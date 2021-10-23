الأهلي يكشر عن أنيابه بهزيمة الحرس الوطني بنتيجة عريضة في أبطال أفريقيا (فيديو)

نجح فريق الأهلي المصري من تحقيق الفوز على منافسه الضيف الحرس الوطني النيجيري. بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد في إياب دور ال32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، التي جمعت كلا الفريقين .على ملعب ” الإنتاج الحربي”.

أهداف الأهلي في شباك الحرس الوطني

وأحرز فريق الأهلي أولى أهداف اللقاء في شباك ضيفه الحرس الوطني في الدقيقة ال9 عن طريق محمد شريف. في تسديدة قوية عانقت شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال17 سجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني برأسية قوية جاءت على يسار حارس المرمى. بعد عرضية جميلة من محمود عبد المنعم “كهربا”.

كما وعاد ذات اللاعب ليحرز الهدف الثاني له في اللقاء والثالث لفريق المارد الأحمر في تسديدة قوية. سجلها اللاعب من داخل منطقة الجزاء باتجاه شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال64 سجل حسين الشحات الهدف الرابع للفريق في هجمة مرتدة سريعة. ليسددها اللاعب بأقدامه على يسار حارس المرمى، بينما أحرز محمود كهربا صانع هدفين في اللقاء الهدف الخامس في الدقيقة ال69 بتسديدة قوية سجلها ببراعة من خارج منطقة الجزاء على يمين شباك المرمى.

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وختم مهرجان الأهداف اللاعب حمدي فتحي بتسجيله الهدف السادس في شباك الحرس الوطني. في الدقيقة ال89 بتسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء عانقت الشباك.

هدف الحرس الوطني الوحيد

كما وسجل فريق الضيف الحرس الوطني الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة ال35. عن طريق هنسا ايسوفو بتسديدة رائعة فشل حارس مرمى الأهلي في التصدي لها، لينتهي اللقاء بفوز فريق الأهلي بسداسية وعمل جماعي رائع مقابل هدف وحيد.

لقطات من فوز الأهلي على الحرس الوطني بنتيجة 6-1 والتأهل لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا📸🦅💪#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/M2VVEyvqIP — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 23, 2021

كما وبهذا الفوز تأهل فريق الأهلي إلى دوري المجموعات القادم من منافسات دوري أبطال أفريقيا. بنتيجة 7-2 في مباراتي الذهاب والإياب من دور32 على حساب منافسه الحرس الوطني النيجيري.

تشكيلة فريق الأهلي

ولعب المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني في تشكيلة أساسية. في مواجهة منافسه الضيف الحرس الوطني، حيث كان في حراسة مرمى الفريق علي لطفي.

لقطات من شوط المباراة الأول الأهلي والحرس الوطني 📸🦅💪#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/ZBlWibf5wv — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 23, 2021

كما وآتى في خط دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، علي معلول، أكرم توفيق، بدر بانون، بينما جاء في وسط الفريق جاء كلاً من: لويس ميكويسوني، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، وفي هجوم الفريق. اعتمد المدرب على الثلاثي، بيرسي تاو، محمد شريف، محمود عبد المنعم، كما وغاب عن اللقاء الحارس محمد الشناوي بسبب الإصابة.

وسيواجه فريق الأهلي المصري نظيره الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم .في افتتاح الدوري المصري للموسم الجديد 2021-2022.

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