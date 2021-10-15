أبل تحذف تطبيق القرآن المجيد في الصين رضوخاً لأوامر حكومية!

أزالت شركة أبل Apple تطبيق القرآن المجيد، أحد أشهر تطبيقات القرآن في العالم، من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين.

أكد صانع تطبيق القرآن المجيد لموقع Middle East Eye أن التطبيق الذي يتخذ من باكستان مقراً له قد تم إيقافه.

وأضاف أنه تم نصحهم بالاتصال بإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC)، وهي الجهة التي تنظم وتراقب الإنترنت.

وذكرت بي بي سي في وقت سابق أن تطبيق القرآن المجيد أزيل من الفضاء الإلكتروني في الصين بعد طلب لشركة أبل من مسؤولي الحكومة الصينية، الذين زعموا أن التطبيق يحتوي على “نصوص دينية غير قانونية”.

تطبيق القرآن المجيد

تم تطوير تطبيق القرآن المجيد وتملكه شركة خدمات إدارة البيانات الباكستانية (PDMS) هو أحد أفضل التطبيقات الإسلامية مع ما يقرب من 40 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.

قال حسن شفيق أحمد، رئيس قسم النمو في الشركة، لموقع Middle East Eye إن PDMS “تحاول التواصل مع إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين والسلطات الصينية ذات الصلة، لاستعادة التطبيق في متجر China App .حيث لدينا ما يقرب من مليون مستخدم في الصين التي تأثرت”.

وأضاف أحمد: “وفقًا لفهمنا، يتطلب القانون الصيني وثائق إضافية لبعض التطبيقات لتكون متاحة على متجر التطبيقات في البر الرئيسي الصيني”.

وتابع: “يجب أن تحصل التطبيقات التي تحتوي على محتوى من الكتب والمجلات على تصريح نشر عبر الإنترنت من إدارة المطبوعات والنشر الوطنية الصينية.”

لم يذكر ممثل شركة خدمات إدارة البيانات الباكستانية ما إذا كانت شركته قد حصلت على مثل هذا التصريح.

وتطبيق القرآن المجيد متاح في متجر تطبيقات Apple في جميع أنحاء العالم.

ويقدم التطبيق نسخة رقمية من القرآن باللغة العربية مصحوبة بترجمات إلى لغات مختلفة، ومكتشف مسجد، وقراء مختلفين للقرآن، وأوقات الصلاة، وبوصلة لإيجاد القبلة.

ذكرت بي بي سي أن رقابة Apple، وهي هيئة مراقبة تراقب نشاط متجر تطبيقات Apple، رصدت أولاً إزالة القرآن المجيد من متجر التطبيقات الصيني.

ولم ترد الحكومة الصينية على طلب بي بي سي للتعليق.

اضطهاد الأويغور

اتُهمت الصين باضطهاد سكانها المسلمين من الأويغور، وهم أقلية قوامها 12 مليون نسمة تعيش في منطقة شينجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين.

كما اتهمت بعض الجماعات الحقوقية الصين بارتكاب “إبادة جماعية” ضد الأويغور من خلال احتجاز مليون منهم في ما يسمى بـ “معسكرات إعادة التعليم”.

وتزعم الصين أنها أغلقت تلك المعسكرات في عام 2019.

على الرغم من أن الرئيس التنفيذي لشركة Apple ، تيم كوك ، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإغلاقه حدود الولايات المتحدة أمام المسلمين من سبع دول في عام 2017. إلا أن شركته التزمت الصمت بشأن إساءة استخدام الصين للأقلية المسلمة ونظامها الشامل للرقابة والمراقبة.

تعتمد Apple بشكل كبير على سلسلة التوريد في الصين لتصنيع أجهزة iPhone و Mac.

والسوق الصيني هو ثالث أكبر سوق من حيث المبيعات بعد الأسواق الأمريكية والأوروبية.

يجب أن تلتزم شركة Apple بدليل الحزب الشيوعي الصيني (CCP) للعمل في البر الرئيسي.

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نتيجة لذلك ، أفادت التقارير أن شركة آبل أزالت التطبيقات التي يمكن أن تتخطى الخطوط الحمراء الصينية لتجنب إغضاب المسؤولين.

كما حظرت التطبيقات التي تنتقد CCP ، وخزنت بيانات مستخدميها على خوادم الحكومة الصينية وشاركتها مع السلطات.

وقال بنجامين إسماعيل، مدير مشروع في Apple، لبي بي سي: “يتم تحويل شركة Apple حاليًا إلى مكتب رقابة في بكين. عليهم أن يفعلوا الشيء الصحيح. ثم يواجهون أي رد فعل من الحكومة الصينية”.

“مسلم برو” وغيرها

في الأشهر الأخيرة، تم الإبلاغ عن إساءة استخدام العديد من التطبيقات المصممة خصيصًا للمسلمين وانتهاك الحكومات لبيانات مستخدميها.

في نوفمبر 2020، تم الكشف عن أن الجيش الأمريكي قد اشترى بيانات الموقع لملايين المسلمين حول العالم باستخدام تطبيق Muslim Pro، وهو تطبيق للصلاة، وتطبيق Muslim Mingle للمواعدة.

بعد أشهر ، أفيد أن تطبيق Salaat First، وهو تطبيق آخر لصلاة المسلمين. كان يبيع أيضًا بيانات مواقع المستخدمين لشركات التكنولوجيا التي لها روابط بالجيش الأمريكي.

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