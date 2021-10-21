بوسي شلبي تثير غضباً واسعاً بعد تنمرها من أبطال فيلم “ريش” في الجونة

تسببت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، في موجة انتقاد واسعة لها، أثناء لقائها مع أبطال فيلم “ريش” في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وأثارت جملة (أنا بقول عمر غير مصير ناس في الفيلم دة وفتح باب رزق لعيلة من المنيا مكنتش تقدر توصل للمكان اللي احنا فيه) التي قالتها الإعلامية بوسي شلبي، في موجة انتقاد واسعة ضدها.

بوسي شلبي

وبدأت القصة بفيديو قامت بوسي شلبي بتصويره مع أبطال فيلم “ريش” الحاصل على جوائز عالمية والذي يعرض في مهرجان الجونة السينمائي.

"المخرج فتح لهم باب مكنوش يقدروا يوصلوا له".. الإعلامية #بوسي_شلبي تثير جدلًا بعد حديثها عن أبطال فيلم"#ريش" في #مهرجان_الجونة pic.twitter.com/43AwsawXQx — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 21, 2021

وأثارت الجملة التي قالتها بوسي شلبي، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها اعتبرت تنمر وتقليل من العائلة المصرية .

الألفاظ مع طريقة الكلام مع حركة الإيد بتعبر عن مستوى جديد من الرداءة الإنسانية (قبل أن تكون مهنية) مرشح للهبوط أكثر فى الفترات القادمة.. pic.twitter.com/xOIkO9cxdD — ميمز لا تخضع للصوابية السياسية (@antipccomics) October 20, 2021

وعلق الممثل المصري حسني شتا على ما قالته بوسي شلبي في تغريدة رصدتها “وطن”، ” كفاية عك وقرف بقي وعنصريه وعنجهيه ..مذيعه ايه واعلاميه ايه بس !!! ايه العبث اللي احنا فيه ده !! “.

وأضاف :” بوسي هانم انتي فعلا اللي مينفعش تكوني ولاتحلمي تكوني مذيعه لسبب واحد إشارة بسبابة اليد للأعلى انك معدومه الانسانيه”.

كفايه عك وقرف بقي وعنصريه وعنجهيه ..مذيعه ايه واعلاميه ايه بس !!! ايه العبث اللي احنا فيه ده !!

بوسي هانم انتي فعلا اللي مينفعش تكوني ولاتحلمي تكوني مذيعه لسبب واحد ☝️ انك معدومه الانسانيه #بوسي_شلبي — Hosny Sheta _حسني شتا (@HOSNYSHETA) October 21, 2021

كما وصف البعض تلك الجملة بأنها تحمل معاني عنصرية ووصفوا صاحبتها بالكبر وعدم المهنية. كما شن الفنانون هجومًا عليها عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي ومن بينهم من ذكر مواقف شخصية له مع بوسي شلبي.

ماذا يناقش فيلم ريش

وأشعل فيلم ريش من إخراج الشاب عمر الزهيري، الجدل في مهرجان الجونة وفي مواقع التواصل وعلى وسائل الإعلام. لمناقشته قصة عائلة فقيرة بشكل أثار غضب بعض الفنانين الموالين للنظام في مصر.

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وحدث الجدل حول عرض فيلم ريش في مهرجان الجونة السينمائي، بعد انسحاب فنانين. ومنهم: شريف منير، ويسرا وأشرف عبد الباقي. وأحمد رزق احتجاجًا على ما وجدوا فيه من “إساءة لسمعة مصر، عبر تقديم البلاد بصورة غير حقيقية”. بحسب ما نقلت وسائل إعلام.

وتدور أحداث فيلم ريش عن اختفاء أب بعد أن حوله الساحر في عيد ميلاد ابنه إلى دجاجة، وفشل في إعادته لإنسان طبيعي. لتدخل الأم في معاناة قاسية، خلال محاولاتها البائسة في إعالة عائلتها وتحمل مسؤولية مضاعفة لغياب الأب.

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