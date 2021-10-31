دراسة: فوائد فيتامين سي مذهلة للوقاية والشفاء من كورونا

خلصت صحيفة “التليجراف” البريطانية، ضمن دراسة لها إلى أنّ فيتامين سي، يمكن أن يساعد في الوقاية من فيروس كورونا وتسريع الشفاء من العدوى.

ويؤكد العلماء أن هذا الفيتامين، يجب أن يصبح علاجًا أساسيًا في المستشفيات.

وفي هذا السياق أشارت الدراسة إلى مراجعة لـ 12 تجربة إكلينيكية، من المقرر نشرها في مجلة Life هذا الأسبوع.

ووجدت المراجعة أن إعطاء الفيتامين عن طريق الوريد قد يحسن مستوى الأكسجين في الدم ويقلل الالتهاب ويقطع إقامة المريض في المستشفى.

وإحدى هذه الدراسات المشار إليها في المراجعة، والتي أجريت في ووهان بالصين، وجدت أن هذا الفيتامين زاد من معدل الشفاء من عدوى الأعراض.

وزاد معدل الشفاء من خلال الفيتامين، بنسبة 70 في المائة مقارنةً بالعلاج الوهمي.

فوائد 20 برتقالة

وقال الباحثون إن عشرين برتقالة توفر جرامًا واحدًا من الفيتامين، وبالتالي تتطلب مستويات الجرعات هذه مكملات.

ووجدت المراجعة أن تركيزات الفيتامين في البلازما كانت منخفضة للغاية بين 70 إلى 80 في المائة من مرضى كورونا.

ويشير ذلك إلى أن مرضى كورونا قد يستفيدون من عدة جرامات من الفيتامين لتصحيح أي نقص.

لكن الدراسة أشارت إلى أن الجرعة قصيرة الأمد عن طريق التنقيط قد لا تكون طويلة بما يكفي “لتوفير فائدة دائمة”.

وحسب الصحيفة “يمكن أن يعود 15-25 في المائة من المرضى إلى حالة نقص الفيتامين سـي بعد توقف التدخل”.

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ممارسة قياسية

ونقلت “التليجراف” تعليق الدكتورة مارسيلا فيزكايتشيبي، طبيبة مشاركة من كلية الطب في إمبريال كوليدج بلندن، حول الدراسة.

وذكرت فيزكايتشيبي أنه يجب أن تكون الممارسة المعتادة في كل مستشفى للتحقق من حالة الفيتامين C للمرضى.

كما يجب إعطاء جرعة مناسبة لتحسين التعافي.

وأضافت الطبيبة: “نحتاج دائمًا إلى التأكد من تغطية الأساسيات مثل استبدال الإلكتروليتات والعناصر النزرة والفيتامينات بما في ذلك فيتامين سي ود”.

وينبغي وفق فيزكايتشيبي أن تكون هذه “ممارسة قياسية”.

واقترحت الطبيبة أيضًا أن الفيتامين يمكن أن يساعد في منع تطور Covid-19 إلى مرض شديد.

نتائج إيجابية

وخلصت المراجعة إلى أن تجارب التحكم العشوائية، تظهر أن فيتامين C يبدو أنه يدعم أيضًا النتائج الإيجابية في Covid-19 في كل من إعدادات المرضى الداخليين والخارجيين.

ويؤدي ذلك إلى تأثير مفيد في المرضى الذين يعانون من أعراض معتدلة.

ويقول البروفيسور نافيد ستار، أستاذ الطب الأيضي بجامعة جلاسكو: “إن التجارب التي تبحث في مكملات فيتامين سي كوسيلة للحد من المضاعفات الناجمة عن فيروس كوفيد -19 تحظى ببعض الاهتمام”.

ولكن وفق ستار: “لا شيء نهائي وكلها لها قيود مهمة. لذلك يجب على المرء أن يكون حذراً في تفسير الأدلة الحالية”.

الحاجة إلى تجربة مضبوطة

ولإثبات فرضية أن فيتامين C مفيد في حالات كورونا حقًا، هناك حاجة إلى تجربة مضبوطة تعمل بالطاقة الكافية.

وبدون ذلك، يجب ألا تصرف البيانات الحالية الممارسة بعيدًا عن التدخلات التي تعمل أو تؤثر على الإرشادات ذات الصلة “.

ووجدت دراسة نشرتها King’s College London في وقت سابق من هذا العام أن تناول فيتامين سي “ليس له فائدة وقائية” ضد عدوى Covid-19.

كما تم اقتراح زيادة تناول فيتامين د للمساعدة في الحماية من Covid-19.

لكن بحثًا نشرته جامعة ماكجيل في كيبيك بكندا في وقت سابق من هذا العام، لم يجد فرقًا في مستويات الفيتامين بين الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس ولم يصابوا به.

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