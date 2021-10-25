انتقادات لـِ”الجزيرة” بسبب “تجاهلها” مقابلة سعد الجبري!

طالت قناة “الجزيرة” الإخبارية القطرية، انتقادات من قبل نشطاء على مواقع التواصل، لما وصفوه تجاهلها تغطية مقابلة المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري مع برنامج “60 دقيقة”، والتي تسببت بحرج بالغ للديوان الملكي نظرا لما فجره الجبري من أسرار خطيرة عما يحدث داخل العائلة الحاكمة.

وكان سعد الجبري، قد كشف في لقاء خاص مع محطة أمريكية عن وجود أدلة تثبت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اغتيال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

كما كشف عن أسرار أخرى بالعهد القديم تسببت في ربكة كبيرة للنظام السعودي.

وأبدى ناشطون استغرابهم لموقف “الجزيرة” من تجاهل هذه المقابلة بشكل كلي، رغم أن مثل هذه الأخبار كانت لدى القناة القطرية بمثابة “مادة دسمة” تحرص على تغطيتها والمسابقة في نشرها.

وفي هذا السياق قال الناشط والإعلامي اليمني أسعد الشرعي:”العالم كله يتحدث عن مقابلة سعد الجبري وتصريحاته الخطيرة إلا قناة الجزيرة لم تتطرق إليها خالص رغم أن مثل هذه الأخبار كانت عند الجزيرة مادة دسمة. ويش صار؟”

العالم كله يتحدث عن #مقابلة_سعد_الجبري وتصريحاته الخطيرة الا قناة #الجزيرة لم تتطرق اليها خالص رغم أن مثل هذه الأخبار كانت عند الجزيرة مادة دسمة.

ويش صار ؟؟ — أسعد الشرعي (@ASSADALSHAREEY3) October 25, 2021

بينما طرحت المغردة سارة الغامدي تساؤلاً على متابعيها: “قناة الجزيرة لم تتطرق الى ما جاء في مقابلة سعد الجبري مع برنامج 60 دقيقة!!. لماذا بحسب رأيك؟!.

قناة الجزيرة @AJArabic لم تتطرق الى ما جاء في #مقابلة_سعد_الجبري مع برنامج 60 دقيقة @60Minutes. !! لماذا بحسب رأيك. ؟! — سارة الغامدي (@sarah_alghamidi) October 25, 2021

فيما أكد آخرون أن مقابلة سعد الجبري تلك، لو كانت قبل شهور لحظيت بتغطية واسعة من “الجزيرة” فضلا عن مناقشتها واستقدام الضيوف لتحليلها عبر كل برامجها. في إشارة إلى أن السبب وراء هذا التجاهل، هو المصالحة التي تمت بين الرياض والدوحة في يناير الماضي بقمة العلا في السعودية.

مقابلة سعد الجبري في برنامج 60 دقيقة لوكانت قبل عدة شهور لشبعت تحليلا وضيوفا وبرامجا في قنوات الجزيرة، سبحان مغير الاحوال#مقابله_سعد_الجبري — mohammed Hamid (@mhjimie22) October 26, 2021

وكتب أحد النشطاء ساخراً:”بعد أن كان خبر دخول الحمام بالنسبة لمحمد بن سلمان هو بمثابة خبر عاجل في قناة الجزيرة. يأتي التصالح القطري السعودي ليشكل درع واقي ليحمي مؤخرة ولي عهد السعودية.”

بعد ان كان خبر دخول الحمام بالنسبة ل #محمد_بن_سلمان هو بمثابة خير عاجل في قناة #الجزيره

يأتي التصالح القطري السعودي ليشكل درع واقي ليحمي مؤخرة #ولي_عهد #السعودية حتى لتصل الامور ان تكون خسارة مانشستر يونايتد لها حيز ووقع اكبر من مسلسل فضايح الداشر بإعتراف #سعد_الجبري على اجرامه pic.twitter.com/gIwx613Uvr — فتى ال🍣سو🥢شي🥡 (@mulleroglu212) October 25, 2021

وتابع:”حتى لتصل الأمور أن تكون خسارة مانشستر يونايتد لها حيز ووقع اكبر من مسلسل فضايح الداشر بإعتراف سعد الجبري على اجرامه.”

