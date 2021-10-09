رد فعل صادم لفتاة سعودية علمت بحفل جاستن بيبر في جدة (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعا مصورا، وثق رد فعل صادم وغير متوقع لفتاة سعودية علمت بأن الفنان العالمي جاستن بيبر سيقيم حفلا في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) الفتاة السعودية وقد دخلت في نوبة بكاء هستيري لا ينقطع، متأثرة بمعرفتها خبر حفلة جاستن بيبر.

مقطع متداول لفتاة تبكي بعد أن علمت بحفلة جاستن بيبر في جدة pic.twitter.com/9Ig2vpJWXx — Trends (@TrendPase) October 9, 2021

ويظهر من حولها أصوات أصدقائها في السيارة وهم يسخرون من مبالغتها، حيث كانت أصوات ضحكهم ظاهرة وأخذوا في السخرية منها.

حفلة جاستن بيبر في السعودية

وكان اتحاد السيارات والدراجات النارية، كشف عن إقامة حفل غنائي ضخم في جدة للنجم العالمي جاستن بيبر، ضمن فعاليات حفلات ختام سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا في حلبة كورنيش جدة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة أمس، إعلانا يكشف عن موعد زيارة النجم العالمي ​جاستن بيبر​ إلى السعودية، وذلك لإحياء حفل غنائي لمعجبيه.

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وكشف البوستر أن موعد حفلة جاستن في 5 ديسمبر المقبل.

وانهال محبو جاستن بيبر بالتعليقات التي تظهر حبهم الشديد له، وانتظار الحفل لرؤيته.

الجدير بالذكر، أن بيبر كان قد احتفل مؤخراً بذكرى زواجه الثانية، حيث قامت زوجته على نشر صور من زفافهما بالأبيض والأسود.

وانتشرت الحفلات الغنائية والراقصة مؤخرا في المملكة المحافظة بشكل لافت، منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان لسدة الحكم.

وكلف ابن سلمان مستشاره تركي آل الشيخ، بإنشاء هيئة الترفيه التي داست على كل عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، وباتت حفلات الغناء والرقص بل والخمور شيء مألوف في السعودية.

وألغى ابن سلمان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتقل بعض علماء الهيئة بالإضافة لعلماء سعوديين بارزين، على رأسهم الشيخ سلمان العودة وعوض القرني.

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