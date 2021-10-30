فيديو شوق الهادي بأزياء الهالوين الجريئة ورقصة الحمام يستفز الكويتيين!

أثارت الفنانة الكويتية شوق الهادي، جدلاً واسعاً بأزياءها الجريئة التي ارتدتها احتفالاً بعيد الهالوين.

رقص في دورة المياه!

وارتدت شوق الهادي، جبمسوت ضيق يكشف تفاصيل جسدها، ويشبه زي شخصية “سبايدرمان”.

وظهرت الفنانة تستعرض الزي في أحد دورات المياه، بالرقص على أنغام أغنية أجنبية.

كما ارتدت شوق زياً آخر، عبارة عن فستان ذهبي قصير يكشف ساقيها بشكل فاضح.

شوق الهادي “المرأة المصارعة”

وعلقت الهادي على الصورة التي نشرتها عبر (انستجرام): (هذه المرأة المصارعة على وشك أن تقتلها).

وتعرضت شوق الهادي لموجة هجوم وانتقادات وصلت إلى حد المطالبة بترحيلها من الكويت.

فجاء في التعليقات: (متى بتم تسفيرها مثل شهاب سفروها).

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ووافقته أخرى الرأي قائلة: (هذي شو تتحرا عمرها .. اجنبيه.. المشكله مشوهين سمعة الكويتيات بحركاتهم ..الناس تتحرا انهم كويتيات).

مودل روز فرع الكويت

وشبهها آخر بعارضة الأزياء السعودية مودل روز، وكتب: (مودل روز فرع الكويت).

وتساءل آخر عن سر تصويرها في الحمام، وكتب: (اش سالفتهم علي تصوير الحمام).

كما وانتقد متابع انسياق شوق في تقليد الأجانب، وكتب: (لمتى واحنا نشوف مشاهير تتبع نظام القطيع وتقليد الاجانب ! ).

وتابع: (ليش انسلخ من هويتي عشان اقلد الغرب عمره ماكان شي واو، رسولنا يقول (لتتَّبعنَّ سَننَ من كانَ قبلَكم حذو القُذَّةِ بالقُذَّةِ حتَّى لو دخلوا جحرَ ضبٍّ لدخلتُموه.)

وعقب آخر: (انت مسلمة مو مسيحية عشان تحتفلين).

عادت الفنانة الكويتية شوق الهادي إلى إثارة الجدل من جديد، وذلك في حفل الهالوين بدبي.

(الهالوين هنا)

وبدأت شوق الهادي الاحتفال بالهالوين قبل أيام حين نشرت صوراً لها وهي تقف أمام شخص يتنكر بأزياء رجل الفضاء.

وظهرت الفنانة الكويتية بفستان أسود مخطط، قصير جداً، وبفتحة v، مما كشف عن صدرها وساقيها بجرأة.

ونسقت شوق إطلالتها بحقيبة سبورت وضعتها حول خصرها، وحذاء شفاف.

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بينما عقبت شوق على الصور: (الهالوين هنا).

شوق الهادي وملكة جمال روسيا

وفي وقت سابق، ظهرت شوق الهادي، مع ملكة جمال روسيا السابقة فيكتوريا لوبيريفا.

ونشرت شوق الهادي الصور التي تجمعها بفيكتوريا لوبيريفا، عبر حسابها على (انستجرام).

كما وظهرت فيكتوريا لوبيريفا بفستان رمادي لامع أوف شولدر، بفتحة جانبية.

وعلقت شوق على الصور: (من حفل روسي، الجميلة من الداخل والخارج فيكتوريا لوبيريفا، عمل جيد عزيزتي).

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