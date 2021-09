بوروسيا دورتموند يستقر على خليفة هالاند في حال رحيله الصيف المقبل

كشفت تقارير إنجليزية النقاب عن استقرار إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني على خليفة نجمه النرويجي إرلينغ هالاند 21 عامًا، في حال رغبة الأخير في الرحيل عن الفريق خلال موسم الانتقالات مع نهاية الموسم الجاري.

وأفادت تقارير إنجليزية أن مهاجم فريق مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال، سيرحل عن فريق الشياطين الحمر والرغبة في الانضمام إلى صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وأردفت التقارير، ” المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال هو المرشح الأقوى لدى إدارة فريق بوروسيا دورتموند كبديل محتمل للنرويجي إرلينغ هالاند وسط عروض الأندية الأوروبية الكبيرة التي من أبرزها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وليفربول وغيرها تتنافس من أجل الاستفادة من خدمات الفتي الذهبي”.

Manchester United will only allow Anthony Martial to leave in the summer if they receive an offer between €50m to €55m. [@SPORT1 via @Sport_Witness] pic.twitter.com/yvoz8g9s4c

— United Zone (@ManUnitedZone_) September 28, 2021