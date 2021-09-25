موعد ومعلق مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ريال مدريد مباراة من العيار الثقيل أمام منافسه فياريال مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني على ملعب ” سانتياغو بيرنابيو”.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

وستقام المباراة بين ريال مدريد وفياريال في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين.

وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، السودان، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

Con la mente puesta en el #RealMadridVillarreal 📸😃. pic.twitter.com/7zZj9lHMel — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 24, 2021

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين ريال مدريد ونظيره ريال بيتيس عبر شبكة قنوات “”beIN Sports” المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

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تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية في مواجهة نظيره الضيف فياريال، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، داني كارباخال، أما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

تشكيلة فريق فياريال

وسيلعب المدرب أوناي إمري في تشكيلة أساسية في مواجهة فياريال، حيث سيتواجد في حراسة المرمى جيرونيمو رولي.

🟡 T E A M 🟡 pic.twitter.com/VvJFanZ0NZ — Paco Alcácer (@paco93alcacer) September 24, 2021

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: خوان فويث، عيسى ماندي، بيرفس إستوبينان، وفي خط الوسط سيكون كلاً من: ألفونسو بيدرازا، يريمي بينو، داني باريخو، مانو تريغيروس، أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: جيرارد مورينو، باو توريس، بولاي ديا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتربع فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما جاء منافسه فياريال في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري.

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