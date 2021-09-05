نيللي كريم وزوجها يتبادلان الغزل بصورة جريئة من شهر العسل .. أحدها في حمام السباحة! (شاهد)

تبادلت الفنانة المصرية نيللي كريم وصلات غزل صريحة مع زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، وذلك بعد نشر عدة صور لهما من شهر العسل في نيويورك.

(جعلت قلبي يبتسم)

ونشر هشام عاشور مجموعة صور له مع نيللي كريم أثناء تواجدهما في شهر العسل، وعلق بالقول: (أنا والتي جعلت قلبي يبتسم).

View this post on Instagram A post shared by Hisham Ashour (@hishamashour1)

وأعادت نيللي كريم نشر إحدى الصور التي نشرها زوجها، وظهرت خلالها وهي تحتضنه من الخلف، وعلقت: (كل ما أحتاجه الليلة هو حبك).

نيللي وزوجها في حمام السباحة

وما أثار الجدل بين الجمهور، هو قيام هشام عاشور بنشر صورته مع نيللي في حمام السباحة، والتي كانت ظهرت ببكيني أسود، وكانت تمسك بقدمه وكأنها على وشك أن تسقطه.

وسبق أن نشرت نيللي كريم صورا لها من نيويورك رفقة زوجها على ستوري حسابها بانستغرام، بعد أسبوع من زواجهما.

اقرأ أيضاً: شاهد ماذا أطعم هشام عاشور نيللي كريم وهي ترتدي بدلة الزفاف!

كما نشر هشام صوراً تجمعه مع زوجته، حيث يظهران وهما يقضيان وقتا سعيدا ويتناولان الطعام. كما ظهر الثنائي وهما يتنقلان بالدراجة النارية بالمدينة.

وإحتفل الثنائي بزفافهما، قبل أسابيع، وظهرت نيللي وهي ترتدي فستان زفاف مميزاً، أبهر متابعيها، ووضعت طرحة طويلة على رأسها.

وحضر الحفل العديد من الفنانين، منهم عمرو دياب، كارول سماحة، أحمد السقا وميشال فاضل وغيرهم.

وكانت نيللي كريم قد أجلت حفل زفافها 3 أيام بسبب وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز قبل أكثر من أسبوع بعد معاناتها من الاصابة بفيروس كورونا.

سعر فستان زفاف نيللي كريم

وحاز فستان الفنانة المصرية نيللي كريم الذي اختارته في حفل زفافها على مساحة واسعة من حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت معلومات عن سعره.

وتبيّن أن نيللي اختارت فستاناً بقصة الحورية من تصميم المصممة ياسمين يايا من دارها Maison Yaya.

وقد يصل سعر الفستان، بحسب التخمينات، الى أكثر من 10 آلاف دولار أميركي، مع الطرحة الطويلة التي وضعتها على رأسها.

(صقر وكناريا)

يُشار إلى أنّه كان من المفترض أن يقام زفاف نيللي يوم الإثنين 9 أغسطس، إلا أن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز تسببت في تأجيل الحفل 3 أيام.

فنياً، تعاقدت الفنانة نيللّي كريم على البطولة النسائية لفيلم (صقر وكناريا)، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد علاء والمقرر تصويره بداية سبتمبر المقبل.

وكشف المنتج والموزع وائل عبدالله: (تعاقدنا مع الفنانة نيللي كريم على بطولة فيلم (صقر وكناريا) بمشاركة الفنان ماجد الكدواني والنجم أحمد عز وبداية التصوير سبتمبر المقبل).

زواج نيللي كريم وهشام عاشور

واحتفلت نيللي كريم بخطبتها نهاية يوليو الماضي، على هشام عاشور، نجم الاسكواش السابق، في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

يُذكر أن عاشور كان من ضمن أمهر لاعبي الاسكواش في العالم، وهو مصنف من ضمن العشرة الأوائل على اللعبة.

وبعد اعتزاله أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية اسكواش هناك، إلا أنه بسبب ظروف جائحة كورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

اقرأ أيضاً: قبلة نيللي كريم وزوجها أمام الحضور تعرّضها لانتقادات كبيرة!

كذلك وبعد عودة عاشور إلى مصر أنشأ مع شقيقه رامي عاشور، بطل العالم، العديد من أكاديميات الاسكواش بمصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليوود، وشارك في عمل هناك.

كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل “حرب أهلية” مع النجمة يسرا في رمضان الماضي، ويعد زواجه بالنجمة نيللي كريم هو الزواج الأول له في حياته.

نيللي كريم تعلن انفصالها عن خطيبها عمر إسلام

الجدير بالذكر أن نيللي أعلنت في مارس/آذار 2021، انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، لتحسم الجدل الذي أثير حول هذا الموضوع خلال الفترة الأخيرة.

وقالت نيللي خلال مداخلة هاتفية مع (إي تي بالعربي): (فعلا كانت آخر حاجة نشرتها هي صوري في دبي وأنا برفقة خطيبي.. لكن أنا حاليا فسخت).

وفي يونيو الماضي، كانت قد أعلنت الفنانة المصرية نيللي خطوبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، موضحة أن احتفالية الخطوبة تمت في أجواء عائلية، بحضور 4 أفراد من كل عائلة فقط، وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

رقص نيللي كريم بفستان مكشوف

وفي سياق آخر، تعرضت نيللي لانتقادات بسبب إطلالتها التي وصفها الجمهور بالمثيرة في حفل الفنان مصطفى قمر في الساحل الشمالي.

جاء ذلك حين استعاد مصطفى قمر ذكريات فيلم (حبك نار) مع نيللي كريم، بعدما شاركته الغناء والرقص على أشهر أغانيه خلال الحفل.

وظهرت نيللي ترقص مع مصطفى قمر، وتتفاعل مع أغانيه على المسرح بطريقةٍ لافتة خاصةً أثناء رقصها على أغنية (الليلة دوب).

#عرب_وود | مصطفى قمر يستعيد ذكريات فيلم "حبك نار" مع نيللي كريم التي شاركته الغناء والرقص على أشهر أغانيه خلال حفله بالساحل الشمالي منذ قليل.@NellyKarim pic.twitter.com/y7U6Fa1wcC — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) July 24, 2021

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد