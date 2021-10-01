شاهد مسار الحالة المدارية شاهين التي تتجه نحو سواحل سلطنة عمان

نشرت الأرصاد الجوية العمانية، الجمعة، المسار المتوقع للحالة المدارية شاهين، الذي يتجه نحو سواحل السلطنة .

تنبيه رقم واحد حول العاصفة المدارية شاهين

وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، التنبيه رقم 1، حول تطورات العاصفة المدارية شاهين.

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وقالت ان اخر صور الاقمار الإصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز العاصفة المدارية حاليا على دائرة عرض 23.3 درجة شمالا وخط دول 64.4 درجة شرقاً ويتحرك نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويبعد مركز العاصفة المدارية حوالي 650كم عن محافظة مسقط بينما تبعد اقرب كتلة سحب ركامية 500 كم وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 34 الى 63 عقدة (62-116كم/ساعة).

ومن المحتمل تعمق العاصفة المدارية الى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ24 ساعة القادمة واستمرار تحركها باتجاه سواحل السلطنة الممتده من محافظة مسقط الى محافظة شمال الباطنة، حيث من المحتمل عبور الحالة المدارية شاهين مساء الاحد .

وتبدأ التأثيرات المباشرة من صباح الاحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار ردعية غزيرة جداً تتراوح كميتها بين 150 الى 600 ملم تؤدي الى فيضانات شديدة للأودية ويتحول البحر تدريجيا ابتداء من مساء السبت الى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من من محافظة جنوب الشرقية الى محافظة مسندم ويتراوح اقصى ارتفاع له من 8-12 متر، مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها الى اليابسة من المناطق المنخفضة.

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع اخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الاماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

من جهتها نشرت الأرصاد العمانية تصنيف الحالات المدارية حسب سرعة الرياح حول المركز.

وستتابع “وطن” أولاً بأول مستجدات العاصفة المدارية شاهين، وتضعكم في آخر التحديثات المتعلقة بها.

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