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الجزيرة لم تتطرق لـِ مقابلة سعد الجبري

وبمراجعة موقعي “الجزيرة نت” و”الجزيرة مباشر” وصفحات القناة القطرية أيضا بمواقع التواصل المختلفة، من قبل محرر (وطن)، تأكد بالفعل أن الجزيرة لم تتطرق إلى أي خبر عن مقابلة سعد الجبري، الذي توقع أن يقتل بعد هذا اللقاء.

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مقابلة سعد الجبري هي قنبلة الموسم

أين الجزيرة؟أوه قطر وسعودية تصالحو 😂 — نسرين (@start2023) October 25, 2021

وبمراجعة موقع “الجزيرة نت” اتضح أن آخر خبر قد نشر عن سعد الجبري لديها، كان بتاريخ 19 سبتمبر 2020، تحت عنوان “أشاد فيها بدور والده وعلاقاته.. نجل الجبري ينشر محادثة خاصة مع الأمير خالد بن سلمان.”

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وقبلها خبر في أغسطس من نفس العام تحت عنوان “السعودية: نجل سعد الجبري يكشف معلومات جديدة عن محاولات اغتيال والده.”

بالأمس كان هناك لقاء مع #سعد_الجبري، السؤال: أين قناة الجزيرة؟ 😉 — بو فهد (@BoFahad_Qatar) October 25, 2021

ودون ناشط منتقدا: “قناة الجزيرة المفضلة لدي لا تنويه ولا تعليق ولا أي كلمتين حتي من باب برو العتب علي حلقة سعد الجبري في 60 دقيقة. و لا الحيادية هنا كانت بعافية شوية.”

قناة الجزيرة المفضلة ليا لا تنوية ولا تعليق ولا اي كلمتين حتي من باب برو العتب علي حلقة سعد الجبري في 60 دقيقة و لا الحيادية هنا كانت بعافية شوية — Mohammed Hammad ( الخوف من الله والباقي علي الله ) (@Mohamme53014790) October 26, 2021

وسخر آخرون من موقف القناة عبر رسومات ساخرة.

وضع قناة الجزيرة وهي تتجاهل

لقاء سعد الجبري 😂 pic.twitter.com/wN0Qlb9AQH — Darkness of the night (@Rebelleader98) October 25, 2021

مقابلة سعد الجبري

وكان المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، كشف في لقاء خاص مع محطة أمريكية عن وجود أدلة تثبت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اغتيال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وقال إن ابن سلمان أخبر رئيس الاستخبارات السعودي في ذلك الوقت الأمير محمد بن نايف بما نصه:”أريد اغتيال الملك عبد الله، أنا أملك خاتما ساما من روسيا، سيكون كافيا بالنسبة لي مصافحته فقط وسينتهي أمره“.

وقال الجبري، في أول حديث إعلامي منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017، مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف: “هذا ما قاله (ابن سلمان). سواء كان يتفاخر بذلك أو لا.. ولكنه قال ذلك وأخذنا الأمر على محمل الجد“.

سعد الجبري يتوقع مقتله

وأكد الجبري، وجود نسختين من فيديو مسجل لحديث ابن سلمان خلال هذا الاجتماع، وأنه يعلم أين توجد هاتين النسختين.

وعندما سأله المذيع “هل تعتقد أن محمد بن سلمان يخاف منك؟” أجاب الجبري قائلا: “هو يخاف من المعلومات التي أملكها“.

وكان المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري قد كسر صمته، للمرة الأولى، منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017. مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف.

وهاجم الجبري، في المقابلة، الأمير محمد بن سلمان مقدما الكثير من الادعاءات.

كما تحدث عن اتهامه لولي العهد بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية.

بينما نفى الجبري اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس.

وقال الجبري إنه تلقى “تحذيرا بعدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا، وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة. وعندما سألت لماذا؟ فقالوا لقد قطعوا الرجل، لقد قتلوه وأنت على رأس القائمة“. في إشارة إلى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وأضاف الجبري أن محمد بن سلمان “يخشى من المعلومات التي لدي“، وتابع بالقول: “أتوقع أن أٌقتل يوما ما“.