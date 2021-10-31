رهف القنون وصديقاتها بقمصان نوم جريئة احتفالاً بعيد الهالوين! (فيديو)

احتفلت الناشطة السعودية رهف القنون، بعيد الهالوين مع أصدقائها بأزياء جريئة.

ونشرت رهف القنون عبر خاصية (الستوري)، على حسابها بانستجرام، مقاطع توثق احتفالها.

وارتدت رهف ملابس نسائية مخصصة للنوم مع صديقاتها اللواتي ظهرن بتشكيلة أخرى من قمصان النوم.

كما ظهرت بفيديوهات أخرى وهي ترتدي فستاناً أبيض ضيق يلتصق بجسدها وقصير جداً، وتؤدي حركات إيحائية خارجة.

هل رهف القنون حامل؟

وقبل أسابيع، نشرت رهف صورة سيلفي من أمام المرآة ظهرت فيها عارية.

وما لفت أنظار المتابعين، بروز بطن رهف، مما جعلهم يتساءلون ما إذا كانت حامل مجدداً دون زواج.

إنه دوري!

وفي وقت سابق، أثارت الناشطة السعودية صدمة جديدة بين متابعيها بجرأتها في ملابسها.

وظهرت رهف القنون بالصور، وهي ترتدي فستاناً قصيراً وضيقاً باللون البيج، يُظهر لمن يشاهدها لأول وهلة بأنها لا ترتدي شيئاً.

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وعلقت رهف عبر خاصية الستوري على الصور قائلة: (الفصل الحالي من حياتي يسمى، لقد حان دوري).

وكانت رهف قد تصدرت التريند قبلها بأيام بعد ظهورها في صورة خادشة للحياء مع إحدى الفتيات.

اليوم الوطني

وسبق أن ظهرت رهف القنون بإطلالة مشابهة تزامنا واحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91.

ونشرت رهف صوراً ومقطع فيديو وهي ترتدي جمبسوت يلتصق بجسدها بشكل يكشف أدق تفاصيله.

وما زاد الأمر جرأة، أن رهف تعمدت أن يكون الجمبسوت بلون جسدها، لتوحي للمشاهد من أول وهلة أنها عارية تماماً.

ووقفت رهف بالفيديو أمام المرآة لالتقاط صورة، وكررت حركتها الإيحائية الخارجة بإخراج لسانها أمام الكاميرا.

بكيني!

وقد فعلتها الناشطة السعودية سابقاً، حين ظهرت بملابس فاضحة أشبه بالبكيني.

وارتدت القنون فستاناً قصيراً بفتحات كثيرة تكشف ملابسها الداخلية، ووقفت بطريقة تستعرض خلالها مؤخرتها.

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وفي صورة أخرى، وقفت رهف القنون مع صديقتها وأخرجت لسانها في الصورة بحركة اعتبرها أغلب المتابعون إيحائية.

ووجهت القنون رسالة للفتيات حينها قالت فيها: (يا فتاة، ادرسي واعملي وكوني مسؤولة وارتدي ملابس جيدة).

وتابعت: (استجمعي قواكي كل يوم وأديري أموالك بنفسك، ستكوني متعملة وتفرضي احترامك، لديك رؤية ومخططات للمستقبل، من لا يقدر كل هذا لا يستحقك).

وكانت رهف قد فاجأت متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها ووالد طفلتها الوحيدة ريتا قبل أشهر.

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