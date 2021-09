تحرش جماعي بفتاة سعودية في احتفالات اليوم الوطني السعودي (فيديو) شارك: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر تجمهر و تحرش مجموعة من الشباب بفتاة سعودية داخل سيارتها، أثناء احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91. ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، عددا من الشباب المراهقين يتجمعون حول سيارة الفتاة ويهزون السيارة بعنف، وسط صراخ الفتاة. شباب يتحرشون ويحاصرون فتاة داخل سيارتها في احتفالات اليوم الوطني ! pic.twitter.com/WOut3sgeyr — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 23, 2021 وحاول بعض الشباب الإمساك بالفتاة من شباك السيارة، في مشهد صادم فجر غضب السعوديين. واستنكر النشطاء سلوك بعض الشباب الذي ظهروا وهم يتحرشون بالفتاة لفظيًا ويتجمهرون حولها في سلوك غريب عن المجتمع السعودي. اقرأ أيضاً: رسام عُماني يحتفل على طريقته الخاصة باليوم الوطني السعودي ويلقى تفاعلاً واسعاً (شاهد) مطالبين الجهات الأمنية بسرعة التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها. واستنكر المغردون هذا السلوك الذي يتنافى مع الآداب العامة، بينما شبههم آخرون بالرجال الذين لم يروا أنثى في حياتهم، مُطالبين السلطات بوضع حد لهذه التصرفات ومُحاسبتهم. اليوم الوطني السعودي الـ91 هذا ويحل اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يأتي في 23 سبتمبر من كل عام، احتفالاً بتأسيس المملكة تتذكر فيه السعودية تاريخ النضال ومعاني الانتماء للوطن الذي يجمع أبناء المملكة. واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو اليوم الذي أصدر فيه الملك عبد العزيز الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية، قراراً بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية التى نعرفها حالياً. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 4 أنواع من الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية السعودية في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 91 . وستطلق الألعاب النارية باللون الأخضر في أرجاء المملكة فوق 13 مدينة في أنحاء السعودية التي ستنطلق من الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة. احتفالات الرياض باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية – مدينة الرياض ستشع سماء المدينة بالألعاب النارية في ذكرى اليوم الوطني 91 موقعين الأول مقابل الثغر بلازا أو طريق الملك خالد شمال، والثاني حديقة النهضة، الساعة 9:00- 9:00 بتوقيت السعودية. احتفالات جدة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية – جدة كذلك الأمر ستنطلق الألعاب النارية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي في موقعين الأول مقابل رد سي مول، والثاني شارع الوليد بن عقبة، الساعة 9:00- 9:07 بتوقيت السعودية. احتفالات الدمام باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية – الدمام ستكون على موعد مع عرض بالألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني على كورنيش الدمام، الساعة 9:00- 9:07 بتوقيت السعودية. احتفالات الخُبر باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية – أما الخبر ستشهد الواجهة البحرية فيها عرضاً آخر، الساعة 9:00- 9:07 بتوقيت السعودية. احتفالات القصيم باليوم الوطني – وفي القصيم ستنطلق الألعاب في متنزه الملك عبدالله الوطني، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية. احتفالات أبها باليوم الوطني – وفي أبها يمكن مشاهدتها في ميدان القصر، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية. احتفالات المدينة المنورة باليوم الوطني – وفي المدينة المنورة ستحتضن حديقة الملك فهد الوطنية هذا العرض، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية. احتفال حائل باليوم الوطني – أما حائل ستكون على موعد معها مقابل متنزه السلام، الساعة 9:25- 9:30 بتوقيت السعودية. احتفالات اليوم الوطني عرعر – وفي عرر مقابل عرعر مول، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية. احتفالات جازان باليوم الوطني – وفي جازان سيكون كورنيش جازان على موعد معها الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية. احتفالات نجران باليوم الوطني – وفي نجران ستكون مخططات الغوريلا الزراعية مركزاً للاستمتاع بمشاهداتها، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية. احتفالات الجوف باليوم الوطني – وفي الجوف، ستنطلق في مركز الملك سلمان الحضاري، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية. احتفال الباحة باليوم الوطني – أما الباحة فموقعها مركز الملك عبدالعزيز الحضاري، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية. احتفالات تبوك باليوم الوطني – وتبوك يمكن مشاهدتها في موقع جسر الجامعة، الساعة 9:00- 9:05 بتوقيت السعودية. تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد أضغط هنا وفعل زر الاشتراك تابعنا عبر Google news شارك:

قد يعجبك ايضا