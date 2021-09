“الصلاة بتسبب مرض جلدي”.. طبيبة مصرية تلوم ناشطا شهيرا على عودته للصلاة بعد انقطاع 12 عاما (شاهد) شارك: نشر البلوجر والناشط المصري “رام ماضي” الذي اشتهر بالترويج لعروس البحر الأبيض المتوسط “الاسكندرية” على السوشيال ميديا، مقطع صوتي صادم وصله من طبيبة أفاد أنها صديقته، وهي تنصحه بالتوقف عن الصلاة، بعد قراره عودته للانتظام في الصلاة بعد انقطاع دام 12 عاماً. وعبر صفحته الرسمية بفيسبوك نشر رام ماضي المقطع الصوتي، وأرفقه بتعليق أعرب فيه عن غضبه واستيائه من هذه الرسالة التي تحرضه على ترك الدين والصلاة، والعودة لحياة الترف. ودون ما نصه: ” أعوذ بالله من شياطين الإنس! .هل ينفع أكون رام الشخص العادى اللى بيحضر حفلات و بيسمع مزيكا و أصلى فروضى فى نفس الوقت ؟”. وتابع: “هى ( الشخص المتدخل ) : لأ يا رام .. علشان لو صليت هتكون إنتكست وضد العلمانية والليبرالية والملوخية والمهلبية وعشان الصلاة بتسبب مرض جلدى”. وأردف: “طيب صلوا بينا على حضرة النبى ﷺ هل انا بتدخل فى حياة حد أو معتقد حد أو قناعات حد من صحابى ؟ الإجابة لا ..ف ليه بقى أصحى من نومى على Voice Notes زى دى ؟؟؟ و ليه حد يكره إنى أتوب و عاوز أقرب من ربنا و يبقى زعلان للدرجة دى ؟؟؟”. واستشهد رام في آخر كلامه بالحديث النبوي الشريف: “وأخيراً صدق رسول الله ﷺ: يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار”، متابعاً: “أنا عمرى ما كنت علمانى عشان أبقى بنقلب ضدها.. بس هى بتحاول تخلينى علمانى ليبرالى وتحت المسميات المجعلصة دى بالعافية .. كل الحكاية انى كنت بعيد عن ربنا لفترة و قررت أرجع معتدل و أوازن بين الغلط والصح دى كل الحكاية”. وكان رام ماضي قد أعلن يوم 14 سبتمبر الجاري، عن تصحيح مساره وعودته للصلاة بعد انقطاع كبير وكتب:”الحمد لله .. أول ركعة و سجدة بعد إنقطاع دام 12 سنة.” رسالة الطبيبة لرام ماضي وجاء المقطع الصوتي لطبيبة أمراض جلدية، حيث كانت تحذره من الصلاة زاعمة أنها تسبب أمراض جلدية ومن المستحيل أن يأمرنا الله سبحانه وتعالي بعبادة تشوه الجلد، حيث زعمت: “صباح الخير يا رام انت واحشني جدا اخبارك ايه انا بطمن عليك من الفيس واعتقد انك قاعد في دهب اليومين دول .. انا الحقيقة بجد اتصدمت صدمة جدا انك بتقول اول مرة اركعها من 12 سنة بجد زعلت اوي مش ده رام اللي انا عارفاه وكنت بشوفه في مكتبة الاسكندرية ونحضر حفلات ونرقص”. وتابعت: “حاسة انك انتكست يعني بعد ما كنت علماني ليبرالي ابتديت تخش في دور الشيوخ والسلفيين والاخوان بس بجد زعلانة اوي انك ابتديت تصلي ده انقلاب على العلم وعلى العقل وعلى المنطق وعلى العلمانية . انا هبعتلك رقم تليفوني وكنت حابة ندردش مع بعض في موضوع الصلاة ده”. واختتمت رسالتها قائلة: “انت تقدر تكون صادق ممكن تكون مهذب ممكن تكون مستقيم في حياتك بس بلاش صلاة لأن الصلاة بتسبب امراض جلدية من المستحيل ان يأمر الله بعبادة تسبب تشوه في الجلد”. وسرعان ما انهالت التعليقات التي تهاجم المقطع الصوتي وما تدعيه هذه الطبيبة عن الصلاة. فكانت أبرز التعليقات لأخصائية باطنة قالت: ” سبحان الله يمكرون و يمكر الله .. انته حاليا طوب الارض بيدعوا الله لك بالثبات و يبعد عنك شياطين الانس .. و قول للجاهله بالعلم ان ابحاث كتير لغير