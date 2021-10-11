كيف احتسب حكم المباراة هدف مبابي المثير للجدل في شباك إسبانيا؟!

أثار هدف النجم الفرنسي كيليان مبابي 22 عامًا في شباك إسبانيا بحسم لقب دوري أمم أوروبا 2021، حالة من الجدل الواسع عبر وسائل الإعلام الإسبانية والتي وصفت احتساب هدف من قبل الحكم بالفضيحة التحكيمية.

الحكم واحتساب هدف مبابي

وجاء هدف مبابي بعدما وصلته تمريرة من زميله تيو هرنانديز، قبل أن يدخل في التسلل ثم دخوله بعدها داخل منطقة الجزاء ومراوغة حارس مرمى منتخب إسبانيا، وتسديد الكرة في الجهة اليسرى لتعانق شباك المرمى وسط اعتراض الخصم على وجود التسلل وعدم شرعية احتساب الهدف.

ومن خلال العودة إلى تقنية ” الفار” الذي أقر بشرعية الهدف، تبين أن اللاعب مبابي كان متقدمًا على آخر مدافعي منتخب إسبانيا إيريك غارسيا قبل أن يتسلم الكرة التي جاء من خلالها هدف الفوز.

وسائل الإعلام الإسبانية وهدف مبابي

وهاجمت وسائل الإعلام الإسبانية التحكيم بشأن احتساب هدف مبابي ووصفت ذلك ب ” الفضيحة التحكمية”، لكن موقع “فوتبول إيطالي” أكد صحة ذلك الهدف من خلال العودة إلى قواعد كرة القدم.

هل كيليان مبابي كان متسللا في لقطة هدف فرنسا الثاني؟👀pic.twitter.com/2TsUYxBoNf — FilGoal (@FilGoal) October 10, 2021

وأفاد الموقع الإيطالي، إن ” الإسباني غارسيا هو الذي دمر مصيدة التسلل، من خلال اندفاعه لقطع الكرة دون أن ينجح لكن قدمه قد لامست الكرة قبل أن تصل إلى مبابي”.

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وبين الموقع، بأن اللمسة المتعمدة قد أعادت اللعب وتعني أن مبابي، والذي كان في بداية اللعبة متسللاً لم يعد كذلك، وأنه لو لم يلمس غارسيا الكرة، لكان الفيديو قد تدخل لإلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على مبابي.

وبهذا الهدف توج منتخب فرنسا بلقب كأس دوري أمم أوروبا 2021، في مباراة شهدت القوة والإثارة بين كلا المنتخبين حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل هدفي منتخب فرنسا كريم بنزيما وكيليان مبابي في الدقيقتين ال66 وال80، بينما سجل هدف منتخب إسبانيا ميكيل أويارزابال في الدقيقة ال64 في المباراة النهائية من دوري أمم أوروبا 2021.

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