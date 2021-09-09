حليمة بولند بإطلالة صادمة بعدما تحولت إلى (هندية)! (شاهد)

فاجأت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، جمهورها بارتداءها الزي الهندي التقليدي، وتغيير لون بشرتها إلى الأسمر الداكن، لتبدو هندية حقاً.

حفلة تنكرية هندية

ونشرت حليمة بولند سلسلة فيديوهات وصور عبر حسابها على (سناب شات)، كشفت خلالها أنها على وشك الذهاب إلى حفلة تنكرية هندية.

واستعرضت حليمة بولند الزي البنجابي الذي سترتديه، قائلة: (كله شغل إيد، يهبل شوفوا التفاصيل، وكرني بأيام الهند، وسفرتي الجميلة مع أهلي، كانت أيام تجنن، راح أوريكم التفاصيل بس خليني أكل ميتة جوع، بروح آكل أكل ياباني، يعني اللبس هندي والأكل ياباني).

واعتمدت حليمة بولند في إطلالتها على المكياج الهندي،واستكملت إطلالتها بتسريحة الظفيرة على الجنب، ووضعت نقطة حمراء على جبينها، وقرط كبير في أنفها.

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ووثقت حليمة فقرات الحفل التنكري، من نقش الحناء، ووصلة الرقص الهندية، والطعام الهندي، وربط أكاليل الورد على اليدين.

سخرية من رقص حليمة الهندي!

وسبق أن تعرضت حليمة بولند، لموجة من الانتقادات اللّاذعة، بسبب نشرها مقطع فيديو، وهي ترتدي السّاري الهنديّ قبل عامين، وظهرت وترقص على طريقتهم، وذلك عبر حسابها الرسميّ على تطبيق “سناب شات”.

وانتقد متابعو حليمة ما فعلته في حينها، لما فيه من مبالغة شديدة، من حيث اعتمادها مكياجًا صارخًا على وجهها، وارتدائها الكثير من المجوهرات بشكل جعلها تبدو مُصطنعة.



وجاء في التعليقات آنذاك: خربت اللبس الهندي والجمال الهندي الطبيعي، وكرهتيهم في نفسهم).

وانتقدت آخر المكياج الكثيف الذي تزينت به حليمة، معلقاً: (الهنود ما يحطون فل ميك أب)، وكتبت أخرى: (مافعلته الإعلامية الكويتية لايمت بأي صله للهنود ولا زيهم الرسمي ولا طريقة رقصهم).

وكانت حليمة قد أثارت جدلاً واسعاً قبل أسابيع في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها الجمهور بالمبالغة في عمليات التجميل.

وظهرت حليمة بولند في الصورة التي نشرتها حينها عبر (سناب شات)، بملامح مختلفة تماماً، وبدت بوجه نحيف ومنحوت وشفاه منتفخة جداً على شكل بطة مع أنف صغير.

كما بدت عينا حليمة بولند مختلفة تماماً بسبب انتفاخ وجنتيها بشكل مبالغ فيه، ما جعلها تبدو وكأنها حليمة أخرى غير التي يعرفها الجمهور.

وتعرضت بولند لهجوم واسع من متابعيها، الذين أكدوا أن مبالغتها في عمليات التجميل أصبحت خارج السيطرة، وأنها ليست بحاجة لها من الأساس.

حجاب حليمة بولند

وقبلها بأسابيع أيضاً، أثارت حليمة الجدل بين متابعيها بعدما ارتدت الحجاب كترويج وإعلان لعلامة تجارية فقط.

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ونشرت حليمة مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها على (سناب شات)، ظهرت خلالها وهي تعلم متابعاتها طريقة لف الحجاب، معلقة: (الطريقة كاملة لحجاب الهبة الجديدة بنات من ملافع نيروز).

حليمة بولند بالحجاب عبر سناب شات👀 pic.twitter.com/KCcwDpNkKo — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 10, 2021

وسخر الجمهور من شكل حليمة الذي اختلف تماماً بسبب عمليات التجميل، خاصة شفاهها، ورأوا أن حجم رأسها لا يتناسب مع جسدها.

حليمة بولند خرفان ونياق بشرائط وردية

ومؤخراً، استعرضت حليمة، الهدايا الغريبة التي تلقتها بعد رفع التحفظ عن أموالها وحساباتها في قضية (غسيل أموال المشاهير).

الهدايا التي وصلت حليمة بولند بعد رفع التحفظ عن حساباتها المالية من قبل النيابة العامة .. pic.twitter.com/Zc4q72piNV — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 6, 2021

ونشرت الإعلامية الكويتية، فيديو عبر حسابها على تطبيق (سناب شات)، يظهر تكدس عشرات الخراف، والنياق في حديقة منزلها.

وتقول حليمة بولند بالفيديو: (استيقظت لتوي، وجدت كل هذه الخرفان في حديقتي، فديت عائلتي التي أحضرت. لي كل هذه الخرفان، الله يحفظهم، ووضعوا أيضاً شرائط وردية لطيفة عليهم).

ثم صورت حليمة بولند النياق، وعلقت: (هذا من بابا بمناسبة طلعتي بالسلامة، فديت بابا، الله يحفظه ويطول. بعمره ويخليه تاج على راسنا).

وأثارت هدية عائلة حليمة بولند سخرية المغردين الذين رأوا أن استعراض هذه الثروة يثبت تورطها في غسيل الأموال. بينما اتهمها آخرون بالتمثيل.

ساعة مرصعة بالألماس

وفي عيد الحب، استفزت بولند الكويتيين باستعراض الهدايا الثمينة التي حصلت عليها حينها.

فبعد الهاتف المحمول المصنوع من الذهب، نشرت بولند فيديو تستعرض خلاله تلقيها ساعة مرصعة بالألماس من معجب سري.

وبدأت الإعلامية الكويتية باستعراض الساعة وهي ترتدي فستان أحمر بالريش، وعلقت على الفيديو: (ولبست هدية الفلنتاين وما زانت إلا على إيدي). وتعليق آخر قالت فيه: (لا خلا لا عدم يا حبي الأبدي).

حليمة بولند تحصل على هدية ساعة Patek Philippe الماس بقيمة مليون ريال من معجب سري . pic.twitter.com/4cgNcedE3K — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) February 15, 2021

ووفق المعلومات حينها، فإن الساعة من شركة Patek Philippe السويدية، وتبلغ قيمتها مليون ريال سعودي. وهو ما أثار استفزاز المتابعين الذين تساءلوا عن هوية الشخص التي قدم لها الهدية، والذي حرصت حليمة بولند على عدم ذكر اسمه.

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