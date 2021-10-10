خليفة بن زايد المتواري عن الأنظار يصدر قرارا بشأن الـ50 عاما المقبلة في الإمارات

أصدر رئيس الإمارات المتواري عن الأنظار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرارا بشأن اعتماد المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاما القادمة.

ولا يظهر خليفة بن زايد رئيس الإمارات المغيب والبالغ (72 عاما) علنا منذ الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بجلطة في 24 يناير 2014، إلا مرات نادرة.

ومنذ ذلك الحين استمر خليفة بن زايد في إصدار المراسيم موكلا الأمور إلى أخيه غير الشقيق، محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن “القرار نص على توجيه جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة للالتزام بالمبادئ والاسترشاد بها في كافة توجهاتها وقراراتها، والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.

وأشارت إلى أن المبادئ العشرة “تمثل مرجعا لجميع المؤسسات في الإمارات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهارا، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم”.

اقرأ أيضاً: من هو أحمد جمعة الزعابي الذي عُين مستشارا لرئيس الإمارات خليفة بن زايد؟

وتولى خليفة بن زايد الرئاسة في نوفمبر 2004 إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات العربية المتحدة عام 1971.

وكانت الإمارات اعتمدت في أغسطس الماضي، قانونا غير مسبوق بشأن محاسبة الوزراء والمسؤولين.

وأعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع “تويتر” أن رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، اعتمد اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

وقال إنه “بموجب القانون الجديد تتلقى النيابة العامة في الدولة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء”.

وأكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن القانون يأتي في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وختم بيانه قائلا: “دولتنا دولة قانون، والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى”.

خليفة بن زايد .. هكذا حوّله أشقاؤه من شيخ وقور إلى مخبول بحقنة مشبوهة!

وفي يناير الماضي طالب المحامي الدولي البارز محمود رفعت، بفتح تحقيق دولي في ما فعله أشقاء رئيس دولة الإمارات المغيب خليفة بن زايد به.

وقال “رفعت” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” وقتها إنّ خليفة بن زايد حولّه اخوته من شيخ وقور لمخبول مسلوب العقل بعدما حقنوه بعقار أصابه بتلف عقلي، رغم ان كل الفظائع تصدر باسمه وتوقيعه وهو مسلوب الإرادة.

الشيخ #خليفة_بن_زايد رئيس دولة #الإمارات حوله إخوته من شيخ وقور لمخبول مسلوب العقل بعدما حقنوه بعقار أصابه بتلف عقلي، رغم أن كل الفظائع تصدر باسمه وتوقيعه وهو مسلوب الإرادة.. يجب فتح هذا الملف دوليا لحق إنسان مستضعف الان وأهله وكبوابة لوقف سفك الدم العربي pic.twitter.com/oyaowU6rLz — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) January 3, 2021

وأضاف المحامي البارز: يجب فتح تحقيق في هذا الملف دولياً لحقّ انسان مستضعف الآن وأهله وكبوابة لوقف سفك الدم العربي.

رئيس الإمارات المغيب

ولم يظهر خليفة بن زايد رئيس الإمارات المغيب والبالغ (70 عاما) علنا منذ الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بجلطة في 24 يناير 2014، إلا مرات نادرة.

اقرأ أيضاً: ناشط إماراتي يكشف ما حدث للشيخ خليفة بن زايد الغير معروف إن كان في الإمارات أو خارجها!

ومنذ ذلك الحين استمر خليفة بن زايد في إصدار المراسيم موكلا الأمور إلى أخيه غير الشقيق، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.

وكان آخر ظهوره الذي بات نادرا منذ سيطرة شقيقه محمد بن زايد على الحكم في 2014، وإعلانه تعرض شقيقه خليفة الذي بات حاكما صوريا لأزمة صحية، الشهر الماضي حيث خرج ليصرح عن أهمية التطبيع مع الاحتلال ويشيد بهذه الخطوة.

وتولى خليفة بن زايد الرئاسة في نوفمبر 2004 إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات العربية المتحدة عام 1971.

ويضم الاتحاد إلى جانب أبوظبي، إمارات دبي والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

عين “ابن زايد” على الرئاسة بدل خليفة المغيب

وتتحدث تقارير عديدة عن أن ولي عهد أبوظبي يخطط لتنصيب نفسه رئيساً للإمارات قريبا، وهو السيناريو الراجح لدى كثيرين.

ونقلت صحيفة “ذا دايلي تلجراف” البريطانية عن مصدر مقرب من العائلة الحاكمة في أبو ظبي رفض الكشف عن اسمه: “إن الشيخ محمد بن زايد يملك طموحا كبيرا بجعل الإمارات السبع تذوب في إطار إمارة أبو ظبي وينتهي شيء اسمه سبع إمارات وسبع أسر حاكمة، وذلك من خلال المشروع الذي أطلقه محمد بن زايد (البيت متوحد)”.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»