لماذا اختارت لجين الهذلول الصمت رغم امتلاكها معلومات خطيرة؟! (شاهد)

أثار تقرير بثته قناة “الشرق” الممولة سعوديا، حول سجون المباحث التابعة لرئاسة أمن الدولة، جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، اذ تناول التقرير الجوانب الإيجابية في هذه السجون.

ولاقى تقرير القناة السعودية، انتقادات حادة، إذ اتهمها ناشطون بمحاولة ممارسة التضليل عن واقع السجون السيئ.

لجين الهذلول تعلق

ومن جانبها علقت الناشطة لجين الهذلول بشكل مختصر وغير مباشر على تقرير “الشرق” حول سجون المباحث، وذلك لأول مرة منذ إطلاق سراحها في شباط/ فبراير الماضي.

وكتبت الهذلول تعليقاً رصدته “وطن”، قائلة (لدي الكثير لأشاركه، لكني اخترت الصمت الآن).

I’ve got so much to share.

But I choose silence for now.. — لجين هذلول الهذلول (@LoujainHathloul) October 16, 2021

وجاء تعليق الهذلول أسفل سلسلة تغريدات للناشطة المعارضة هالة الدوسري، انتقدت فيه تقرير القناة الذي صوّر شركة يعمل بها نحو 300 موقوف لدى أمن الدولة، في 12 مجالا مختلفا.

Heartbroken to witness this: prisons as drivers of business, we deserve better than this https://t.co/QMhaJoNIVn — هالة الدوسري (@Hala_Aldosari) October 16, 2021

وزعم التقرير أن الشركة، التي تحمل اسم “باور”، هي من أكثر شركات المملكة ربحية، وتعمل في مجالات الصناعة والزراعة وغير ذلك.

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وفاة الداعية موسى القرني

وأوضح ناشطون أن تقرير القناة يأتي كمحاولة للتغطية على خبر وفاة الداعية موسى القرني، بعد اعتقال دام نحو 15 سنة.

رحم الله الشيخ د.موسى القرني الذي توفي في سجن الظلمة.

اللهم ارفع درجته في عليين

واجعل سجنه ومرضه ووفاته رجزا على من سجنه ومن حكم عليه من القضاة وكل من آذاه.

وإنا على فراق أبي محمد لمحزونون وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأحسن اللهم عزاء أهله وذويه وتلامذته ومحبيه وقبيلة #بلقرن pic.twitter.com/zd9ep8fzhj — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) October 12, 2021

وأفرجت السعودية عن الهذلول، المحكومة بالسجن 5 سنوات، وذلك تفعيلا لبند وقف تنفيذ السجن سنتين وعدة شهور.

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ولاقى نبأ وفاة الداعية الشهير موسى القرني، موجة غضب واسعة من النظام السعودي. وضجت منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة تابعت بعضها “وطن”.

عاجل:

الحكومة السعودية اليوم قتلت الشيخ #موسى_القرني بالإهمال الطبّي والحرمان من أبسط الحقوق في سجنه، وهو أحد أبرز إصلاحيي جدة المعتقلين منذ ٢٠٠٧ بسبب مطالبهم بدولة الدستور والحقوق والإصلاح السياسي على اليمين صورته قبل السجن وعلى اليسار صورته أثناء السجن

تقبله الله في الشهداء pic.twitter.com/WIl4r2oN3c — د. عبدالله العودة (@aalodah) October 12, 2021

يحرم الإنسان من حريته وحياته ورفقة أحبابه لأن رأيه لم يعجب طاغية ! رحم الله الشيخ الشهيد #موسى_القرني pic.twitter.com/XKKUd5HaAX — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) October 13, 2021

رحل أخانا وشيخنا #موسى_القرني رحمه الله مسجوناً مظلوما، عرفته أيام الجهاد الأفغاني نشطاً محباً لإخوانه وللمجاهدين.

آخر مرة رأيته فيها بالمسجد النبوي

اللهم ارحمه، وعظم أجر أهله وأحبابه.

أخي سوف تبكي عليك العيون

وتسأل عنك دموع المئين

فإن جف دمعي سيبكي الغمام

يرصع قبرك بالياسمين pic.twitter.com/GqXWkuhrCi — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) October 12, 2021

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