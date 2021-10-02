مع اقتراب إعصار شاهين من السلطنة .. 7 نصائح لتحمي نفسك وأبناءك من مخاطر الحالة المدارية

نشرت الأرصاد العمانية، مجموعة ارشادات ونصائح للتخفيف من مخاطر الحالات المدارية، تزامناً وقرب وصول إعصار شاهين إلى سواحل السلطنة.

ودعت الأرصاد العمانية الى ما يلي:

التأكد من سلامة مبنى المنزل وتعزيز الأبواب والنوافذ واغلاقها بإحكام مع تدعيمها بألواح خشبية.

تحديد مكان آمن داخل المنزل ليكون ملجأ لك ولعائلتك.

ملء خزانات وقود السيارات وصهاريج المياه.

الاحتفاظ بمذياع وبطاريات احتياطية للحصول على آخر تحديثات الطقس والإشعارات والتحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.

التخفيف من حجم الأشجار المجاورة للمنزل وغيرها من الأشياء غير الثابتة تجنباً لوقوعها او تطايرها.

التحقق من حقيبتي الإسعاف والطواريء.

تجنب الانسياق وراء الشائعات واحرص على أخذ المعلومة من المصادر الرسمية المعتمدة.

التحذير الأول مع اقتراب إعصار شاهين

وقبل ساعات، نشرت هيئة الطيران المدني التحذير رقم 1 للحالة المدارية شاهين، حيث توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمرکز الإعصار المداري شاهين حاليا على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 61.8 درجة شرقا، ويستمر في حرکته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان

وقالت الهيئة في تحذيرها بأن مركز الإعصار المداري يبعد حوالي 320 كم عن محافظة مسقط بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 190 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 64 إلى 75 عقدة (116- 150 كم/ساعة).

التأثيرات غير المباشرة

وذكرت بأن التأثيرات غير المباشرة بدأت على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج (3-5 أمتار) مع تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفرقة، وسجلت محطات الرصد سرعات رياح ( 10 – 20 عقدة ) ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح غد الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة ( 30 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جدا ( 200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط و الظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية وقد تتأثر محافظتا مسندم و شمال الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة ( 30 إلى 80 ملم) ورياح متوسطة إلى نشطة (15 – 25 عقدة ).

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وأشارت الهيئة إلى أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8-12 مترا، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (3-5 أمتار).

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العُمانية، تفعيل خطة الطوارئ الوطنية الصحية لقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على المستوى المركزي وفي المحافظات المحتمل تاثرها بالحالة المدارية.

من ناحيتها، أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف أنها مع الجهات ذات الاختصاص تطورات الحالة المدارية شـاهين. وقالت عبر تويتر إنها فعلت خططها العملياتية المتعلقة بالتعامل مع الحالات المدارية ووضعت جميع إداراتها ومراكزها على أهبة الاستعداد ، وتدعو الجميع إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، تجنباً للمخاطر.

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