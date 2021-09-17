لحظات مؤثرة في وداع سعد سمير بعد قرار الرحيل عن الأهلي (فيديو)

ودع نجم فريق الأهلي سعد سمير 32 عامًا لاعبي الفريق الأهلاوي وجماهيره باكيًا، بعد الموافقة على قرار الإعارة إلى نادي فيوتشر المصري الصاعد إلى الدوري الممتاز لمدة موسمين كاملين مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

سعد سمير والإعارة

وقرر إدارة فريق الأهلي “القرن” إعارة مدافع الفريق سعد سمير إلى نادي فيوتشر المصري لمدة موسمين بعد قضائه داخل قلعة المارد الأحمر لنحو 13 عامًا.

وقال مدير التعاقدات في نادي الأهلي أمير توفيق، ” أنهينا كافة الأمور الإدارية والمالية بين الأهلي وفيوتشر لإعارة المدافع سعد سمير”.

وقد انهمر اللاعب سعد سمير في البكاء أثناء إقامة حفل لتوديعه من قبل زملائه في الفريق والجهاز الإداري والفني داخل غرفة الملابس داخل ملعب “مختار التتش” قبيل رحيله عن الفريق إلى نادي فيوتشر على سبيل الإعارة.

الأهلي وسعد سمير

من جانبه، قال سعد سمير المدافع السابق لفريق الأهلي خلال حفل وداعه، ” النادي الأهلي ساندني كثيرًا وأشكر رئيس النادي محمود الخطيب على دعمه في الفترة الماضية، حيث قضيت نصف عمري في هذا النادي”.

وأردف اللاعب سمير، ” أشعر أنني جزء من هذا النادي، وقد اجتهدت طوال فترة عملي التي امتدت ل 13 عامًا وصنعت اسمي هنا، وعرفني الجمهور من خلال نادي الأهلي”.

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وفي ذات السياق، أشاد رئيس الأهلي المصري محمود الخطيب بسلوك سعد سمير وانضباطه واحترامه الشديد لقيم وتقاليد النادي، مردفًا أنه كان نموذج من الالتزام سواء كان يشارك في المباريات أو خارج التشكيل، فضلاً على الدور الذي يقوم به في تحفيز زملائه وخلق أجواء من الود والحب معهم.

لقطات من حفل تكريم لاعبنا سعد سمير 🦅📸❤️ pic.twitter.com/steNzQdRTM — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 15, 2021

وبين الخطيب، أنه لن يتخلى عن سعد سمير أي كانت التحديات، لأنه يستحق وهو نموذج لفريق الأهلي الذي يعشق ناديه ويخلص من أجله، ولم يكن يفرض أي من الشروط سواء عند التوقيع أو تجديد عقده، بل كان جل اهتمامه هو فوز الأهلي وإدخال الفرح والسعادة إلى جماهير الأهلي.

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرته الكروية مع فريق الأهلي بعد الانضمام إلى صفوف تشكيلة الفريق خلال موسم 2009-2010، لينتقل بعدها للإعارة بين الأندية المصرية المقاولون العرب والمصري البوسعيدي، ثم العود من جديد إلى فريق الأهلي في عام 2012، وقد شارك في 187 مسجلاً 14 هدفًا خلال مسيرته الكروية مع النوادي المصرية.

سعد سمير 🗣

💬"كلمات الكابتن محمود الخطيب التي خرجت من القلب . كانت المكافأة والتكريم .. وتظل جماهير الأهلي الكنز الحقيقي وسنده في المرة قبل الحلوة"🦅❤️🤝@SSamir pic.twitter.com/m9mfQ9qh6f — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 15, 2021

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