شوق الهادي تشعل حفلاً خاصاً في دبي بالرقص بفستان أحمر مثير مع فنانين عراقيين!

عادت الفنانة الكويتية شوق الهادي، لإثارة الجدل من جديد، بعدما شاركت جمهورها لقطات من حفلة فنية في دبي في أحد الفنادق الخاصة، بحضور عدد كبير من فناني العراق.

رقص شوق الهادي

وظهرت شوق الهادي بالصور والفيديوهات، وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق يكشف تفاصيل جسدها، وعاري الكتف من جهة واحدة، مع فتحة جانبية بسيطة أسفل الساق.

والتقطت شوق الهادي صوراً مع الفنان حاتم العراقي، و شذى حسون، وعلي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله.

كما ظهرت تتمايل بجرأة وترقص مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز والتي كانت تتواجد في نفس الحفل.

لمسة جريئة

وبينما تعرضت شوق الهادي لهجوم من المتابعين بسبب جرأة ملابسها وحركاتها، أشاد آخرون بأخلاق حاتم العراقي، وقارنوه بمحمد رمضان الذي وضع يده على جسد الفنانة الكويتية أثناء التقاطها صورة معه.

وأثارت شوق الهادي حينها غضب جمهورها بعد ظهورها بفيديو وهي ترقص مع الفنان المصري محمد رمضان.

View this post on Instagram A post shared by شوق الهادي (@shoug_alhadii)

وظهرت شوق الهادي بفيديو متداول وهي ترتدي فستاناً أسود عاري الصدر والأكمام، وترقص مع محمد رمضان الذي احتضنها ولمسها بطريقة أثارت الغضب.

اقرأ أيضا: ملكة جمال الهند تحتضن محمد رمضان .. ماذا يحدث بينهما؟ (شاهد)

الكويتية شوق الهادي مع محمد رمضان عبر السناب . pic.twitter.com/YSMkaIB93T — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 20, 2021

تعليقات غاضبة

وجاء في التعليقات: (اشفيهم الخليجيات يتدلعوا على محمد رمضان ! اول بلقيس والان شوق الهادي !! ايش مميز محمد رمضان).

وعلقت أخرى: (لا حول ولا قوة الا بالله!!تقشعر جسمي من اللي شفته، الله يسترنا ويحمين).

ونوهت أخرى لطريقة لمس محمد رمضان وكتبت: (عطاها لمسة خاطئة في البداية ثم صرف الموضوع بطريقة محترفين).

وعبرت مغردة عن شعورها بالاشمئزار وكتبت: (يع كيف قبلت انه يحط يده عليها مقرفة طبعا هن اذا شافن محمد رمضان مادري شيصير فيهن).

ووافقها آخر الرأي قائلا: (ليه كلهم يصيرون صايعات اذا قابلوا محمد رمضان؟ ياحبيبي شوف يده وين و الغريب هي اللي منزله السنابه!).

وتجاهلت شوق حينها الانتقادات، وردت بظهور أكثر جرأة وفيديو رقص جديد.

ونشرت شوق الهادي صوراً ظهرت فيها بفستان “ستان” مكشوف الظهر، شبهه متابعوها بـ”قميص نوم”، فيما ظهرت في فيديو آخر وهي ترقص خلال فعالية فنيّة بمصر .

وعبّر الجمهور عن استغرابهم من تعمّد شوق الهادي ارتداء فساتين مشابهة الى حدّ قريب لقمصان النوم.

تعنيف شوق الهادي

ومؤخراً، كشفت شوق الھادي عن أمر صادم كان يقوم به والدها بحقها .

وقالت شوق الھادي إنها تعرضت للعنف الجسدي من والدها، الأمر الذي أصاب متابعيها بالصدمة.

وقالت شوق في أول ظھور لھا بعد وفاة طلیقھا بدر الماص: “كنت بس محتاجة حنان الأبوة تعرضت لعنف جسدي وللحین متعقدة من أشیاء بسبب أبوي والشخص اللي یفقد شيء یحس بقیمته”.

جاء ذلك في البرومو الترویجي الذي كشف عنه الإعلامي الكویتي صالح الراشد، والذي سیستضیف فرح الھادي عبر برنامج “سندریلا”، عبر شاشة atv الكویت.

كما نفت شوق الھادي الأنباء التي ترددت منذ أیام بشأن خطوبتھا للمدون الكویتي محسن النصار.

يشار إلى أن شوق الهادي هي أخت الممثلة فرح الهادي، كما أن المذيعات عبير وحنان جابر هم أبناء خالتها.

وحصلت شوق على الثانوية العامة ثم بدأت العمل الفني بسن صغيرة سويًا مع شقيقتها فرح بعام 2007 ومازالت مستمرة بتقديم أعمالها على الرغم من ابتعادها بعد الزواج منذ عام 2015، لكنها واصلت التمثيل بعد الطلاق في مسرحية الخفافيش عام 2018.

وفاة طليق شوق الهادي

وفي سياق آخر، أفجع الموت شوق الهادي العام الماضي، بوفاة طليقها الشاب الكويتي بدر خالد الماص وذلك إثر حادث سير مروع.

وأعلن الخبر خاله إبراهيم الدقباسي، قائلاً في تغريدة عبر (تويتر): “انتقل الى رحمة الله تعالى ابن اختي بدر خالد الماص، اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أجرنا في مصيبتنا، وأخلف لنا خيراً منها”.

اقرأ أيضا: وصلة رقص رومانسية بين أصالة وزوجها في حفلة خاصة!

وصدمت شوق الهادي بخبر الوفاة، وكتبت تغريدة رثت بها طليقها قالت فيها: “انتقل إلى رحمة الله طليقي بدر خالد الماص، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، وستقام عليه الصلاة حين وصول جثمانه من أمريكا”.

وقالت الهادي، في سلسلة تغريدات: “لماذا تركتني وحيده بهالعالم السيئ؟! لماذا أوجعت قلبي بغيابك؟! و كم ” لماذا ” اود ان اسألك بها أسئلة تحيرني للغايه، وكعادتك منذ رحيلك .. لم أجدك و لم أجد إجابات لأسئلتي لك و لن يهدأ قلبي بعد، وحاجتي لضمتك، أوجعت قلبي كثير، لكني ما زلت أشعر بأني احبك حتى بعد رحيلك”.

وأضافت: “كسرت فيني شعور كان مليان فيك الله عليك يوم اوجعت قلبي وجرحتني، رحل ولم يعرف موعد رحيله الا الله ولكن برحيله اوجع قلبي بعد رحيلك من ادعو حبيب القلب بعد رحيلك من احب بعد رحيلك قلبي في فرااااغ مخيف ولم أجد أي معنى لأي شئ في هذا العالم بدونك .. هل لي بسؤالك ؟! لماذا رحلت عني؟!”.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»