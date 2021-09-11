الكويت .. عراقية رفضت الزواج بسوري فاقتحم منزلها وما حدث غير متوقع!

شهدت الكويت حادثة غريبة، حين اقتحم شاب سوري منزل فتاة عراقية مهدداً إياها بالقتل إذا لم تستجب لطلباته.

رفضت الزواج بها فهددها بالقتل

وكانت البداية حين تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغاً من فتاة عراقية، استنجدت برجال الأمن بعدما اقتحم شخص ذكرت اسمه، منزلها وكسر الباب وهجم عليها وفي يده سلاح.

وبحسب ما نقلت صحيفة (الراي) الكويتية عن مصدر أمني، فإن الشاب لم يتمالك أعصابة حين رفضت العراقية الزواج به، فحمل سكيناً وذهب ليقتحم شقتها مهدداً إياها بالقتل إن لم تتوج علاقتهما بالزواج.

علاقة حب ورفض

وبحسب المصدر، انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ في إحدى مناطق محافظة حولي، ووجدوا المتهم قد غادر المكان قبل وصولهم، وتمت معاينة الموقع.

واعترفت الفتاة العراقية لرجال الأمن بأنها كانت تربطها علاقة مع المتهم السوري، وسبق أن تقدم لخطبتها ثلاث مرات، إلا أن أهلها رفضوه فلم تجد حلا سوى إرضائهم بقطع العلاقة.

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لكن المتهم لم يتقبل الواقع وأصر على الزواج منها، ما دفعه للتهجم عليها في الشقة التي تسكنها ومعه سكين، وأدلت ببياناته.

وأشار المصدر إلى أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط المتهم، وبالتحقيق معه اعترف بفعلته وسجلت بحقه قضية تهجم ودخول مسكن عن طريق الكسر احتجز على ذمتها حتى يحال للقضاء.

وفي حادثة مشابهة قبل أيام، أفادت وسائل إعلام كويتية بأن السلطات في الكويت أحالت أستاذ جامعي للتحقيق بعدما أقدم على التلاعب بدرجات طالبة، بعد أن رفضت الزواج منه.

وحسبما ذكرت جريدة ” الجريدة” الكويتية فإنه وفي سابقة على مستوى جامعة الكويت، أحالت النيابة العامة، أستاذاً في إحدى الكليات الفنية إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد تلاعبه في درجات إحدى الطالبات.

كانت طالبة قدمت شكوى ضد أكاديمي أفادت خلالها بأنه تقدم لخطبتها غير أن أسرتها رفضته.

فقام بالتلاعب في درجاتها بجميع المواد الدراسية، كما أنه منحها «صفراً» في أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته.

وخلال التحقيق، أنكر الأستاذ التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية، وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير في محررات رسمية.

هتك عرض أوكرانية

وفي الشهر الماضي، كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جريمة صادمة أقدم عليها مواطن كويتي في السالمية، والذي حاول هتك عرض سيدة أوكرانية عنوة داخل مسكنها، لولا صدفة أنقذتها بقدوم حارس العقار.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “الراي” المحلية حينها، فقد ضبطت دوريات أمن حولي مواطنا حاول هتك عرض امرأة أوكرانية فجرا في مسكنها بالسالمية.

فيديو / وزارة الداخلية تلقي القبض على مواطن استوقف ممرضة أوكرانية في السالمية بعد ملاحقتها. pic.twitter.com/3FoVuS5t3m — المجلس (@Almajlliss) August 22, 2021

وأظهر مقطع فيديو متداول ملاحقة المواطن للسيدة الأوكرانية التي قيل إنها ممرضة، في الشارع واعتراضها خوفا من إبلاغها السلطات عنه.

هذا وورد بلاغ من الشاكية يفيد بأن شخصا مجهولا تابعها حتى دخل مسكنها عنوة محاولا هتك عرضها، قبل أن يأتي الحارس على وقع صراخها ويتمكن المتهم من الهرب.

وأرشد الحارس على مواصفات المتهم ومواصفات مركبته للأمنيين في مديرية أمن حولي.

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وبعد تكثيف الدوريات تم ضبطه داخل مركبته وتبين أنه مواطن من مواليد 1995 وبعرضه على الأوكرانية والحارس تعرفا عليه وسجلت جناية هتك عرض واحتجز بأمر النيابة.

ارتفاع معدل الجريمة

وربط النائب في مجلس الأمة، المحامي هشام الصالح، سبب ارتفاع معدل الجريمة في الكويت بالظروف النفسية المصاحبة لفيروس كورونا، مؤكداً أن النساء لم تكن ضحايا الجرائم التي شهدتها بلاده مؤخرا فقط، بل استهدفت حوادث رجال وعناصر أمن.

حيث سجلت الكويت 900 قضية اعتداء على النفس في 2020 وسالت دماء العنف في مناطق سكنية ومجمعات وأسواق وأماكن متفرقة بحسب صحيفة (القبس) المحلية في أحدث إحصائية.

وأصدرت الكويت قانونا جديدا للحماية من العنف الأسري في 20 سبتمبر 2020، بعد إقراره في مجلس الأمة، ولكنه لم يطبق بالشكل الذي كان متوقعا بحسب جميعات نسائية.

وينص القانون على إنشاء ملاجئ ومراكز إيواء للنساء المعنفات، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى العنف الأسري، والسماح بإصدار أوامر حماية طارئة، لكنه غير موجود على أرض الواقع بحسب الجمعيات النسائية.

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