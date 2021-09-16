تحرك قضائي ضد فيفي عبده بتهمة نشر الفسق والفجور!

قررت جهات التحقيق في مصر، إحالة البلاغ المقدم ضد الراقصة فيفي عبده، ويتهمها بنشر الفسق والفجور، إلى نيابة الاستئناف.

فيفي عبده إلى التحقيق

ونقلت صحيفة (الوطن) المصرية عن مصادر قضائية قولها، إن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد فيفي عبده، إلى نيابة الاستئناف للتحقيق فيه.

وكان أشرف فرحت مؤسس حملة (تطهير المجتمع)، قد تقدم ببلاغ ضد فيفي للنائب العام، بتهمة نشر الفسق والفجور.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فيفي عبده متهماً إياها بنشر الفسق والفجور.

واستند فرحات مؤسس حملة (تطهير المجتمع) في بلاغه إلى فيديو فيفي عبده الذي ظهرت خلاله وهي ترقص بالمنشفة فقط.

وقال المحامي في بلاغه، إن الفيديو يتنافي مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، مما يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.

وأضاف فرحات في بلاغه: (لذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة).

فيفي عبده من الحمام للرقص!

وكانت فيفي عبده قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، وأثارت غضباً واسعاً بين متابعيها إثر أداءها وصلة رقص وهي عارية تغطي جسدها بمنشفة استحمام فقط.

ونشرت فيفي عبده الفيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت فيه وقد سرحت شعرها وارتدت مجوهراتها، ولم تنس تزيين يديها وقدميها ووضع مساحيق تجميل كاملة، لكنها لم ترتدِ ثياباً فقط.

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وعلقت فيفي على الفيديو قائلة فيما نصه: (يا مساء الفل من الساحل الشمالى اغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح .. خمسه اموااااه).

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وفي منتصف الرقصة، وقعت المنشفة عن جسد فيفي عبده، لكنها أدارت ظهرها للكاميرا وثبتتها مرة أخرى، واستكملت الرقص وكأن شيئاً لم يحدث.

(خلصت هدومك؟)

وجاءت التعليقات على الفيديو كالتالي: (خلصت هدومك يعني).

وكتب آخر: (اتقي الله في نفسك وسنك هو انتي هتعيشي زمنك وزمن غيرك ياشيخة).

وألقى آخر باللوم على السلطات المصرية للسماح لها بما تفعله، وكتب: (العيب مش عليها العيب علي التلفزيون والدوله اللي سمحلها بكده عيب والله).

وتساءل آخر: (يعني ملحقتيش تلبسي بعد الدش بس لحقتي تلبسي اكسسورارت وتحطي ميكاب).

وعلقت متابعة: (مو درجة للمنشفة يافوفة نحبج هواية بس مو منشفة).

بنت أكابر

وتجاهلت فيفي عبده البلاغ وظهرت بفيديو رقص جديد .

وظهرت فيفي عبده وهي ترتدي فستاناً أزرق اللون، وترقص على أنغام أغنية الفنانة السورية أصالة نصري “بنت أكابر”.

وقبلها بأيام فقط، ودعت فيفي الساحل الشمالي الذي قضت فيه إجازتها الصيفية، بوصلة رقص على أحد أغنيات الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

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ونشرت فيفي فيديو الرقص عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترقص بالفستان الأخضر الذي أثار السخرية قبلها بيوم، على أغنية (أنا يا طير).

وعقبت فيفي بتعليق قالت فيه: (الطير طاير مع الفنان عاصي الحلاني و الفستان طاير و انا طايرة و الحمد لله انه جت علي قد كده، وارجع من الساحل الشمالي بالسلامة وكل صيف وانتم طيبين).

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وأثارت فيفي عبده استغراب جمهورها بسبب عدم حذرها في الحركة كرقصاتها السابقة، بعد خضوعها لعملية جراحية، ورقصها بطريقة جنونية.

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فيفي عبده: (المرة الجاية هتلاقوني بشم)

ومنذ أسابيع، أثارت فيفي عبده الجدل حول انتكاستها صحياً مرة أخرى بعد مرور أسابيع فقط على شفاءها.

ونشرت الراقصة المصرية صورة جديدة، ظهرت فيها كعادتها بفستان أسود جريئ مكشوف الصدر بشكل واضح.

وأرفقت فيفي الصورة بتعليق: (لأ بقي يا نعيش عيشة فل لنموت احنا الكل، اسكوزمي الساحل وشه مش خير عليا خالص).

وتابعت: (الدكتور طلب مني امشي في الرمل وفي المياه ادينا مشينا علي الحشيش والمرة اللي جاية هتلاقوني بشم).

وتعرضت فيفي لهجوم متابعيها الذين طالبوها بالاحتشام، خاصة مع انتكاستها الصحية من جديد، ما جعلها تحذف الصورة بعد ساعات.

“ممنوعة من الحركة”

وكان الطبيب الذي أجرى جراحة في العمود الفقري لفيفي عبده، قد منعها من الحركة الكثيرة لمدة أسبوعين، حتى تتعافى تماما.

وكانت عبده قد تعرضت لأزمة مرضية طوال الفترة الماضية؛ إثر تلقيها حقنة خاطئة من صيدلي، حيث تلقتها في العصب بدلا من العضل، وهو ما سبب لها مضاعفات شديدة في العمود الفقري وقدمها.

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