العلاقات العمانية السعودية تتجه لمستويات جديدة والسلطان هيثم يبعث برسالة للملك سلمان
في إشارة جديدة على اتجاه العلاقات العمانية السعودية إلى مستويات جديدة بعد مدة من الفتور الصامت، بعث سلطان عمان هيثم بن طارق. برسالة خطية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد بعث السلطان هيثم بن طارق، رسالة خطية إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
كما ذكرت وكالة الأنباء السعودي “واس”:”خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية. الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.”
#خادم_الحرمين_الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان #عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.#واس pic.twitter.com/121sDLjd5s
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 18, 2021
وتتعلق هذه الرسالة وفق البيان بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
وسلّم الرسالة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، خلال لقائه بالرياض الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية.
السلطان هيثم اختار السعودية أوّل وجهة خارجية له بعد تولي الحكم
ويرى مراقبون أنّ العلاقات العمانية السعودية تتجه إلى مستويات جديدة بعد الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق الى المملكة في يوليو الماضي. واجتماعه بالملك سلمان بن عبدالعزيز، لتبشر بعهد جديد من الازدهار الأوسع والتعاون الموسع بين البلدين.
ويشير اختيار المملكة العربية السعودية أول وجهة خارجية للسلطان هيثم منذ توليه السلطة العام الماضي ـ وفق محللين ـ إلى المصلحة المتبادلة واحترام عُمان للمملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة باحتياطاتها النفطية الهائلة.
📸 #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز يستقبل السُلطان #هيثم_بن_طارق .#السلطان_هيثم_يزور_المملكه
#سلطان_عمان_ضيف_الملك_سلمان
🇸🇦🇴🇲 pic.twitter.com/Xy7XMiCHr3
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 11, 2021
وفي هذا السياق نقل عن أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية. قوله: “كان هناك الكثير من العمل وراء الكواليس لمحاولة بناء أساس لشيء أكثر أهمية بين السعوديين والعمانيين”.
وقال كامل: قد تكون العلاقة الوثيقة مع السعودية نعمة اقتصادية لعمان، التي تكافح لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
ولطالما لعبت عُمان، المحصورة بين المملكة العربية السعودية وخصمها إيران، دور الوسيط المحايد. لا سيما في الجهود المبذولة لتسوية الصراع المستمر منذ سبع سنوات في اليمن.
ولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان يستقبل السُلطان #هيثم_بن_طارق في مطار نيوم.
#سلطان_عمان_ضيف_الملك_سلمان
🇸🇦🇴🇲 pic.twitter.com/NfheyAgp9U
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 11, 2021
ويمكن أن تصبح العلاقات القوية مع المملكة العربية السعودية حاسمة حيث يواجه السلطان هيثم، ديونًا مستحقة تبلغ عشرات المليارات من الدولارات. وتصنيف ائتماني “غير مرغوب فيه” وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. كما أدى تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط إلى تفاقم المشاكل المالية للدولة الخليجية.
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وكثفت السلطنة، التي تشترك في حدودها مع اليمن، الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف إطلاق النار بين مقاتلي الحوثي والتحالف العربي. الذي تقوده السعودية والذي يقاتل الجماعة منذ أكثر من ست سنوات.
وتركزت المحادثات بين التحالف والحوثيين على خطوات لرفع الحصار عن الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء. مقابل وعد من الجماعة المتحالفة مع إيران بإجراء محادثات هدنة.
📸#صور| معالم #الرياض بألوان علم #سلطنة_عمان احتفاء بزيارة السلطان #هيثم_بن_طارق للمملكة حيث سيلتقي #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان اليوم،.
#عمان_السعوديه_مستقبل_واعد 🇸🇦🇴🇲 pic.twitter.com/Bx0eZ8Ageq
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 11, 2021
السلطان هيثم بن طارق ومجلس تنسيق مشترك
ويشار إلى أنه في يوليو الماضي وقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق مشترك يهدف إلى تنسيق مواقفهما في جميع المجالات.
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وحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وسلطان عمان هيثم بن طارق، وقتها توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس التنسيق السعودي العماني.
📸#صور| سلطان عُمان #هيثم_بن_طارق يُغادر السلطنة متوجهاً إلى #السعودية للقاء #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان اليوم، في زيارة وصفت بالتاريخية والهامة. #عمان_السعوديه_مستقبل_واعد 🇸🇦🇴🇲 pic.twitter.com/X6VOQL73Aa
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 11, 2021
ويسعى مجلس التنسيق السعودي العماني إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وعقب التوقيع، منح الملك سلمان وسام الملك عبد العزيز للسلطان هيثم، فيما منح سلطان عمان الملك سلمان وسام آل سعيد أعلى وسام في عمان.
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