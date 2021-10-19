عمانيون يطالبون بتخفيف المناهج الدراسية ويطلقون حملة تصدرت الترند

طالب العديد من العمانيين عبر مواقع التواصل اليوم، الثلاثاء، وزيرة التربية والتعليم الدكتورة مديحة الشيبانية. بضرورة تقليل المناهج الدراسية بشكل يتلاءم مع الظروف الحالية خاصة بعد تعطل الدراسة بسبب إعصار شاهين وآثاره الممتدة.

وعبر وسم “#نطالب_تقليل_المناهج_الدراسية” الذي تصدر التريند بتويتر في سلطنة عمان، قال الأستاذ هشام المحاربي. إنه كمعلم يعترف بأنه من الصعب جداً إنهاء المنهج بالشكل المطلوب والإلمام بكل جزئيات المنهج في فترة قصيرة ناهيك عن الفاقد التعليمي، حسب وصفه.

كمعلم أعترف صعب جداً إنهاء المنهج بشكل المطلوب والألمام بكل جزئيات المنهج في فترة قصيرة ناهيك عن الفاقد التعليمي… لذلك أنا مع تقليل المنهج ع الاقل لهذه الدفعة + لا ننسى أحبتنا المتضررين من إعصار شاهين 💔#نطالب_تقليل_المناهج_الدراسيه — أ. هشام المحاربي (@mrhisham750) October 19, 2021

المناهج الدراسية في سلطنة عمان

وتابع موضحا:”لذلك أنا مع تقليل المنهج على الأقل لهذه الدفعة.. لا ننسى أحبتنا المتضررين من إعصار شاهين.”

واستنكر ناشطون كم الكتب المقررة على الطلاب في المنهج وحجمها مقارنة بالصف الحالي.

وعلى سبيل المثال ذكر ناشط أنه تفاجئ عندما كان يحمل الكتب بصيغة “pdf” لأخته بالصف العاشر، بأنه مقرر عليهم 27 منهج. تتراوح بين 200 – 80 صفحة وهذا للفصل الواحد.

كنت احمّل الكتب PDF لاختي الصغيرة (صف عاشر)

وتفاجأت بكم الكتب المقررة عليهم في المنهج

مقرر عليهم 27 منهج، تتراوح بين 200 – 80 صفحة 😳

وهذا للفصل الواحد ❗️ اي عقل بيحفظ ويتذكّر كل هذي المعلومات؟ #نطالب_تقليل_المناهج_الدراسيه pic.twitter.com/1UiaUZtEDN — Ali Allawati (@AliMoAllawati) October 19, 2021

ليغرد عبر الوسم متسائلا:”اي عقل بيحفظ ويتذكّر كل هذي المعلومات؟”

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وشرحت طالبة عمانية في الصف الـ12 الأزمة ببساطة وقالت:”المنهج كبييير بمعنى الكلمة من غير إن الاستاذة يركض. وراها صاروخ وهي تشرح والمعلومات تمر ولا تترك أثر.”

#نطالب_تقليل_المناهج_الدراسيه

المنهج كبييير بمعنى الكلمة من غير ان الاستاذة يركض وراها صاروخ و هي تشرح و المعلومات تمر ولا تترك أثر ، واذا قلت لهم شوية شوية نريد نرتاح يقولوا انتوا ١٢ مفروض م تفكروا فالراحة ، بالنهاية بشر بشر قبل عن نكون طلاب ١٢ 🤡👍🏻. pic.twitter.com/CvyyK8Egdl — مَ (@iimxlyll) October 19, 2021

وتابعت:”وإذا قلت لهم شوية شوية نريد نرتاح يقولوا انتوا ١٢ مفروض م تفكروا فالراحة، بالنهاية بشر بشر قبل عن نكون طلاب١٢.”

فيما عبر طلاب آخرون عن مطالبهم بشكل ساخر عبر الوسم، عبر كلمات وكومكسات ساخرة من طول المناهج المكررة.

ذا شكل استاذ مال كيمياء وهيه مخطفه بالمنهج ،#نطالب_تقليل_المناهج_الدراسيه pic.twitter.com/11k9WZymCp — ﮼ساره،الله،يوفقها (@xb4a_) October 19, 2021

وكان العام الدراسي قد بدأ في سلطنة عمان بشهر سبتمبر الماضي، وتحديدا يوم، الأحد 19 سبتمبر 2021.

التعليم عن بعد في سلطنة عمان

وأطلقت وزارة التربية والتعليم “منصة منظرة” التعليمية العمانية، ويرجع ذلك لأن سلطنة عمان تعتمد بشكل كبير على منصة التعليم. في عملية التعليم فمع ظهور فيروس كورونا الخطير،بدأت هذه المنصة في توفير بديل آمن للتعليم التقليدي.

حيث هناك حاجة ماسة للتعليم عن بعد من خلال إنشاء العديد من المنصات والمواقع التعليمية. ولذلك أعدت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان واحدة من أكثر منصات التعليم استخدامًا في البلاد.

تسجيل الدخول منصة منظرة التعليمية العمانية

وتكتمل عملية تسجيل الدخول إلى بوابة عمان التعليمية من خلال بعض الإجراءات الضرورية التي تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى الخدمات الفريدة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم العمانية، عن طريقة الاتصال بالبوابة التعليمية لسلطنة عمان هي من خلال الخطوات التالية:

يجب عليك أولاً تسجيل الدخول إلى منصة بوابة التعليم منظرة.

أنقر فوق أيقونة التعلم عن بعد.

أنقر فوق رمز نظام البوابة.

أضف اسم المستخدم للطالب.

قم بإضافة كلمة المرور الخاصة بك.

ستجد خيار تسجيل الدخول قم بالنقر عليه.

منصة منظرة التعليمية

رابط دخول منصة منظرة

من خلال المنصة التعليمية يمكن للطلاب تلقي توضيحات لجميع المواد التعليمية أثناء جلوسهم في المنزل كما تتيح المنصة للطلاب. إجراء بعض الاختبارات الإلكترونية وحل الواجبات المنزلية عن طريق عرض الروابط والتفاعل مع المعلمين.

وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان

واستخدمت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان التكنولوجيا الحديثة لتحويل خدمات التعليم عن بعد، وكانت رائدة في العديد من المنصات والمواقع التعليمية وزودت الطلاب في الصفوف 1-11 بـ حتى يتمكنوا من تلقي الدورات ويمكن تسجيل الدخول عن بعد إلى منصة التعليم منظرة من خلال هذا الرابط https://edugate.moe.gov.om .

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وتعتبر منصة منظرة من أهم المنصات التعليمية في سلطنة عمان، حيث أنها توفر خدمات تعليمية للطلاب من الصف الأول إلى الحادي عشر.

مميزات منصة منظرة

وأكبر ميزة في هذه المنصة هي أنه يمكن للطلاب بسهولة تنزيل الدورات التي يرتبها المعلم، ويمكنهم الحصول على الدورات. على الفور، أي يمكنهم الحصول عليها مباشرة مثل الحياة العادية.

على هذا النظام الأساسي يمكن للطلاب أيضًا التواصل مع بعضهم البعض وحل الواجبات المنزلية وطرح العديد من الأسئلة.

وأبرز ما يميز المنصة هو أن الوزارة تسعى دائما إلى تحديثها لتفادي أي تدخل أو انقطاع في تقديم بثها، كما أنها تعمل دون انقطاع خلال النهار.

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