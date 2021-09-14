جويل مردينيان تثير دهشة متابعيها بصورة والدتها .. تبدو شقيقتها! (شاهد)

فاجأت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، جمهورها بصورة والدتها التي أثارت الدهشة بشكلها.

أمي الرائعة صوفيا

ونشرت جويل مردينيان صورتين تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، معلقة: (أمي الرائعة صوفيا).

وظهرت جويل بالصورة ترتدي جبمسوت قصير، بينما ترتدي والدتها فستان تايغر طويل.

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وعبر المتابعون عن صدمتهم بشكل والدة جويل، مؤكدين أنها تبدو كشقيقتها، وأشادوا بحفاظها على جمالها ورشاقتها وأناقتها تماما كابنتها.

حلقة خاصة

وفي سياق آخر، كشفت جويل مردينيان عن تسجيل مشاركتها في في الحلقة الخاصة من برنامج (من سيربح المليون) الأسبوع الماضي، بوجود عدد كبير من الفنانين وإعلاميي مجموعة قنوات mbc، للاحتفال بذكرى تأسيسها الـ30.

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وشاركت جويل التي تقدم عبر أم بي سي، برنامجاً عن الموضة والجمال، كواليس الحفل بمجموعة من الصور والفيديوهات، وكانت ترتدي فستاناً أحمر بفتحة صدر واسعة، وفتحة جانبية لدى الساقين.

يسرا وجويل

ونشرت جويل صوراً مع الفنانة المصرية يسرا، معقبة: (لم أصدق جمالها وسحرها وذكائها وأناقتها عندما رأيت يسرا وجهاً لوجه، أيقونة ونجمة، كان من الرائع أيضًا أن أرى جميع نجوم mbc1 والزملاء الذين لم أرهم منذ سنوات عديدة).

وتابعت: (لقد كانت رحلة سريعة للغاية لكنها كانت لقاء لم شمل مذهل، نرجو أن تستمر في النمو لتقدم لنا أفضل البرامج التلفزيونية والدرامية وأيضًا عبر الإنترنت والرقمية).

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كذلك نشرت جويل مقطع فيديو عفوياً مع مجموعة من الإعلاميين مثل نيشان ونشوى الرويني، معقبة: (كان هذا التجمع لا يصدق شعرت وكأنه لقاء في المدرسة الثانوية ، كنا جميعًا سعداء للغاية لرؤية بعضنا البعض وبعض الأشخاص الذين لم أرهم منذ سنوات عديدة).

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وفي وقت سابق، كشفت جويل مردينيان، عن موقف محرج جدا تعرضت له اضطرها لقضاء حاجتها في الشارع والتبول على نفسها وكان المذيع نيشان برفقتها وعائلتها.

وردا على سؤال أحد المتابعين خلال بث مباشر على صفحتها بـ”انستجرام”عن أكثر موقف محرج تعرضت له، قالت “مردينيان” وقد دخلت في نوبة ضحك وهي تحكي موقفًا محرجًا تعرضت له قبل سابق عندما تعرفت على الإعلامي ‏وائل منصور وخرجت بصحبته هي ووالدتها ومدير أعمالها وزوجته.

وذهبوا جميعًا إلى أحد المقاهي التي احتست فيها جويل 4 ‏أكواب كبيرة الحجم من الكاكاو المثلج، مما جعلها في حاجة ماسة لدخول المرحاض غير أنها قررت التماسك حتى تعود إلى المنزل ‏لاستحيائها من الدخول أمام الناس.‏

وتواصل الإعلامية اللبنانية السرد بأن المجموعة التي ترافقها قررت الذهاب إلى أحد المناطق اللبنانية لتناول “السحلب” في مكان مزدحم بالناس والجو بارد، وبدأت ‏والدتها في إلقاء النكات وهي ترجوها أن تتوقف لأنها ستفقد أعصابها وتبول على نفسها، إلا أن والدتها لم تصدق إلا بعد أن حدث ‏الأمر وشعرت جويل بعدها بالإحراج وأرادت أن تبكي ولكنها لم تستطع إيقاف الضحك.‏

وأضافت جويل أنها تعقمت واضطرت للالتفاف بأكياس بلاستيكية حتى تتمكن من ركوب السيارة والعودة لمنزلها.

واشارت إلى أن هذا ‏الموقف ظل يؤلمها ويشعرها بالحرج لمدة طويلة غير أنها تقبلته الآن ولا تشعر بمشكلة من أن تحكيه. ‏

حول جويل

يشار إلى أن جويل ماردينيان مواليد 27 نوفمبر،عام 1977، وبدأت حياتها كعارضة أزياء وهي في سن 18 ، ومن ثم تم اختيارها لتكون ملكة جمال إيطاليا نظراً لثقافتها وأناقتها.

التحقت جويل بمعهد “غريت بينت” في لندن لدراسة التجميل، وعملت بعدها بأهم صالونات التجميل هناك ، كما عملت جويل بالتجميل مع أهم مشاهير الغرب ومنهم “شاكيرا، ومايكل جاكسون” وغيرهم.

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ولم تكتف جويل بالماكياج بل تعرفت على أهم وأشهر دور ومصممي الأزياء في أوروبا لتدخل هذا المجال أيضاً وتبرع به، وبدأت حياتها المهنية فعلياً في لندن كخبيرة تجميل وتزيين، ومن ثم تم اختيارها من قبل قناة “ام بي سي” لتقدم برنامجاً مختصاً بالرياضة.

وسرعان ماتم اختيار جويل بعد ذلك من قبل “ام بي سي” لتقدم برنامجاً خاصاً بالجمال والذي حمل اسم “بصراحة أحلى” ومن ثم تم تغييره لاسم “مع جويل أحلى”.

وكانت جويل سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

وتزوجت جويل مرتين، الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا، ومؤخرا تبنت طفل اسمته نايثين

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