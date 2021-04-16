“شاهد” الإماراتية مهيرة عبدالعزيز تستقبل محمد رمضان بقبلة وحضن سريع

في مشهد أثار جدلا واسعا تناقلت بعض الحسابات الناشطة في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً جمعت الفنان المصري محمد رمضان. بالإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز وظهر فيها وهو يحتضنها.

الإماراتية مهيرة عبدالعزيز ومحمد رمضان

كما نشر فيديو لهما وهي ترحب به بالقبلات.

مهيرة عبدالعزيز تستقبل محمد رمضان بقبلة وحضن في غياب زوجها .. pic.twitter.com/SwwW3dfZZf — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 15, 2021

موجة من الانتقادات بعد قبلة مهيرة عبدالعزيز

وتعرضت مهيرة إثر هذا لموجة من الانتقادات حيث رأى الكثيرون أن هذا خطأ كبير خصوصاً أنها متزوجة.

ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات: “وش موضوع سلم واحضن وبوس شالسالفة؟ وين عايشين احنا؟ استغفرك ربي وأتوب إليك” و”هيا مش متزوجة؟”

و”الحرام صار حلال عندهم أخذتهم الدنيا” و”هو شلون يصير هيجي حضن وقبلات؟”

وأيضا جاء ضمن التعليقات “وشلون حاضنها مبروك عليك هل الصديق أحسها مجاملة كثير الصور والقول”.

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كذلك تم تناقل مقاطع أخرى سمع في أحدها صوت مهيرة وهي ترحب بالفنان واصفة إياه بالباشا.

كما ظهرت معه في فيديو آخر وهما يستقلان السيارة ويستمعان إلى إحدى أغنياته.

ويشار إلى أن الفنان محمد رمضان أعلن في وقت سابق الحدث من خلال حسابه الخاص في التطبيق وكتب متوجهاً إلى متابعيه: “ترقبوا المفاجئة الليلة على برج خليفة الساعة 7 مساءً بتوقيت دبي”.

تحرك برلماني

وفي وقت سابق، تقدم عضو مجلس النواب المصري النائب محمد عبدالله زين الدين، بطلب إحاطة موجه لوزيري الثقافة والطيران ضد الفنان محمد رمضان.

وطالب البرلماني المصري نقابة الممثلين باتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد الفنان محمد رمضان، على خلفية الفيديو الذي نشره داخل حمام سباحة. وهو يرمي عددا كبيرا من الدولارات.

وكان ذلك رداً على قرار المحكمة بتغريمه 6 مليون جنيه، بسبب الطيار الموقوف أشرف أبواليسر.

وقال زين الدين في طلب الإحاطة الذي تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: “لماذا تصمت هذه الوزيرة عن المخالفات الصارخة التي يرتكبها محمد رمضان؟”.

وأضاف: “لماذا لم تتخذ قرارًا ضده في واقعة الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، وماذا سيفعل وزير الطيران المدنى بعد أن انصف القضاء المصرى الطيار الموقوف”.

وأوضح أن محمد رمضان أساء إساءات بالغة للفن المصرى، وأطلق على نفسه “نمبر وان”، ثم قام بعمل فيديو “مستفز جدا”. للشعب المصري وظهر محمد رمضان يجلس على راحته في حمام السباحة، ويقوم بإلقاء الدولارات في المياه.

وطالب النائب بمحاكمة محمد رمضان على إساءته للفن المصرى، مشيراً إلى أن غالبية أفلام محمد رمضان. تتضمن كل ما فيه مخالفات صارخة للقيم والأخلاق المصرية.

محمد رمضان وبرج خليفة

وفي سياق منفصل، أعلن الفنان المصري محمد رمضان انطلاق شخصيته في اللعبة العالمية “فري فاير” كأول عربي يكون وجها إعلانيا للعبة في العالم.

ونشر محمد رمضان مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا عن مشاركته في اللعبة بشخصية “مارو”، وذلك من أعلى برج خليفة في دبي.

وكتب محمد رمضان على “إنستغرام” تعليقا قال فيه: “إعلان شخصيتي في فري فاير على برج خليفة”.

وأضاف على “فيسبوك”، “الفضل لله ثم لأهل بلدي الغالية مصر أولاً ثم لجمهوري العربي الأصيل .. على برج خليفة. أمس أطلقت الشركة العالمية جارينا أول شخصية عربية في اللعبة العالمية فري فاير”.

وكان محمد رمضان قد أشار إلى الجهود المبذولة من جانب الشركة القائمة على اللعبة لتكون الشخصية دقيقة؟ بشكل كبير.

وتعد لعبة فري فاير “free fire” من الألعاب القتالية الأكثر تحميلا على مستوى العالم، وتشبه لعبة “بابجي”. حيث تتضمن معركة شرسة بين مجموعة من اللاعبين يصل عددهم لنحو 50 شخصا.

محمد رمضان ولميس الحديدي

وفي وقت سابق، شنت الإعلامية المصرية لميس الحديدي هجوم عنيف على الفنان المصري محمد رمضان. حيث دخلت على خط الأزمة بين زوجها الإعلامي عمرو أديب ورمضان، لمساندة ودعم زوجها.

وجاء ذلك بعد نشر الفنان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، حيث تضمن مقطع فيديو من مسلسله “الأسطورة”. وهو يقوم بإبعاد أحد الأشخاص ويقول له: “بس يا بابا” في إشارة لـ”أديب”.

وكتبت الإعلامية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها: “لما تكون مغرور وتافه وغبي ومحدث نعمة.. توليفة غير مسبوقة بصراحة”.

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