره وأعضاؤه بقى). وردت عبير أيضاً على تعليق آخر جاء فيه: (وأنا كمان.. هاخد كل حاجتي وأنا ماشي).

وتابع: (على أساس أني بموت في البشرية ونفسي أخدمها). لترد عليه الفنانة المصرية مُلطشة زميلتيها: (كله كلام وخلاص الكلام ببلاش).

تابع آخر الأخبار عبر: « Google news»

وشاهد كل جديد عبر قناتنا في « YOUTUBE»