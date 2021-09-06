“نفق الحرية”.. كيف حفر الأبطال الـ6 النفق في سجن جلبوع ولا يوجد حتى ملعقة حديدية واحدة للسجناء؟

تصدر وسم بعنوان “نفق الحرية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بموقع التواصل تويتر، بعد إعلان سلطات الاحتلال تمكن 6 فلسطينيين أسرى من الهرب اليوم الاثنين من سجن جلبوع شديد الحراسة عبر نفق سري تمكنوا من حفره.

تُدهشُني جسارةُ الفلسطينيين، وفي كل بطولة لواحد منهم أفهم معنى كونهم أهلَ رباط، شجاعةٌ لا يستطيعُها كل أحد، ومشاهد لا تُرى إلا في أفلام هوليود يصنعها أسرى بعاديةٍ مدهشة، يصنعونها ببساطة ويتركون العدسات تُصورها من خلفهم. نفسي الفداء لكل منتصر جسور!#نفق_الحرية pic.twitter.com/dX2uXIOm1j — إيمان زكّي 🇵🇸 (@emanzaky55) September 6, 2021

وعبر الوسم دونت آلاف التغريدات المحتفية بالأبطال الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم والهروب من سجن جلبوع.

هو الفلسطيني الذي لا يهابُ الموت، ويعشق الحرية 🇵🇸#نفق_الحرية pic.twitter.com/ySzGGL1ihK — زينب دياب 𓂆 (@ZeinabDiab35) September 6, 2021

يومٌ عصيب على الصهاينةِ والمتصهـ ـينين !#نفق_الحرية — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 6, 2021

كما شهد الوسم سخرية واسعة من الاحتلال وسلطاته والذي تعمد دائما تصدير صورة وهمية زائفة، عن منظوماته الأمنية التي لا تقهر وسجونه المحصنة.

هذه الصورة ستدخل التاريخ ولن ينساها العالم خيبة أمل المحتل الغاصب أمام شجاعة وتفوق الفلسطيني رغم الأسر #نفق_الحرية pic.twitter.com/jmoAst48tz — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) September 6, 2021

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين من الهروب صباح الإثنين، من سجن جلبوع شديد الحراسة في عملية معقدة اربكت حسابات الجيش الإسرائيلي.

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ومن أبرز هؤلاء الفارين، القيادي السابق في “كتائب شهداء الأقصى” التابعة لحركة فتح، زكريا الزبيدي، الذي ينحدر من مدينة جنين القريبة من السجن.

الأســرى الستة الذين تحرروا من سجن جلبوع عبر #نفق_الحريه pic.twitter.com/wPdySEuyXv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 6, 2021

وبالإضافة إلى الزبيدي، فقد هرب 5 آخرون ينتمون إلى حركة “الجهاد الإسلامي”، وحسب المعلومات الأولية، فإن الأسرى الفلسطينيين حفروا النفق على مدى فترة طويلة.

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وشارك الإعلامي تامر المسحال في الوسم وغرد:”صدمة كبيرة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية بعد أن تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن حصين ومحكم التأمين عبر نفق حفروه سراً وتمكنوا من الهرب فجراً قبل أن تكتشف سلطات الاحتلال الامر بعد ساعات.”

صدمة كبيرة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية بعد أن تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن حصين ومحكم التأمين عبر نفق حفروه سراً وتمكنوا من الهرب فجراً قبل أن تكتشف سلطات الاحتلال الامر بعد ساعات .. كيف حفروه وكم استغرق الأمر؟ .. انه الفلسطيني وأسطورة التحدي #نفق_الحرية pic.twitter.com/tvI2axbLRh — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) September 6, 2021

وتساءل:”كيف حفروه وكم استغرق الأمر؟.. إنه الفلسطيني وأسطورة التحدي.”

ونشر الكاتب الفلسطيني رضوان الأخرس، صورة للنفق الذي حفره الأسرى وهربوا من خلاله وعلق بقوله:”حدث هز كيان الاحتلال.. صورة تعكس صدمة جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي بعد اكتشافهم النفق الذي هرب عبره 6 أسرى فلسطينيين من سجن (جلبوع) الإسرائيلي فجر اليوم.”

