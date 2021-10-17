ياسر الرميان مع صديقته الأجنبية في المدرجات بأول مباراة لنيوكاسل بعد الاستحواذ السعودي (فيديو)

ظهر ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ورئيس مجلس إدارة “نيوكاسل يونايتد”. في المدرجات رفقة صديقته البريطانية أماندا ستافيلي، عضو مجلس الإدارة الجديد للفريق، وذلك في المباراة الأولى للفريق في الدوري الإنجليزي بعد الاستحواذ السعودي على النادي.

وأظهر مقطع متداول ياسر الرميان وهو يتلقى التحية من جماهير نيوكاسل، بعدما سلطت الكاميرا عدساتها عليه.

جماهير نيوكاسل تستقبل رئيس النادي ياسر الرميان بالتصفيق والأهازيج ، وذلك في أول مباراة للنادي بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة. – pic.twitter.com/8ZbkZ5SfOJ — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 17, 2021

وظهرت بجانبه صديقته البريطانية أماندا ستافيلي، عارضة الأزياء السابقة التي قادت صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي . على نيوكاسل يونايتد، التي جعلت النادي من الأغنى في العالم.

وتفاعل ياسر الرميان مع جماهير “نيوكاسل” التي كانت تهتف باسم السعودي ويرتدي مشجعوها الغترة والشماغ. وقام بالتصفيق لهم وللفريق لتشجيعه في المباراة ضد توتنهام.

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ويخوض “نيوكاسل” اليوم في معقله “سانت جيمس بارك”، أول مواجهة قوية ضد فريق “توتنهام”، وذلك في أول مباراة للفريق. منذ صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي.

من هي أماندا ستافيلي العارضة السابقة التي أنجزت صفقة السعودية ونيوكاسل؟

وسبق أن سلط تقرير من صحيفة “صن” الإنكليزية الضوء على مسار عارضة الأزياء السابقة. التي قادت صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل يونايتد، التي جعلت النادي من الأغنى في العالم.

وقالت الصحيفة إن أماندا ستافيلي قادت المفاوضات منذ 2017 لتتوج مجهودها أخيرا بإتمام إحدى أكبر الصفقات في الدوري الإنكليزي.

وستافيلي، العارضة السابقة، وصاحبة شركة PCP كابيتال بارتنرز، من المقرر أن تحصل على حصة 10 في المئة. في النادي كجزء من الصفقة، كما ستكون ضمن مجلس إدارة النادي.

تعاني من مرض دماغي نادر

وقالت الصحيفة إن ستافيلي، 48 عاما، تعاني من مرض دماغي نادر يمكن أن يؤدي بها إلى الخرف، إذ في عام 2013. تم تشخيصها بمرض هنتنغتون – وهو اضطراب تنكسي يؤثر على الناس في وقت لاحق من الحياة.

وبحسب الصحيفة، يؤثر المرض على وظائف الدماغ، وتقلب المزاج، وفقدان الذاكرة ويسبب حركات جسم غير طوعية.

وتشير الصحيفة إلى أنه رغم المرض، فإن ستافيلي بارعة مع الأرقام، في تأثير غريب للمرض، وبشكل لا يصدق، تم قبولها في جامعة كامبريدج بعمر 16 عاما فقط.

وجمعت ثروة شخصية تبلغ قيمتها حوالي 120 مليون جنيه إسترليني، ولديها منزل في دبي وشقة فاخرة في بارك لين.

صندوق الاستثمار السعودي

وجاء منح رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الضوء الأخضر للاستحواذ المجموعة التي تضم. صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد، ليسلط عليها الأضواء.

ودخل نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن بات أغنى ناد في العالم بمجرد إعلان صندوق الاستثمار السعودي الاستحواذ عليه، الخميس.

ولم يفز نيوكاسل بأي لقب كبير منذ العام 1969، كما أن مالك النادي السابق لم يحظ بشعبية كبيرة خلال فترة توليه منصبه. على مدى 13 عاما، هبط خلالها النادي مرتين من الدوري الممتاز.

من هو ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة نيوكاسل يونايتد؟

هذا وأصبح السعودي ياسر الرميان، رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة نادي الإنجليزي، بعد استحواذ السعودية على النادي.

وياسر بن عثمان الرميان هو رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.

محافظ صندوق الاستثمارات العامة وعضو مجلس إدارته .

مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي منذ 2016.

رئيس مجلس إدارة شركة سنابل للاستثمار منذ 2017 وشركة التعدين العربية السعودية معادن من 28 سبتمبر الى 2019.

عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

رئيس مجلس الامناء في المتحف الوطني السعودي منذ ابريل 2020 .

رئيس مجلس الامناء في مؤسسة مبادرة المستقبل للاستثمار.

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