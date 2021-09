فوائد عصير الجزر المذهلة لمرضى السكري .. اكتشفها بنفسك شارك: عادةً ما يكون لدى مرضى السكري بعض الأطعمة المحدودة لتناولها، إذ لا يسمح لهم بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، اذ يعتبر عصير الجزر له تأثير جيد على مرض السكري. الكربوهيدرات هي أحد أنواع الأطعمة التي يجب على مرضى السكري تجنبها. ولسوء الحظ، فإن بعض الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات غنية أيضًا بالفيتامينات والمعادن وحتى الألياف. ومع ذلك، فإن بعض هذه الأطعمة، وتحديداً الخضروات غير النشوية، لها تأثير أقل على مستوى السكر في الدم. الجزر هو خير مثال على الخضروات غير النشوية. وعصير الجزر من المشروبات التي يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بها في المنزل. دعونا نرى الفوائد المذهلة لعصير الجزر لمرضى السكر .. الجزر ومرض السكري من المعروف أن الجزر له تأثير كبير على صحة أعيننا، ولكن اتضح أنه مفيد أيضًا لمرض السكري. فالجزر غني بالبيتا كاروتين، وهو مقدمة لفيتامين أ ، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والألياف والعناصر الغذائية الأخرى. تحتوي الجزرة متوسطة الحجم على 4 جرامات فقط من الكربوهيدرات القابلة للهضم وهي غذاء منخفض نسبة السكر في الدم. وجدت بعض الأبحاث أيضًا أن العناصر الغذائية الموجودة في الجزر قد يكون لها بعض الفوائد لمرضى السكري. فيما يلي الفوائد: فيتامين ب 6 – فيتامينات ب لها دور مهم جدًا في مشكلة التمثيل الغذائي. وجدت دراسة أن نقص فيتامين B-1 و B-6 سيؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2. إلى جانب ذلك ، فإن انخفاض مستوى فيتامين ب 6 سيؤدي أيضًا إلى التطور الأولي لاعتلال الكلية السكري. فيتامين أ – هذا الفيتامين مهم أيضًا للتحكم في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم. أجريت تجربة على بعض الفئران التي عانت من خلل وظيفي في خلايا البنكرياس B وكانت تعاني من نقص فيتامين أ. يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا في السيطرة على نسبة السكر في الدم لمرضى السكري. الألياف – من المهم أيضًا تناول الألياف في إدارة نسبة السكر في الدم. ثبت أن الألياف الغذائية لها تأثير في الحد من انتشار مرض السكري من النوع 2. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يساعد تناول الألياف أيضًا في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم على المدى الطويل والصائم. هل يوصى بعصير الجزر؟ على الرغم من أن الجزر له نكهة حلوة، إلا أنه مفيد في إدارة مستويات السكر في الدم. عصير الجزر ، الذي لا يزال يحتوي على السكر والكربوهيدرات ، لن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. لذلك ، فهو آمن حقًا ويوصى به لمرضى السكر. أهم شيء عند صنع عصير الجزر هو عدم إضافة أي سكر. عندما يضيف مرضى السكر، السكر إلى عصيرك ، فإنه سيصبح مصدر قلق كبير لرفاهية مرضى السكر. الفواكه والخضروات مع لبها الأصلي هي الخيارات الجيدة لمرضى السكر. اقرأ ايضا: دراسة: 9 عوامل جديدة يمكن أن تتنبأ بمدى خطورة فيروس كوفيد-19 الجزر غني بالكاروتينات ، لذلك إذا شربت الكثير من عصير الجزر ، فقد يؤثر ذلك على لون بشرتك. قد تتحول بشرتك إلى اللون البرتقالي! لذا لا ينصح بشرب عصير الجزر كل يوم. الفوائد غير المتوقعة لعصير الجزر لسرطان الثدي التي تحتاج إلى معرفتها ستضيف أيضًا بعض الفوائد المذهلة للجزر لصحتك. يمكن أيضًا وضع عصير الجزر في الثلاجة. لذلك ، يمكن أيضًا استخدام عصير الجزر كصوص للسلطة ومرق. يمكنك الاستمتاع به مع السلطة المفضلة لديك أو أي طبق آخر. عندما تصنع عصير الجزر، سيكون لديك بعض لب العصير الليفي المتبقي. لا ترميها أبدا! بدلاً من ذلك ، يمكنك إضافته إلى العصائر أو المخبوزات ، مثل كعكة الجزر والكعك. إلى جانب ذلك، يمكنك أيضًا صنع كعكة الجزر والشوفان بين عشية وضحاها! هناك بعض الأطعمة التي يمكنك صنعها من الجزر أيضًا ، مثل المخللات من الخيار والجزر. تأكد من استخدام كل شيء تحصل عليه من الجزرة لأن كل شيء ضروري. هل تعلم أن الجزر مفيد أيضًا للحوامل؟ نعم هو كذلك. وصفة عصير الجزر لمرضى السكري إن صنع عصير الجزر لمرضى السكر ليس بهذه البساطة مثل مزج الجزر معًا. يجب أن يكون العصير لذيذًا أيضًا حتى تستمتع به أيضًا. ها هي وصفة الجزر لمرضى السكر. مكونات: 26.4 أوقية جزر

7.7 أوقية من التفاح الأحمر

7.7 أوقية من التفاح الأخضر

0.7 أوقية ليمون

0.7 أوقية زنجبيل

ثم تقوم فقط بخلط كل هذه المكونات. هذا عصير صحي جدًا وله الكثير من الفوائد ولذيذ أيضًا. عصير الجزر هذا قادر على مساعدة الجهاز الهضمي وتنظيم ضغط الدم وقوة الجهاز المناعي وتحسين الرؤية وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

إلى جانب الجزر ، يمكنك أيضًا التفكير في فاكهة الكيوي لعلاج مرضى السكر.

