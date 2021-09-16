تسجيل صوتي مسرب لأستاذ جامعي في السعودية يثير غضباً واسعاً وهذا ما قاله عن الفتيات

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً صوتياً لدكتور في إحدى الجامعات بالسعودية، وهو يعترف بالتمييز في معاملته بين الفتيات والشباب.

(داعس عليهم)

ويقول الدكتور الجامعي بالتسجيل المتداول على نطاق واسع، ورصدته (وطن): (الطلاب أنا داعس عليهم دعس، الصحيح، لكن البنات لاء).

وتابع في مكالمته الهاتفية مع إحدى طالباته: (قلبي ما يطاوعني، أنا أشوفكم زي بناتي).

#دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب فيديو رائج لدكتور جامعي :

"الطلاب انا ادعس عليهم دعس، لكن البنات لا، قلبي مايطاوعني" pic.twitter.com/cPH6Pj8dgd — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) September 16, 2021

ودشن الناشطون وسم (دكتور جامعي يظلم الطلاب)، هاجموا خلاله الأستاذ الجامعي، وطالبوا بمحاسبته.

دكتور جامعي يظلم الطلاب

وكتب المعارض السعودي تركي الشلهوب في تعليقه: (هذا الدنيء لا يمثل ربما 1% من الاستاذة بالمملكة، ولكن حتى هذه النسبة تشكل خطرًا كبيرًا على الجيل !).

دكتور جامعي: "أنا ادعس الطلاب دعس، لكن البنات قلبي ما يطاوعني" هذا الدنيء لا يمثل ربما 1% من الاستاذة بالمملكة، ولكن حتى هذه النسبة تشكل خطرًا كبيرًا على الجيل ! pic.twitter.com/8mhvZeaUha — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 16, 2021

وكشفت أخرى أن دكتور الجامعة يعمل في جامعة الطائف، موجهة رسالة لطلابها قالت فيها: (إلى طلاب جامعة الطائف: إذا كنتم تعانون من هذا الدكتور فطالبوا بمحاسبته وإبعاده لا تسكتوا عن حقكم في وجود هيئة أكاديمية محترمة ومتمكنة . أنتم فقط من نستطيع التثبت منهم عما إذا كان هذا الرجل مخطئ بالفعل أم أنه يتعرض لمكيدة مدبرة كغيره).

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#دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب

إلى طلاب جامعة الطائف:

إذا كنتم تعانون من هذا الدكتور فطالبوا بمحاسبته وإبعاده لا تسكتوا عن حقكم في وجود هيئة أكاديمية محترمة ومتمكنة .

أنتم فقط من نستطيع التثبت منهم عما إذا كان هذا الرجل مخطئ بالفعل أم أنه يتعرض لمكيدة مدبرة كغيره❗ — امرأة مِن آل هود (@hhhhhA1000o) September 16, 2021

وانتقد آخر سلوك الدكتور قائلا: (دكتور راح من عمرك فوق ٣٠ سنه تدرس و تتعب و بالاخير هذا الاسلوب و احتمال كبير تنطرد لا علم ولا حياء ولا وجهه قدام الناس!).

دكتور راح من عمرك فوق ٣٠ سنه تدرس و تتعب و بالاخير هذا الاسلوب و احتمال كبير تنطرد لا علم ولا حياء ولا وجهه قدام الناس!

#دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب — عبدالاله (@ii5rx) September 16, 2021

وسخر ناشط في تعليقه قائلاً: (و اخيراً عرفنا سبب درجات البنات العالية).

https://twitter.com/CatMew26/status/1438427211749593091

ووصفته متابعة بالجاهل، وقالت: (العينات اللي زي كذا وربي كثير عليهم الشهاده والمنصب اللي هما فيه ياتكون قد الامانه اللي انت متوليها او اتركها ، مسؤليتك الاولى هو انك تطلع اجيال مثقفه فاهم وتعطي كل واحد حقه سوا اولاد او بنات هذا الدكتور نبذه عن الجهل).

#دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب. العينات اللي زي كذا وربي كثير عليهم الشهاده والمنصب اللي هما فيه ياتكون قد الامانه اللي انت متوليها او اتركها ، مسؤليتك الاولى هو انك تطلع اجيال مثقفه فاهم وتعطي كل واحد حقه سوا اولاد او بنات هذا الدكتور نبذه عن (الجهل) — Lolo🤍 (@Kholood_011) September 16, 2021

ورأى آخر أن التفرقة بين الجنسين في السعودية ليس في الجامعات فقط، وكتب: (طبعاً هذا عينه من اشباه الرجال الي للاسف منتشرين في الوزارات والادارات والشركات والمؤسسات ، والفرق دايم واضح وكبيير بين التعامل مع الجنسين ، واخرها المقطع الي صورته (بنت) وهي توثق تعاطف رجل المرور معها وهي تسوق السيارة بدون رخصة).

#دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب طبعاً هذا عينه من اشباه الرجال الي للاسف منتشرين في الوزارات والادارات والشركات والمؤسسات ، والفرق دايم واضح وكبيير بين التعامل مع الجنسين ، واخرها المقطع الي صورته (بنت) وهي توثق تعاطف رجل المرور معها وهي تسوق السيارة بدون رخصه — حمد (@hamadlol_) September 16, 2021

واقترح آخر إنشاء جهة رقابية على طواقم الجامعة الأكاديمية، وقال: (اتمنى تكون في جهة يكون شغلها كله عن تعامل الدكاتره مع طالبهم وتعاقب الي يغلط ، لاني اسمع كلام دايم ان الدكاتره يعاملون طلابهم بشكل سئ والي يحتج عليه يشخنصها معه ويصعب عليه دراسته).

#دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب

اتمنى تكون في جهة يكون شغلها كله عن تعامل الدكاتره مع طالبهم وتعاقب الي يغلط ، لاني اسمع كلام دايم ان الدكاتره يعاملون طلابهم بشكل سئ والي يحتج عليه يشخنصها معه ويصعب عليه دراسته !! — sir.‏Majed (@majoodHD) September 16, 2021

وطالب آخر من السلطات السعودية محاسبته، قائلا: (سوف نرى هل العقاب فقط موجه لفئة معينة من الشعب ام ” الكل ” يحاسب و يعاقب و مثل هذه العنصرية الوقحه و الانحيازيه يجب ان لا تترك و الا سوف نجزم كامل الجزم ان كثير من الامور سوف تتضح لنا و نرى ماذا ستفعل الحكومة الرشيدة).

وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الجهات المختصة، تسبب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة جدل واسعة قبل أيام.

حيث أظهر تصرفات وصفت بغير اللائقة لمسؤول بهيئة الترفيه مع مغنية أحيت أحد الحفلات.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع فقد ظهر شخص سعودي، قال متداولو المقطع إنه مسؤول بهيئة الترفيه، وهو يسير رفقة مغنية ويثني عليها أشد الثناء.

"أسعدتي #السعودية بالكامل ورفعتي راسنا والله"… يهناك يا السعودية والمغنية pic.twitter.com/e5LAwFEsA6 — رشيدوف (@Y6VG9tdVg2C8V2p) September 14, 2021

وقام الرجل في مشهد أثار الجدل بالإمساك بيد المغنية وهما يسيران، ويتبادلان الحدث عن الحفل.

ويشكر المسؤول بهئية الترفيه في المغنية بقوله:”أسعدتي السعودية بالكامل ورفعتي راسنا.”

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وقوبل هذا المقطع الذي لم يتاح لنا التأكد من موعد أو مكان تصويره، بموجة جدل وغضب واسعين من قبل النشطاء الذين استنكروا مثل هذه المشاهد المخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

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