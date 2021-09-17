ولي العهد السعودي وأمير قطر وطحنون بن زايد معا بصورة “غير رسمية” على البحر الأحمر

بعيداً عن الرسميات وفي لقاء هو الأول من نوعه منذ اعلان المصالحة الخليجية، التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومستشار الامن الوطني الاماراتي طحنون بن زايد على البحر الاحمر.

ولي العهد السعودي و أمير قطر و طحنون بن زايد بملابس غير رسمية

ونشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الصورة عبر حسابه في تويتر، وعلق عليها: “لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان”.

لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر

يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/2nAUJ8HPM5 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 17, 2021

وفور نشر بدر العساكر الصورة، جرى تداولها على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعيّ، وسط تعليقاتٍ تُشيد باللقاء بين ولي العهد السعودي والأمير تميم وطحنون بن زايد .

وقال (خالد جاسم) : “عسى ربي يديم هذي الضحكة”.

عسى ربي يديم هذي الضحكة .، pic.twitter.com/RzEYGEoJET — خالد جاسم (@khalidjassem74) September 17, 2021

وقال (عبدالرزاق الصاعدي) : “الله يوفقهم، ويحفظ بلادنا وولاة أمرنا، التقارب والتلاحم في مصلحة الجميع لمواجهة الأخطار المحيطة بدول الخليج العربي”.

الله يوفقهم، ويحفظ بلادنا وولاة أمرنا، التقارب والتلاحم في مصلحة الجميع لمواجهة الأخطار المحيطة بدول الخليج العربي 🇸🇦. — عبدالرزاق الصاعدي (@sa2626sa) September 17, 2021

فيما قال (مبارك آل عاتي) : “صورة تثلج الصدر وتبشر بمستقبل واعد للمنطقة”.

صورة تثلج الصدر وتبشر بمستقبل واعد للمنطقة . — مبارك آل عاتي (@mobarakalatty) September 17, 2021

بينما علق (علي كميخ) : “صوره تتكلم عن نفسها الله يحفظهم ويجمعهم ولايفرقهم”.

صوره تتكلم عن نفسها الله يحفظهم ويجمعهم ولايفرقهم #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/aqPGHLkU2m — Ali Kuemkh علي كميخ (@AliKuemkh) September 17, 2021

لقاء طحنون بن زايد و أمير قطر في الدوحة

يوم السادس والعشرين من أغسطس الماضي، في زيارة مفاجئة وغير متوقعة التقى طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الدوحة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد ترأس طحنون بن زايد وفدا إماراتيا، للقاء الشيخ تميم وعددا من المسؤولين القطريين.

هذا وبحث الجانبان، في الدوحة، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، كما تم استعراض التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية التنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وجرى خلال اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما نقل طحنون إلى أمير قطر، تحيات رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وولي عهد أبوظبي، وتمنياتهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

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ويشار إلى أن هذا اللقاء الغير متوقع يأتي بعد أيام من لقاء مماثل جمع “طحنون” بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، في محاولة نادرة من أبوظبي للتقارب مع الرئيس التركي. كما زار “طحنون” كلا من تركيا والأردن ومصر ضمن جولة خلال الشهر الجاري لبحث عدد من قضايا المنطقة.

أنور قرقاش: نطوي صفحة الخلاف

من جانبه علق وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على لقاء طحنون والشيخ تميم بن حمد.

وكتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية.”

وتابع:”نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك”

بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك pic.twitter.com/dUcHhlxz7K — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 26, 2021

جدير بالذكر أنه منذ إعلان المصالحة الخليجية في قمة العلا السعودية، بيناير الماضي، لم تشهد العلاقات بين أبوظبي والدوحة تسارعا في التقارب، على غرار ما حدث بين السعودية وقطر، وبين الدوحة والقاهرة.

ويعتبر “طحنون هو المسؤول الأول في الإمارات فيما يتعلق بالاستخبارات الوطنية وقضايا السياسة الخارجية الحساسة والمعاملات التجارية الغامضة في البلاد.

وهو أيضا الأخ غير الشقيق لرئيس الدولة الشيخ “خليفة بن زايد”، والأخ الشقيق لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

ولي العهد السعودي يتسلم رسالة من أمير قطر

وقبل ثلاثة أسابيع، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن الرسالة سلمت خلال لقاء ولي العهد السعودي بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن في المملكة.

وكتبت الوكالة على حسابها في تويتر: “سمو ولي العهد السعودي يتسلم رسالة من سمو أمير دولة قطر خلال استقباله وزير الخارجية القطري، ويستعرض معه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك”.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يتسلم رسالة من سمو أمير دولة #قطر خلال استقباله وزير الخارجية القطري، ويستعرض معه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.#واس pic.twitter.com/PfY8uGTJRh — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 25, 2021

وفي وقت سابق من شهر اغسطس الماضي، عينت قطر سفيرا لها في السعودية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن “بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية”.

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وكانت قطر استلمت أوراق تعيين السفير السعودي لدى الدوحة الأمير منصور بن خالد بن فرحان في يونيو الماضي عقب أشهر من قمة العلا التي شهدت إنهاء مقاطعة السعودية وثلاث دول أخرى هي مصر والإمارات والبحرين لقطر في أزمة استمرت لما يزيد عن 3 سنوات.

محمد بن راشد يصف أمير قطر بـ “الشقيق والصديق”

وكان وصف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في مؤتمر بغداد لقادة دول الجوار بـ (الشقيق والصديق)، وذلك في أول تصريح منذ الحصار الذي شاركت فيه الإمارات إلى جانب السعودية والبحرين ومصر على الجارة قطر.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: ” أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله”.

وأضاف بن راشد قائلا: “الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر.. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها”.

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