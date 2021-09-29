شجون الهاجري ترد على انتقاد مي العيدان الجارح لمقطع رقصها! (شاهد)

ردت الفنانة الكويتية شجون الهاجري، على انتقاد مواطنتها الإعلامية مي العيدان اللاذع بعد مشهد الرقص الذي قدّمته الأولى في مسلسلها الأخير (ملاك الرحمة).

(والنعم فيها)

وقالت شجون الهاجري في ردها: (والنعم فيها، للأمانة أنا سمعت انهم تكلموا بس ما شفت يلي هي قالته، صدقني ما يعنيني ابدا).

وتابعت الهاجري خلال لقاء لها في برنامج ET بالعربي: (إذا الكلام جارح ما يعنيني أما إذا كان الكلام نقد جميل ويستاهل إني أسمعه وأتعلم منه على عيني وراسي وبعدين).

وتابعت: (مي العيدان بنت ديرتي ودرست وعندها شهادة بالنقد هي ممكن شايفة أنه اللي هي قاعدة تقوله صح من بابها هي).

وحول التعليقات السلبية من الجمهور، وتنمر البعض على أدائها، قالت شجون الهاجري: (مافي مشكلة، خاصة أني شخصية مشهورة ومعروفة، وطبيعي أتعرض لهالانتقادات ومستحيل أدائي يعجب الكل).

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وأشارت شجون إلى أن دورها في مسلسل (ملاك رحمة)، من أصعب الشخصيات التي قدمتها، مضيفة: (حاولت قدر الإمكان إيصال مشاعر شخصية رحمة للمشاهدين، وقد تعبت أنا وطاقم الإنتاج والعمل على إطلاق المسلسل بشكل مثالي).

مي العيدان: اعتبروا شجون أخوكم

وكانت مي العيدان قد أعادت مشهد الرقص الخاص بشجون، وأرفقتها بتعليق ساخر قالت فيه: (اعتبروا شجون أخوكم الصغير، انا منه ما أطلع بالشارع مرة ثاني).

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وأشاد الجمهور بطريقة شجون في الرد على العيدان، ووصفوها بالمهذبة واللبقة، مقارنةً بطريقة الإعلامية الكويتية في الانتقاد الجارح حسب تعبيرهم.

وتعرّضت شجون الهاجري لانتقادات من الجمهور ومتابعي العمل؛ بسبب ظهورها مرتدية بدلة رقص، وترقص على انغام اغنية “بانو بانو” للفنانة الراحلة سعاد حسني.

وكان اللافت التطور الذي قامت به شجون في المشهد وانتقالها من الفرح والحماسة إلى الحزن الذي انتهى بها وقد رمت نفسها على السرير وهي تبكي.

تطلّ شجون بدور فتاة تدعى “رحمة”، وهي شابة ظالمة ومظلومة، بريئة وقاتلة، ضحية ومجرمة. وهي أيضاً ملاك وشيطان في الوقت نفسه. إنّها باختصار عبارة عن مجموعة من التناقضات في جسد امرأة واحدة.

وتعيش رحمة علاقة حب من طرف واحد مع الشاب شهاب والذي يستغلها ويجعلها تقتل مريض في المستشفى لتبدأ بعدها الأحداث بالتطور.

ملاك الرحمة

وتلعب شجون الهاجري بطولة المسلسل الى جانب مجموعة من الممثّلين من بينهم: مرام، عبد الله التركماني، عبد الله عبد الرضا، شوق الهادي، حصّة النهبان، أحمد العوضي، أريج العطار، حسين الحداد، الغالية ومنصور البلوشي.

العمل مؤلف من ٨ حلقات، للمخرج محمد سمير والكاتب أحمد العوضي، نفذته شركة (كتويل) لعبدالله عبد الرضا. وهو دراما اجتماعية محورها الجريمة والغرابة والاضطرابات النفسيّة.

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وسبق أن صرّحت شجون الهاجري عن المسلسل بقولها إنّ العمل من نوع الرّعب النفسي إذا صحّ التعبير، وليس الرّعب بالمعنى المتداول، كونه دراما تشويقيّة، تحمل طابعاً رومانسياً وتعود أحداثها إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي في الكويت.

وقالت الممثلة الكويتية إنّ العمل فيه جانب مميز كونه يضيء على حقبة الثمانينيات وجمالياتها.

“هروب”

وتشارك شجون في بطولة مسلسل “هروب”، الذي ينطلق تصويره في بيروت، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم العرب، كالفنانين باسم مغنية وجيسي عبده.

والمسلسل من تأليف حنين عمر، وإخراج محمد جمعة، وإنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان، وسيتم عرضه عبر منصة شاهد أيضا في 10 حلقات.

وبعد النجاح الذي حققه الفنان والمنتج عبدالله عبد الرضا من خلال مسلسل “ملاك رحمة” للفنانة شجون الهاجري، قررا استمرار التعاون بينهما من خلال أعمال فنية جديدة بالفترة المقبلة.

ويعكف الفنان عبدالله عبدالرضا من خلال شركته “كتويل” للإنتاج الفني على إطلاق عدة مشروعات درامية مختلفة على مستوى الشكل والمحتوى وفريق العمل، لكن أبرزها عمل جديد يشهد استمرار تعاونه مع الفنانة شجون، التي استطاعت أن تلفت الأنظار بعودة قوية ومميزة من خلال مسلسل “ملاك رحمة” الذي حقق نسبة مشاهدة لافتة عبر المنصات.

ويجري حالياً التفاوض مع عدد كبير من النجوم، الذين سيشاركون عبدالرضا وشجون تجربتهما الرمضانية المقبلة، ومنهم الفنانون بشار الشطي وشوق الهادي، وغيرهما.

والمسلسل من تأليف الكاتب أحمد العوضي ومن إخراج محمد سمير.

وأعرب عبد الرضا عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع شجون وما بينهما من “كيمياء فنية”، ساعدتهما في تحويل نجاحهما بالمسرح، إلى المواجهة عبر الشاشة الصغيرة، مؤكداً أن شجون فنانة حقيقية وجميلة، لذلك كان النجاح حليفنا في مسلسل “ملاك رحمة”.

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