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وفاة عادل إمام تحدث ضجة كبيرة في مصر.. شائعة مكررة أم حقيقة هذه المرة؟

كتب محمد أبو يوسف
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بانتشار شائعات حول وفاة الفنان المصري عادل إمام، ليحدث ذلك الخبر جدلا واسعا بين المصريين.

وفاة عادل إمام شائعة نشرها حساب مزيف

ووفق صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية فقد نفي الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، الشائعات التي ترددت حول وفاة الزعيم إمام.

وقال مكرم، في تصريحات صحفية، إن ما تردد حول وفاة عادل إمام، شائعة لا أساس لها من الصحة، وأن حساب مزيف عبر “فيسبوك” نقل خبر وفاة الفنان الكبير، وتناقله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من حقيقة وصحة الخبر.

وأضاف، أن نقابة المهن التمثيلية تهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوخي الحذر من كثرة الشائعات التي تتردد بها.

الحالة الصحية لعادل إمام

وكان المنتج عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، كشف في وقت سابق تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه بعد شائعات إصابته بفيروس كورونا، وعمله القادم.

وقال شقيق عادل إمام ببرنامج “التاسعة” على شاشة التليفزيون المصري، إنَّ الفنان عادل لم يصب بفيروس كورونا “مفيش حاجة من الكلام ده.. الزعيم بيتمتع بصحة جيدة، وخلصنا أجازتنا في الساحل، وإحنا حاليا في القاهرة”.

وتابع، أن الفنان عادل إمام بدأ في قراءة عدد من سيناريوهات الأعمال الفنية “بدأ يقرأ شوية حاجات، وأهم حاجة عشان يرجع تاني لازم يكون عنده موضوع حلو والورق حلو، وفي كذا موضوع بيقراهم، وربنا يسهل”.

وأوضح: “نطمئن كل المشاهدين سواء هنا أو في البلاد العربية.. أنا جالي تليفونات من كل مكان في العالم بيطمنوا، ليا رجاء من الصحفيين مفيش مانع انهم يكتبوا، لكن يتحروا الخبر، لو حد سمع حاجة زي كدة يكلم أصحاب الشأن، ودي مش أول مرة ومعرفش إيه المقصود بيها.

وأضاف، أن الزعيم لم يقع اختياره بعد على العمل الجديد، ولكن هناك أكثر من موضوع بيقراهم، والعودة القادمة هي عمل درامي.

عادل إمام “فلانتينو”

يذكر أن أخر عمل فنى للزعيم عادل إمام فى الدراما كان مسلسل «فلانتينو» والذي عرض في رمضان 2020، والذي شارك فيه مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وداليا البحيرى. ومحمد الكيلانى وحمدى الميرغنى وطارق الإبيارى وهدى المفتى ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.

وبين الحين والأخر تتردد شائعات حول صحة الزعيم .

عادل إمام يخرج عن صمته

وفي مداخلة تلفزيونية سابقة طمأن الفنان الكبير عادل إمام، محبيه وجمهوره على صحته، وذلك بعد تردد. أبناء عن تدهور حالته الصحية على بعض المواقع الإخبارية، قائلا:”برد عادي جداً، ومافيش حاجة، عايزني أموت ليه.

ليرد عليه الإعلامي عمرو أديب:”لا طبعا أنت فنان كبير إحنا عندنا كام عادل إمام”.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه متواجد في منزله. ويقرأ الجرائد، كما يقوم بحل الكلمات المتقاطعة.

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا
حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

واختتم إمام حديثه مع الإعلامي عمرو أديب بعد أن طالبه بتوجيه رسالة للشعب المصري قال فيها. “يا رب يبعد عنكم كل مكروه، وقلوبكم دايما سمحة ومحبة وجميلة”.

وسبق أن تصدر الزعيم عادل إمام، خلال الأيام الماضية مؤشر البحث، على موقع البحث الشهير “جوجل”. بعد ترددت شائعات تفيد بعزل الفنان في فيلته بالساحل الشمالي.

حقيقة اعتزال عادل إمام

ودائماً ما تلاحق الشائعات الزعيم، وأحدثها بعد افتتاح نجله المخرج رامي إمام مطعمه الجديد في قرية هاسيندا بالساحل الشمالي.

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وربط البعض توجه رامي إمام إلى هذا المشروع بمرض والده واعتزاله، وعادت أخبار إصابة (الزعيم) بفيروس (كورونا) المستجد إلى الواجهة مرة أخرى.

لكن مصدراً مقرباً من الزعيم نفى حينها كل ما يُشاع حول اعتزاله وإصابته بفيروس كورونا، مبدياً دهشته من الربط. بين افتتاح نجله رامي لمطعم جديد في الساحل الشمالي، وبين الأنباء المتواترة حول اعتزال إمام التمثيل لظروفه الصحية.

وأكد المصدر وفق ما نقلت عنه مجلة (سيدتي)، أن الفنان المصري الكبير تلقى عدة أفكار للعودة إلى موسم دراما رمضان، ولكنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

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