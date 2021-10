محكمة أمريكية ترفض منح خليفة حفتر الحصانة وتطلب مثوله أمامها وإلا هذا ما سيتخذ بحقه

رفضت محكمة أميركية في ولاية فرجينيا منح اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الحصانة، بشأن تحقيق في اتهامات موجهة إليه بارتكابه جرائم حرب.

وطلبت المحكمة من حفتر المثول أمامها والإجابة عن أسئلة محامي المدعين، وإلا فسيُحكم عليه غيابياً.

وفي مطلع يوليو/تموز الماضي كانت المحكمة قد رفضت كذلك حجة تمتع حفتر بحصانة “رئيس الدولة” لمنع قبول القضايا المرفوعة ضده، حول ارتكاب جرائم في ليبيا.

ووفقاً لوكالة “أسوشييتد برس”، فإنّ محامي حفتر قدموا في ذلك الوقت أوراقاً لرد ثلاث دعاوى مرفوعة ضده، لكونه “رئيس الدولة”، لكن القاضية في المحكمة ذاتها، ليوني برينكيما، أكدت أن حفتر لا يمكنه الادعاء بحصانة رئيس الدولة كدفاع في الدعاوى المرفوعة ضده.

Lawyer of Libyan warlord Khalifa Haftar informed US District Court for the Eastern District of Virginia on Friday that the Government of National Unity prevents his client Haftar from providing information to the court that would divulge military secrets. pic.twitter.com/DVsZIPSRB4

— The Libya Observer (@Lyobserver) October 1, 2021