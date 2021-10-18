العلاقات العمانية السعودية تتجه لمستويات جديدة والسلطان هيثم يبعث برسالة للملك سلمان

في إشارة جديدة على اتجاه العلاقات العمانية السعودية إلى مستويات جديدة بعد مدة من الفتور الصامت، بعث سلطان عمان هيثم بن طارق. برسالة خطية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد بعث السلطان هيثم بن طارق، رسالة خطية إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودي “واس”:”خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية. الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.”

#خادم_الحرمين_الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان #عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.#واس pic.twitter.com/121sDLjd5s — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 18, 2021

وتتعلق هذه الرسالة وفق البيان بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

وسلّم الرسالة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، خلال لقائه بالرياض الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية.

السلطان هيثم اختار السعودية أوّل وجهة خارجية له بعد تولي الحكم

ويرى مراقبون أنّ العلاقات العمانية السعودية تتجه إلى مستويات جديدة بعد الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق الى المملكة في يوليو الماضي. واجتماعه بالملك سلمان بن عبدالعزيز، لتبشر بعهد جديد من الازدهار الأوسع والتعاون الموسع بين البلدين.

ويشير اختيار المملكة العربية السعودية أول وجهة خارجية للسلطان هيثم منذ توليه السلطة العام الماضي ـ وفق محللين ـ إلى المصلحة المتبادلة واحترام عُمان للمملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة باحتياطاتها النفطية الهائلة.

وفي هذا السياق نقل عن أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية. قوله: “كان هناك الكثير من العمل وراء الكواليس لمحاولة بناء أساس لشيء أكثر أهمية بين السعوديين والعمانيين”.

وقال كامل: قد تكون العلاقة الوثيقة مع السعودية نعمة اقتصادية لعمان، التي تكافح لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

ولطالما لعبت عُمان، المحصورة بين المملكة العربية السعودية وخصمها إيران، دور الوسيط المحايد. لا سيما في الجهود المبذولة لتسوية الصراع المستمر منذ سبع سنوات في اليمن.

ويمكن أن تصبح العلاقات القوية مع المملكة العربية السعودية حاسمة حيث يواجه السلطان هيثم، ديونًا مستحقة تبلغ عشرات المليارات من الدولارات. وتصنيف ائتماني “غير مرغوب فيه” وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. كما أدى تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط إلى تفاقم المشاكل المالية للدولة الخليجية.

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وكثفت السلطنة، التي تشترك في حدودها مع اليمن، الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف إطلاق النار بين مقاتلي الحوثي والتحالف العربي. الذي تقوده السعودية والذي يقاتل الجماعة منذ أكثر من ست سنوات.

وتركزت المحادثات بين التحالف والحوثيين على خطوات لرفع الحصار عن الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء. مقابل وعد من الجماعة المتحالفة مع إيران بإجراء محادثات هدنة.

السلطان هيثم بن طارق ومجلس تنسيق مشترك

ويشار إلى أنه في يوليو الماضي وقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق مشترك يهدف إلى تنسيق مواقفهما في جميع المجالات.

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وحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وسلطان عمان هيثم بن طارق، وقتها توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس التنسيق السعودي العماني.

ويسعى مجلس التنسيق السعودي العماني إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقب التوقيع، منح الملك سلمان وسام الملك عبد العزيز للسلطان هيثم، فيما منح سلطان عمان الملك سلمان وسام آل سعيد أعلى وسام في عمان.

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