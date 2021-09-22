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مروان محسن ينتقل رسميًا إلى صفوف فريق فيوتشر المصري

مروان محسن يتعاقد رسميًا مع فيوتشر الصاعد إلى الدوري المصري الممتاز

في كتب فارس أبو شيحة

كشفت وسائل إعلام مصرية توصل نجم فريق الأهلي السابق مروان محسن 32 عامًا، إلى اتفاق نهائي بالانتقال الرسمي إلى نادي فيوتشر إف سي الصاعد الجديد إلى دوري الدرجة الممتازة المصري في صفقة انتقال حر.

مروان محسن ونادي فيوتشر

وأفادت صحيفة المصري اليوم، أن مروان محسن مهاجم فريق الأهلي السابق قد أنهى بشكل رسمي كافة الإجراءات من أجل انتقاله إلى صفوف فريق فيوتشر إف سي المصري، حيث من المنتظر انضمامه إلى تدريبات الفريق خلال الأيام القادمة.

وبينت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يكون الراتب السنوي للاعب مع فريقه الجديد فيوتشر بأن يصل إلى 7 ملايين جنيه مصري في الموسم الواحد دون ارتباطه بنسبة المشاركات مع الفريق، وفق المفاوضات بين اللاعب ومسؤولي النادي الجديد.

الأهلي والاستغناء عن مروان محسن

وقد أعلن نادي الأهلي عن فسخ تعاقده مع مروان محسن بالتراضي والسماح له بالرحيل في صفقة انتقال حر دون حصول النادي على أي نسبة من أجل بيعه، جاء ذلك بعد قرار الجهاز الفني بقيادة الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني لجهوده خلال المواسم المقبلة.

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وقدم محسن الأداء الباهت خلال الموسم المنصرم بمرحلة من عدم التوفيق وقلة مشاركته مع المارد الأحمر، إلى جانب تعرضه بشكل مستمر لانتقادات وهجوم جماهير فريق الأهلي على اللاعب والمطالبة برحيله عن الفريق المصري.

مسيرته الكروية

وخاض اللاعب مروان محسن منذ قدومه إلى نادي الأهلي عام 2016م، 112 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 23 هدفًا، وتمكن من صناعة 10 أهداف، بينما تلقى 10 إنذارات في كافة المسابقات المختلفة.

وتوج مع فريق الأهلي المصري في تسع بطولات محلية وقارية، من أبرزها بطولة الدوري المصري أربع مرات، ومرتين في بطولة أبطال أفريقيا، وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي، وكذلك كأس السوبر المحلي والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

ومن الجدير بالذكر، بأن نادي الأهلي المصري قد تعاقد مع  حسام حسن كخليفة للاعب مروان محسن بعد رحيله عن النادي خلال موسم الانتقالات هذا الصيف.

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