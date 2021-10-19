قتل قاسم سليماني .. كتاب جديد لمستشار ترامب ورواية مُناقضة!

كشف مستشار ترامب السابق الجنرال كيث كيلوغ، في كتاب جديد، عن أنّ قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في يناير 2020؛ لأنه تجاوز “الخط الأحمر الأمريكي” بهجمات على القوات والدبلوماسيين.

وتأتي هذه الرواية لتناقض الرواية الرسمية التي تقول إن “سليماني” كان يخطط لضربات “وشيكة وشريرة” على الأمريكيين. بحسب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

“الحرب بوسائل أخرى”

وصدر كتاب “الحرب بوسائل أخرى”، لكيث كيلوغ اليوم الثلاثاء.

وأوضح مستشار ترامب السابق، أن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني كان جزءًا من “رد غير متناسب” ومتعمدًا لأنه تجاوز “الخط الأحمر” بقتل مقاول مدني أمريكي في ديسمبر 2019. والأمر بشن هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد. وفقًا لرواية مطلعة جديدة عن ترامب

في كتابه الجديد، لم يذكر الجنرال كيث كيلوغ أي دليل على أن سليماني كان يخطط لهجوم وشيك على الأمريكيين – وهو التبرير الرسمي للضربة.

وسيتم محاسبته من قبل خبراء في القانون الدولي شككوا في شرعية الضربة بطائرة بدون طيار قتلت أقوى شخصية عسكرية في إيران.

في ديسمبر 2019، قُتل مقاول مدني أمريكي عندما شنت ميليشيا موالية لإيران في العراق هجومًا صاروخيًا على قاعدة جوية لقوات التحالف.

ردت الولايات المتحدة بضربات خاصة بها، تبعها رجال الميليشيات الشيعية في مسيرة نحو السفارة الأمريكية في بغداد وشقوا طريقهم عبر نقطة تفتيش.

تم قمع الاضطرابات فقط عندما وصلت تعزيزات، في شكل قوات عراقية ومشاة البحرية الأمريكية وطائرات هليكوبتر أباتشي.

عدونا الرئيسي قاسم سليماني

“لكن استجابتنا بدأت بالكاد. كان لدينا تقارير استخباراتية موثوقة للغاية تؤكد أن عدونا الرئيسي هنا كان سليماني”. كتب كيلوغ في كتابه “الحرب بوسائل أخرى”

وقال: “لطالما اعتبرناه هدفاً مشروعاً لأنه كان راعياً للإرهاب. وكان مسؤولاً بشكل مباشر عن مقتل وإصابة مئات الأمريكيين”.

وأضاف: لقد تجاوز الإيرانيون “خطنا الأحمر” بقتل أميركي وعززوا حماقتهم بمهاجمة سفارتنا في بغداد.بحسب تعبيره

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وبين: “سوف نرد. وهذه المرة سيكون ردنا غير متناسب. قفزنا على سلم التصعيد. ستكون إجابتنا لا لبس فيها. سيكون هدفنا سليماني”.

وقُتل 10 أشخاص في غارة بطائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper على موكب يقل سليماني أثناء مغادرته مطار بغداد في 3 يناير / كانون الثاني.

ترامب يشيد بكتاب كيلوغ

من جهته، أشاد ترامب بكتاب كيلوغ – الذي قدم صورة رائعة عن الفترة التي قضاها كرئيس – ووصفه بأنه “واقعي ولا جدال فيه”.

وقال في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، على عكس الآخرين الذين يكتبون كتبًا خيالية دون معرفتي أو معرفتي بأي شيء تقريبًا عني، كان الجنرال يعرفني جيدًا وإدارتي جيدًا، وكان متواجدًا في كل قرار رئيسي يتعلق بالأمن القومي.

كان كيلوغ شخصية بارزة في مجلس الأمن القومي في عهد ترامب.

كما عمل مستشارًا للأمن القومي بالإنابة في وقت من الأوقات، قبل العمل مع بنس.

لكن روايته للأسباب المنطقية لضربة سليماني تختلف عن الخط الرسمي، الذي زعم أن الهجوم كان مبررًا لأن الجنرال الإيراني كان يخطط لشن هجمات.

قال ترامب في ذلك الوقت: “كان سليماني يخطط لهجمات وشيكة وشريرة على دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين، لكننا أوقفناه”.

ثم قال وزير الخارجية مايك بومبيو: “لدينا معلومات محددة عن تهديد وشيك وتضمنت تلك التهديدات منه هجمات على السفارات الأمريكية”.

قتل قاسم سليماني .. ضربة غير قانونية

ومع ذلك، قال خبراء في القانون الدولي إن البيت الأبيض فشل في دعم موقفه وأن الضربة ربما كانت غير قانونية.

وقالت باربرا سلافين، الخبيرة الإيرانية في المجلس الأطلسي، إن الضربة حدثت في وقت كان ترامب يتعرض لضغوط شديدة للتشدد مع إيران.

كما ذكرت: “أعتقد أنه كان مرعوبًا للغاية من إمكانية الاستيلاء على السفارة الأمريكية مثلما تم الاستيلاء على السفارة الإيرانية بعد الثورة الإيرانية”.

ولقد كان إلى حد كبير تفسيرًا بأثر رجعي لفعل ما كان تصعيدًا غير عادي وشيء غير قانوني بموجب القانون الدولي.

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في العام الماضي، قال خبير من الأمم المتحدة إنه بدون وجود تهديد وشيك على الحياة، فإن الضربة كانت غير قانونية. كما جاء في تقرير حصري لـ”ديلي ميل” البريطانية

كما خلصت أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، في تقريرها إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل يبرر اتخاذ إجراء فوري.

وقالت إن سليماني كان مسؤولا عن الاستراتيجية والعمليات العسكرية لإيران في سوريا والعراق.

“لكن في ظل غياب تهديد وشيك حقيقي على الحياة ، فإن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة كانت غير قانونية”.وفق كالامارد

وخلصت إلى أن الضربة كانت “قتلًا تعسفيًا” تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

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