شاهد فيديو رقص مهيرة عبدالعزيز مع محمد رمضان والذي أثار ضجة واسعة!

أثارت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص مع الفنان المصري محمد رمضان في إحدى السهرات .

وتعرّضت مهيرة عبدالعزيز لهجوم من الجمهورن بسبب رقصها مع محمد رمضان على انغام احدى اغانية .

وقال أحدهم معلقاً: “ياربي هدول ماعندهم رجال يغارون عنهم ولا اخوان”. وكتب آخر: “شكلو مسوي عروض تخفيضات ع الرقص معه”.وقال معلق ثالث: “صارت موضه وهبه اللي يرقص مع محمد رمضان”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الإعلامية الإماراتية الجدل مع محمد رمضان، إذ ظهرت في مقطع فيديو وهي ترحب بمحمد رمضان وتحتضنه وتقبله.

وفي وقت لاحق حذفت مهيرة الفيديو من حسابها، بعد تصاعد موجة الانتقادات إليها.

مهيرة عبدالعزيز تستقبل محمد رمضان بقبلة وحضن في غياب زوجها .. pic.twitter.com/SwwW3dfZZf — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 15, 2021

وردت الإعلامية الإماراتية عبر حسابها في تويتر، قائلة: “محمد رمضان صديق عزيز على قلبي وهو متل أخي أفرح لنجاحاته متل ما بيفرح لنجاحاتي.. كل الحب والاحترام لموهبته في مسلسل موسى”.

اقرأ ايضاً: مهيرة عبدالعزيز ترقص في بيروت بتنورة قصيرة!

رقص مهيرة عبد العزيز و شوق الهادي

وقبل يومين، نشرت الفنانة الكويتية شوق الهادي، لقطات من حفلة فنية في دبي في أحد الفنادق الخاصة، بحضور عدد كبير من فناني العراق.

وظهرت شوق الهادي تتمايل بجرأة وترقص مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز والتي كانت تتواجد في نفس الحفل.