المسلمين بينت فوائد الصلاة .. تجيب هى بحث واحد بالهبد الى بتقوله .. انا اخصائيه باطنه و مستعدة انا وهى و نشوف مين الى بيقرا فى مجاله و مين بيهبد”. وتابعت: “لو اثار الجلد يبقى حضرتك غطى وشك وانتى ماشيه فى الشارع علشان الشمس و scc .. يبقى ما تنزليش البحر علشان حروق الشمس .. يبقى ما تستخدميش مواد تجميل لان كلها بتاذى البشرة .. و لسته ما لهاش اخر .. الله يهديها بجد المشكله مش انها فى ضلالة لا بتغرق الناس معاها مأساة”. كما علق آخرون: ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. هنيئا لك أخي الكريم الصلاة الله يديمها علينا وعليك وعلى المسلمين نعمة وفضل من الله .. أنا عمري ما شوفت ده بشكل واضح وصريح كده دايما الكلام اللي من النوع ده بيكون متداري .. الخناقات دي خلصت من ٢٠١٣ خلاص لا حول ولا قوة الا بالله .. ربنا يثبتك حقيقي.. غريب الربط بين الصلاة وحاجة سياسية اساسا حقيقي مريب!! .. ربنا يثبتك ويزيدك من فضله”. ردود أفعال وكتبت إحدى متابعيه: “مع احترامى ليها كطبيبة، لو فكرنا بالمنطق و العلم بعيدا عن الدين غسل الايد خمس مرات فى اليوم كل مرة 3 مرات و كذلك الفم و الانف دا بيقتل معدلات من الميكروبات و غيرها كبيرة جدا .. انا مريضة جيوب انفية مزمنه و افتكر الدكتور بتاعى و هو مسيحى على فكرة قالى كدا ” ازاى يا مسلمة يكون ف الوضوء عندكم الاستنشاق و جيوبك الانفية واصلة للحد دا من الالتهاب “. اقرأ أيضاً: الكاتب المصري عبدالواحد عاشور يثير الجدل: قررت المساواة بين أبنائي في الميراث ذكورا وإناثا وتابعت: “و دا لانى كنت بستنشق غلط مش بوصل المتية لجوا.. و قالى ان لو المسلمين التزموا بالاستنشاق ف الوضوء بالطريقة الصحيحة محدش منكم حيجيله اى مرض ف الجهاز التنفسي عمتا”. وأردفت: “دكتورة الجلدية بتاعتى كذلك بتوصي بغسل الوش كتير اثناء فصل الصيف عشان البشرة الدهنية بيلزق عليها طفيلات من الهوا.. سورى يعنى رجل اى واحد محافظ على صلاته انضف من وشوش ناس كتير و دا لانه بيغسلها ف اليوم 5 مرات”. واستكملت: “فين الامراض ال بتجبها الصلاة لما يكتشفوا ان الانسان عشان يعادل شحنات جسمه لازم راسه تلمس الارض عدة مرات متقطعه على مدار اليوم!!”. وفي سياق متصل، نشر أحد المتابعين لينك الحساب الشخصي للطبيبة صاحبة المقطع الصوتي، ليتبين أنه تُدعى “نهى فوزي سالم”، تُعرف نفسها كالآتي: “طبيبة بشرية.انا لا أكذب أبدا.ماترميش علي الأرض. ( عندى ٦١ سنة)الحب والسلام والسعادة. الله لم يتكلم”. من جهته، نشر “رام” في وقت لاحق مجموعة من رسائل الدعم التي تنصحه بالصلاة وعدم الانسياق وراء العلمانية أو الآراء المغلوطة، وأرفقها بتعليق: “مكنتش أتخيل إن واحد أو اتنين من صحابى يشجعنى على خطوة الصلاة .. جه اليوم اللى ألاقى فيه مصر كلها بتشجعنى”. وتابع : “زى ما شاركت الرسايل المؤذية أحب أشارككم إن مصر كلها فى ال other messages بتبارك و بتشجعنى على خطوة الصلاة بعد إنقطاع سنين .. آلاف الرسايل مش عارف أرد على كل واحد .. شكراً ليكم و لدعمكم .. شعب محترم و طيب و معدنه جميل”. واختتم: ” أى رسالة سلبية جتلى ع الـ inbox من غريب أو معايرة بذنب قديم من قريب هعتبر نفسى مشوفتهاش ومش هرد عليها وهعمل لصاحبها بلوك من حياتى”. تابعنا عبر Google news تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد أضغط هنا وفعل زر الاشتراك شارك:

قد يعجبك ايضا