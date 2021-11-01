شاهد فيديو رقص سمية الخشاب بفستان ضيق في ردهة فندق على طريقة “كيداهم” والجمهور يسخر

شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب، جمهورها وصلة رقص أدتها على أغنية عمرو دياب.

(ياهناه)

ونشرت سمية الخشاب الفيديو بنفسها عبر حسابها على (انستجرام).

وظهرت الفنانة وهي ترتدي فستاناً أزرق طويل بدون أكمام، يلتصق بجسدها كاشفاً تفاصيله.

وبدأت سمية الرقص في ردهة أحد الفنادق، على أغنية (يا هناه).

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وعقبت سمية الخشاب على الفيديو باسم الأغنية مرفقاً بإيموجي خرزة زرقاء ووجه يغمز، وقلب أزرق.

متابعون يسخرون: ذنوب عالفاضي

وهاجم متابعو سمية تصرفها ورقصها في مكان عام أكثر من مرة بهذه الطريقة التي شبهوها بشخصية (كيداهم) التي جسدتها في (كيد النسا).

ومما جاء في التعليقات: (فيفي عبدو النسخة الثانية).

ووافقه آخر الرأي ساخرا: (يا الله مكثفة الدروس عند فوفا).

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ووجه آخر نصيحة لها: (للاسف لو تركزي على التمثيل فقط يبقى افضل . السوشيال ميديا اللي كلها رقص دي بتقلل منك ).

وعلق آخر على النظارات الشمسية ساخراً: (اول مره اشوف واحده بترقص بالنضاره وكمان في مكان مفيهوش شمس).

وعقب متابع: (نفسي مرة اشوفلها رقصة تتناسب مع الاغنية…الاغنية بوادي وهي بوادي).

سمية الخشاب وعمرو دياب

ونشرت سمية الخشاب أمس الأحد صوراً تجمعها بـ”دياب” أيضا.

وذلك على هامش لقاءهما في فعاليات معرض “إكسبو دبي 2020”.

كما نشرت الفنانة عدة فيديوهات تجمعها بـ”عمرو” عبر حسابها على (انستجرام).

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وظهر “دياب” في الفيديو وهو يحتضن سمية الخشاب، أثناء الغناء على أغنية (وياه).

رقص سمية الخشاب ومحمد رمضان

وسبق أن تعرضت الخشاب لموجة انتقادات وسخرية بسبب طريقة رقصها.

جاء ذلك بعدما نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، فيديو عبر (انستجرام).

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وظهرت فيه سمية الخشاب ترقص مع محمد رمضان على أنغام إحدى أغاني المهرجانات.

لكن طريقة رقص سمية التي كانت ترتدي فستاناً أسود عاري الصدر، أثارت سخرية المشاهدين.

وصلة رقص في الجونة

وفي مهرجان الجونة السينمائي، اختارت سمية الخشاب لفت الأنظار إليها بوصلة رقص، بدلاً من الإطلالة الجريئة كزميلاتها.

ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها على (انستجرام)، فيديو يوثق لحظة رقصها على السجادة الحمراء.

وعلقت الفنانة المصرية على الفيديو: (الرقص علي الريد كاربت حاجه تانيه، نشر الطاقة الإيجابية في كل مكان).

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