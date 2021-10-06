مشاهد مروعة من سجون روسيا .. اغتصاب وتعذيب 200 سجين وصدمة في البلاد!

أظهرت مقاطع فيديو عمليات تعذيب مروعة واغتصاب وحشي للنزلاء داخل سجون روسيا.

وتم الكشف عن تسريب 40 جيجا بايت من لقطات الفيديو التي تم تهريبها من أرشيفات خدمة السجون الروسية من قبل رجل مجهول من بيلاروسيا كان مسجونا في ساراتوف ويدعي أنه كان مكلفاً بأرشفة مقاطع الفيديو أثناء وجوده في سجن ساراتوف.

ويُزعم أن المبرمج – الذي أطلق سراحه الآن ويطلب اللجوء السياسي في الغرب – قام بنسخ المواد وحملها من روسيا.

في إشارة إلى إدوارد سنودن، المخبر عن المخالفات التابع لوكالة الأمن القومي الأمريكية، والذي يعيش الآن في المنفى في روسيا، قال فلاديمير أوسيتشكين، الذي يدير موقع Gulagu.Net وهي منظمة غير الحكومية: “نطلق عليه سنودن البيلاروسي”.

200 سجين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب في سجون روسيا

يزعم أوسيتشكين أن لديه أدلة على أن 200 سجين قد تعرضوا للتعذيب والاغتصاب من قبل عملاء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB في السجون الروسية مع 40 صورًا على مقاطع فيديو.

وتعهد أوسيتشكين بنشر المزيد من المواد في الأيام المقبلة. وقال إن مقاطع الفيديو “تثبت” أن عملاء FSB يستخدمون الاغتصاب وغيره من أشكال التعذيب لإجبار النزلاء على التعاون والامتثال في سجون روسيا.

ويقول نشطاء إن عمليات الاغتصاب والترهيب والعنف حدثت في سجون في ست مناطق روسية وستنقل إلى الأمم المتحدة ومجلس أوروبا.

تظهر مقاطع فيديو سجناء يغتصبون زملائهم من السجناء، ورجل انتُهك بمقبض مكنسة داخل مستشفى السجن، ونزيل آخر تم التبول عليه.

يقول نشطاء إن الرجال تعرضوا للابتزاز لإساءة معاملة زملائهم السجناء بالفيديو، مع نشر عصابات من المغتصبين “لكسر” السجناء وإجبارهم على توقيع “اعترافات” أو الإدلاء بشهادة زور.

وتضمنت مقاطع الفيديو رجلاً يصرخ من الألم بسبب انتهاكه بمقبض ممسحة وسجين واحد يغتصب آخر مقيد في سرير، ومجموعة من النزلاء يتبولون على رجل آخر.

مصلحة سجون روسيا تحقق

وبدأت قيادة مصلحة السجون تحقيقا في مقاطع الفيديو. كما بدأ مكتب المدعي العام الروسي تحقيقا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: ‘إذا تم تأكيد صحة هذه المواد، فهذا بالطبع سبب لإجراء تحقيق جاد. لكن من الضروري أولاً حل هذه المشكلة بسرعة ولكن بهدوء وإثبات.”

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وكان رئيس هيئة السجون في منطقة ساراتوف، أليكسي فيدوتوف، قدم استقالته الثلاثاء.

من جهتها، قالت تانيا لوكشينا ، من هيومن رايتس ووتش ، إن منظمتها لم تتمكن من التحقق من مقاطع الفيديو لكن اللقطات “تثير قلقا شديدا”.

وقالت إن “مشكلة التعذيب في سجون روسيا حادة للغاية والحكومة لا تفعل ما يكفي لضمان فعالية التحقيق وأمن الضحايا والمبلغين ومحاسبة الجناة”.