حدث هز كيان الاحتلال.. صورة تعكس صدمة جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي بعد اكتشافهم النفق الذي هرب عبره 6 أسرى فلسطينيين من سجن (جلبوع) الإسرائيلي فجر اليوم.#نفق_الحرية #فلسطين pic.twitter.com/E81TbZFmxt — رضوان الأخرس (@rdooan) September 6, 2021

تفاصيل هروب الأسرى الفلسطينيين من جلبوع

وكشفت القناة 12 العبرية تفاصيل فرار الأسرى الفلسطينيين من السجن، ووصفت إن الحادث بالخطير.

وقالت إنه وقع في الجناح رقم 2 الذي يقع قرب سياج السجن، حيث لاحظ عناصر مصلحة السجون فقدان عدد من الأسرى في الساعة الواحدة ليلا.

وأوضحت أنهم اكتشفوا بعد ساعة من فقدانهم، النفق الذي استمر حفره سنوات، والذين تمكنوا من خلاله من الفرار، مضيفة أن سيارات انتظرت الأسرى قريبا من السجن لنقلهم بعيدا عن المنطقة.

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وفور معرفة هروب الأسرى، نشرت شرطة الاحتلال أسماء الفارين وصورهم لمحاولة العثور عليهم وهم، كما استعانت بطائرات مروحية وأخرى مسيرة بحثا عن الأسرى الفارين.

ودخل على الخط أيضا الجيش الإسرائيلي الذي نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة.

وكان أول من أبلغ عن الأسرى الفلسطينيين، المزارعين في المنطقة، واعتقدوا في البداية أنهم لصوص، فسارعوا إلى إبلاغ الشرطة.

إلا أنه مر وقت طويل منذ الهروب عند منتصف الليل حتى الصباح، وهناك احتمال أنهم تمكنوا من الوصول إلى مدينة جنين المحاذية التي تقع ضمن حدود الضفة الغربية.

أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من الهرب

ووفقًا لنادي الأسير فإن الأسرى الستة هم:

الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة /جنين معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة.

الأسير محمد قاسم عارضه (39 عاما) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة.

هذا زكريا الزبيدي

قائد كتائب شهدء الأقصى في الضفة الغربية وأحد أبرز عناوين العمل المسلح ضد الاحتلال إبان الإنتفاضة الثانية، بطل أبطال مخيم جنين، زكريا اليوم أحيّا فينا روح الثائر الفلسطيني وفر من معتقل الاحتلال هو ورفاقه من خلال #نفق_الحرية .. pic.twitter.com/ZVepHYQB2L — Khaleel Qannan خليل قنن (@khaleelprees) September 6, 2021

الأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.

الأسير أيهم نايف كممجي ( 35 عاما) من كفردان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة.

ثريد بالتعريف عن أبطالنا ورجالنا الستة..

الاسير محمود العارضة ٤٦ عامًا من بلدة عرابة جنين،معتقل منذ 21/9/1996 ،ومحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 سنة

بتهمة الإنتماء والعضوية في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،والمشاركة في عمليات للمقاومة أدت لمقتل جنود صهاينة#نفق_الحرية pic.twitter.com/4haMwbRsWF — حلا (@halakhalayleh) September 6, 2021

الأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوف.

الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد معتقل منذ عام 2019.

فرحة فلسطينية

وسادت حالة الفرح الشارع الفلسطيني عقب عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع، حيث أطلق فلسطينيون النار في الهواء احتفالاً بهذا الانتصار الذي أربك حسابات الاحتلال الإسرائيلي.

توزيع حلويات في قطاع غزة#نفق_الحريه pic.twitter.com/h9QMfrlXhR — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) September 6, 2021

وقالت صحيفة هآرتس، نقلاً عن مصلحة السجون، إن الأسرى الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة، وأضافت أن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار، وتم اكتشاف فتحة النفق على بُعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.

بدورها، نقلت القناة 12 الخاصة، عن مسؤول كبير في الشرطة، قوله إن حادثة هروب الأسرى “أحد أخطر الحوادث الأمنية بشكل عام”.

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