ما سرّ تحول بركة مائية بجانب البحر الميت الى اللون الأحمر! (شاهد)

تفاجأ الأردنيون، اليوم السبت، بتحول لون بركة مائية محاذية لمياه البحر الميت، إلى اللون الأحمر، حيث انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعيّ، في حين قال عمر سلامة الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري الأردنية، إنّ مصدر المياه غير معروف حتى اللحظة.

بركة مائية بجانب البحر الميت تتحول الى اللون الأحمر!

وقال سلامة إن كوادر الوزارة في الموقع لأخذ عينات من تلك المياه المصبوغة، مشيرا إلى أنّ هذه الظاهرة تتكرر، وحدثت في اوقات سابقة في البحر الميت .

وأضاف سلامة، أنه لا تتوفر لدى الوزارة حاليا أي معلومة حول تلك المياه، مشددا على أنه سيتم الكشف عن حقيقتها ومصدرها فور صدور نتائج الفحص.

ولفت إلى أن البركة معزولة عن البحر الميت، وأن الفرق الفنية ستعمل على فحص عينات من المياه للوقوف على الأسباب.بحسب “رؤيا”

من جانبه أوضح مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس ياسين الكساسبة، أن عمليات البحث للكشف عن الحادثة جارية.

اقرأ أيضاً: الأمير علي يتضامن مع ركبة روبي ويثير جدلاً بين الأردنيين بعد نشر صورة ركبته (شاهد)

وقال إن تلك الحفرة تقع تحت سد الحديثة قيد الإنشاء، وأن تلك الظاهرة تتواجد في البرك المحاذية قرب البحر الميت بسبب وجود البكتيريا والطحالب الحمراء المحبة للملوحة والتي يتغير لونها مع وجود أشعة الشمس.

بدوره، أعلن مدير بيئة الكرك راشد المعايطة، تشكيل فريق من المديرية لزيارة الموقع وتحديد سبب وجود المياه باللون الأحمر.

وقال مدير مديرية البيئة بمحافظة الكرك لـ “المملكة“، إنه “لا يوجد آبار نفطية في المنطقة التي ظهرت فيها البركة الحمراء بالقرب من البحر الميت”.

وأشارت “رؤيا” إلى أن خبراء أردنيون قد أعلنوا، الشهر الماضي، خلال ورشة علمية ثقافية عن اكتمال اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية في جنوب المملكة.

وأكد رئيس جمعية أدلاء السياح الأردنية محمد حماد، في بيان صحفي للجمعية، الجمعة، استمرار الجمعية في احتضان الفعاليات العلمية والاكتشافات الحديثة التي يقوم بها علماء وخبراء أردنيون وفرق بحثية ميدانية في إطار منهج جديد في الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك