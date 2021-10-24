صحيفة: خيبة أمل في قطر تجاه واشنطن بسبب صفقة طائرات مسيرة

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها، عن مسؤول حكومي قطري أن قطر تشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الإدارة الأمريكية لمماطلة الولايات المتحدة في إتمام صفقة طائرات مسيرة، رغم تعاونها الكبير مع أمريكا والذي ظهر جليا في عمليات الإجلاء الأخيرة بأفغانستان.

قطر وصفقة طائرات أمريكية مسيرة

وتسعى قطر وهي مشتر رئيسي للأسلحة في الولايات المتحدة، منذ أكثر من عام لشراء أربع طائرات بدون طيار من طراز MQ-9B Predator.

ولم تتصرف وزارة الخارجية بعد بشأن الطلب ورفض المسؤولون الإفصاح عن السبب.

ويأتي استياء قطر من عدم إجابة طلبها بشأن الصفقة، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها في الخليج مع تقليص القوات والقدرات العسكرية. وسط مخاوف متزايدة في واشنطن بشأن نفوذ الصين في المنطقة.

وقال مسؤولون قطريون إنهم سيستخدمون طائرات بدون طيار قدمتها الولايات المتحدة لمراقبة منشآت الغاز الطبيعي العملاقة لرصد التهديدات.

وتستضيف الدوحة أيضًا بطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل. ويعتقد المسؤولون القطريون أنها تتطلب مزيدًا من اليقظة ضد الأنشطة الإرهابية.

كما ذكر مسؤولون قطريون وأمريكيون لـ”وول ستريت جورنال” أيضا أن الطائرات بدون طيار، التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون دولار، ستمنح القطريين قدرة دفاعية أقوى في المنطقة.

وقال مسؤولون وخبراء دفاع أمريكيون إن هذا قد يساعد الولايات المتحدة في ردع التهديدات التي تشكلها إيران.

وتتطلع قطر أيضًا إلى شراء مقاتلات الشبح الأمريكية من طراز F-35 في طلب منفصل.

الدوحة تشعر بخيبة أمل

ويأتي هذا بينما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على طلبات مماثلة من حلفاء آخرين، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

وقد زاد ذلك من إحباط القطريين الذين يجادلون بأن الدوحة ساعدت الولايات المتحدة بعدة طرق. خاصة مع إجلاء الأفغان المعرضين للخطر بعد سقوط حكومة كابول في أغسطس.

وفي هذا السياق ذكر مسؤول حكومي قطري: “خيبة الأمل من وجهة نظرنا هي أنه لا يوجد مؤشر واضح على سبب تأخر عملنا”.

وتابع موضحا:”عملية الإجلاء الأخيرة في أفغانستان تثبت أن قطر مستعدة دائمًا لدعم حلفائها ولأغراض الأمن والاستقرار”.

أمير قطر مهتم بإنجاز الصفقة

ومن المتوقع ـ وفق الصحيفة الأمريكية ـ أن يكون الموضوع على رأس جدول أعمال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته للبيت الأبيض الشهر المقبل.

وتشرف وزارة الخارجية الأمريكية على المبيعات العسكرية الأجنبية.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق.

وأشار سياسة طويلة الأمد تتمثل في عدم التعليق علنًا على مبيعات أو عمليات نقل دفاعية مقترحة حتى يتم إخطار الكونجرس رسميًا.

في حين أن العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر جيدة بشكل عام.

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وأعرب المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة عن مخاوفهم بشأن علاقات قطر بالإخوان المسلمين وحماس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي الماضي اتهمت واشنطن قطر بسياساتها المتراخية في التعامل مع تمويل الجماعات الإرهابية.

دور قطري هام في المنطقة

يعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين والقطريين وكذلك الخبراء الخارجيين، أن قطر ستلعب دورًا مهمًا للولايات المتحدة مع انسحابها من الشرق الأوسط للتركيز على مواجهة المنافسة من الصين لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

من جانبه، قال الجنرال المتقاعد في الجيش جوزيف فوتيل، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن برنامج المبيعات العسكرية الأمريكية الخارجية مهم في منطقة تقلص فيها الولايات المتحدة قواتها وقدراتها العسكرية.

وتابع:”بشكل عام هذه هي الطريقة التي نساعد بها في الحفاظ على النفوذ في المنطقة”. مضيفا أنه ليس على دراية بالطلب القطري.

ويقول مسؤولو الحكومة القطرية مستنكرين موقف أمريكا بشأن صفقة الطائرات، إنهم وقفوا وراء الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، ودعموها بإجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان أثناء الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية هذا الصيف.

كما وافق القطريون على الإشراف على عمليات المطار في كابول، مما يتيح لبعض الوصول إلى البلاد التي تخضع الآن لسيطرة طالبان، من العالم الخارجي.

الصراع الأمريكي الصيني ودول الخليج

وتستضيف قطر قاعدة العديد، والتي تستخدمها الولايات المتحدة على نطاق واسع لعملياتها في المنطقة. بما في ذلك المركز العصبي للعمليات الإقليمية، مركز العمليات الجوية المشتركة.

ولا تستخدم الولايات المتحدة قاعدة العديد لعمليات الطائرات بدون طيار. والتي تأتي بشكل أساسي من مطار الظفرة في الإمارات العربية المتحدة.

وأثار التورط الصيني في الشرق الأوسط قلق المسؤولين الأمريكيين.

في عام 2018، رفض القطريون مقترحات بكين للدخول في علاقة أمنية أكثر رسمية مع الدوحة في خطوة استراتيجية تهدف إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وتعد قطر ثاني أكبر مشتر للمعدات العسكرية الأمريكية من خلال برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية لواشنطن، بعد السعودية. وبلغت مشترياتها المقترحة أكثر من 26 مليار دولار، وفقًا لوزارة الخارجية.

وتشمل بعض المبيعات أنظمة دفاع جوي وصاروخي متكاملة، ورادارات، وطائرة مقاتلة متطورة من طراز F-15QA، وفقًا لوزارة الخارجية.

علاقة الإمارات بالصين أغضبت بايدن

أقام حلفاء أمريكا الآخرون في الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، علاقات إلى حد كبير مع الصين.

ورأت وكالات التجسس الأمريكية طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تهبط في مطار في الإمارات العربية المتحدة في الأشهر الأخيرة، في إشارة لافتة ولكنها مهمة لعلاقة أمنية ناشئة.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين، أثار تفاعل الإمارات مع الصين غضب البعض في إدارة بايدن وأثار تساؤلات حول مبيعات الأسلحة الأمريكية.

وجاءت الموافقة الأمريكية النهائية على صفقة بيع الأسلحة الأخيرة للإمارات في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب في عام 2020. بعدما اتفقت الإمارات والبحرين على تطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من مبادرة إدارة ترامب المعروفة باسم طاتفاقيات إبراهيم”.

إن النقل الفعلي للطائرات بدون طيار ومبيعات F-35 لا يزال بعيدا.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن إدارة بايدن تمضي قدمًا في الصفقات المقترحة. مع الاستمرار في المراجعة “لضمان أن يكون لدينا تفاهم متبادل واضح فيما يتعلق بالالتزامات والإجراءات الإماراتية قبل التسليم وأثناءه وبعده”.