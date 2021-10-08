مهيرة عبدالعزيز تثير ضجة بفيديو رقص مع محمد رمضان
مهيرة عبدالعزيز تثير ضجة بفيديو رقص مع محمد رمضان
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شاهد فيديو رقص مهيرة عبدالعزيز مع محمد رمضان والذي أثار ضجة واسعة!

كتب أنس السالم
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أثارت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص مع الفنان المصري محمد رمضان في إحدى السهرات .

وتعرّضت مهيرة عبدالعزيز لهجوم من الجمهورن بسبب رقصها مع محمد رمضان على انغام احدى اغانية .

مهيرة عبدالعزيز
مهيرة عبدالعزيز

وقال أحدهم معلقاً: “ياربي هدول ماعندهم رجال يغارون عنهم ولا اخوان”. وكتب آخر: “شكلو مسوي عروض تخفيضات ع الرقص معه”.وقال معلق ثالث: “صارت موضه وهبه اللي يرقص مع محمد رمضان”.

مهيرة عبدالعزيز و محمد رمضان

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الإعلامية الإماراتية الجدل مع محمد رمضان، إذ ظهرت في مقطع فيديو وهي ترحب بمحمد رمضان وتحتضنه وتقبله.

محمد رمضان يقبل مهيرة عبدالعزيز
محمد رمضان يقبل مهيرة عبد العزيز

وفي وقت لاحق حذفت مهيرة الفيديو من حسابها، بعد تصاعد موجة الانتقادات إليها.

وردت الإعلامية الإماراتية عبر حسابها في تويتر، قائلة: “محمد رمضان صديق عزيز على قلبي وهو متل أخي أفرح لنجاحاته متل ما بيفرح لنجاحاتي.. كل الحب والاحترام لموهبته في مسلسل موسى”.

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رقص مهيرة عبد العزيز و شوق الهادي 

وقبل يومين، نشرت الفنانة الكويتية شوق الهادي، لقطات من حفلة فنية في دبي في أحد الفنادق الخاصة، بحضور عدد كبير من فناني العراق.

وظهرت شوق الهادي تتمايل بجرأة وترقص مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز والتي كانت تتواجد في نفس الحفل.

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