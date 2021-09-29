بوروسيا دورتموند يستقر على خليفة هالاند في حال رحيله الصيف المقبل

كشفت تقارير إنجليزية النقاب عن استقرار إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني على خليفة نجمه النرويجي إرلينغ هالاند 21 عامًا، في حال رغبة الأخير في الرحيل عن الفريق خلال موسم الانتقالات مع نهاية الموسم الجاري.

بوروسيا دورتموند وهالاند

وأفادت تقارير إنجليزية أن مهاجم فريق مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال، سيرحل عن فريق الشياطين الحمر والرغبة في الانضمام إلى صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

🇳🇴 اثناء تكريم ايرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند بجائزة مهاجم الموسم من اليويفا لموسم 2020/21 قبل مباراة فريقه امام سبورتنغ pic.twitter.com/scRsayCKHN — E P L W O R L D (@EPLworld) September 29, 2021

وأردفت التقارير، ” المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال هو المرشح الأقوى لدى إدارة فريق بوروسيا دورتموند كبديل محتمل للنرويجي إرلينغ هالاند وسط عروض الأندية الأوروبية الكبيرة التي من أبرزها برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وليفربول وغيرها تتنافس من أجل الاستفادة من خدمات الفتي الذهبي”.

Manchester United will only allow Anthony Martial to leave in the summer if they receive an offer between €50m to €55m. [@SPORT1 via @Sport_Witness] pic.twitter.com/yvoz8g9s4c — United Zone (@ManUnitedZone_) September 28, 2021

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وأضافت التقارير، ” إدارة مانشستر يونايتد ترغب في التعاقد مع الحصول على خدمات الفرنسي مارسيال بعقد يبلغ قيمته 50 مليو يورو من أجل موافقة ناديه مانشستر يونايتد في التخلي عنه خلال موسم الانتقالات المقبلة”.

مباراة بوروسيا دورتموند ولشبونة

وتغلب فريق بوروسيا دورتموند الألماني بشق الأنفس على منافسه سبورتينغ لشبونة بهدف نظيف دون رد، في إطار دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League” للموسم الجاري 2021-2022.

وسجل فريق بوروسيا دورتموند هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال37 عن طريق دونيل مالين سكنت داخل شباك فريق لشبونة.

وحاول فريق الضيف لشبونة من العودة إلى مجريات أحداث اللقاء، وتهديد شباك أصحاب الأرض أكثر من مرة، لكنه فشل في تفليص هدف التعديل في المباراة، لتنتهي بفوز دورتموند الألماني على لشبونة بهدف نظيف دون رد.

وسيواجه فريق بوروسيا دورتموند المباراة المقبل أمام منافسه الهولندي أياكس في التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل في مباراة قوية بين كلا الفريقين.

ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أوروبا

ويتربع فريق أياكس على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه فريق بوروسيا دورتموند متساويًا بنفس النقاط في المركز الثاني من الترتيب.

أما في المركز الثالث جاء فريق بشكتاش التركي دون إحراز أي من النقاط، متساويًا مع أدنى ترتيب المجموعة فريق سبورتينغ خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

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