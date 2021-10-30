تعرّفوا على المشاهير الأعلى أجراً في انستغرام .. رونالدو أطاح بـ”ذا روك”

أطاح النجم كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد بالممثل دواين جونسون من صدارة قائمة المشاهير الأعلى أجراً على “انستغرام” لعام 2021.

رونالدو في المركز الأول

وأصدر موقع Hopper HQ قائمة جديدة بالأسماء والأجور لمشاهير العالم، مقابل كل منشور مدفوع الأجر. وتصدر كريستيانو رونالدو القائمة، حيث يتلقى 1.6 مليون دولار على كل منشور.

وكان النجم البرتغالي قد احتل المركز الثالث العام الماضي. حيث كشفت القائمة حينها أن رونالدو يجني 889 ألف دولار لكل منشور.

“ذا روك” كان الأول!

أما ممثل هوليود، الأميركي الكندي دواين جونسون، الملقب بـ(ذا روك)، فقد أصبح في المركز الثاني هذا العام.

بينما يربح دواين 1.52 مليون دولار لكل منشور على (انستجرام).

في حين حيث يتابعه 250 مليون شخص.

كما احتلت المغنية الأمريكية، أريانا غراندي المركز الثالث في قائمة المشاهير الأعلى أجراً على “انستجرام”.

وتتلقى أريانا 1.51 مليون دولار لكل منشور عبر حسابها الذي يتابعه 247 مليون شخص.

بينما جاء ترتيب نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر في المركز الرابع.

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كما تتلقى كايلي جينر 1.49 مليون دولار لكل منشور على حسابها الذي يتابعها به 242 مليون شخص.

سيلينا تتغلب على جاستن بيبر

أما المغنية الأمريكية سيلينا غوميز، فتحصل على على 1.46 مليون دولار لكل منشور.

وبذلك تحتل المركز الخامس في القائمة، ويتابعها 239 مليون شخص عبر “انستجرام”.

وجاءت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان بالمركز السادس.

وتتلقى كيم 1.41 مليون دولار لكل منشور على حسابها الذي يتابعه 260 مليون شخص.

ليونيل ميسي وبيونسيه

وجاء في المركز السابع، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويربح ميسي 1.16 مليون دولار على كل منشور في حسابه الذي يتابعه 278 مليون متابع.

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جاءت المغنية الأميركية بيونسيه في المركز الثامن في القائمة.

حيث تتلقى بيونسيه 1.14 مليون دولار على المنشور الواحد، في حسابها الذي يتابعه 216 مليون متابع.

يليها المغني الكندي الشهير جاستن بيبر الذي يتلقى 1.12 مليون دولار للمنشور، ويتابعه 201 مليون شخص.

وأخيراً في المرتبة العاشرة، عارضة الأزياء كيندال جينر.

وتحصل كيندال على 1.05 مليون دولار لكل منشور على حسابها الذي يتابعه 197 مليون شخص عبر “انستجرام”.

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