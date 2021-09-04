مشاعل الشحي تنهار داخل المستشفى وتدخل في نوبة بكاء (فيديو)

تعرضت مشهورة مواقع التواصل الإماراتية مشاعل الشحي، لوعكة صحية مفاجأة أدخلت على إثرها للمستشفى.

ووثق زوجها الإعلامي أحمد خميس، تواجدها على سرير المرض حيث دخلت في نوبة بكاء وانهارت.

ظهرت مشاعل خلال الفيديو حيث بدت متعبة على السرير ومنهارة من البكاء بسبب المرض والألم.

وحاول زوجها ممازحتها والغناء والرقص لها للتخفيف عنها.

حيث وجَّه لها سؤالًا ”إن كان مرضها هو تمثيلية لرفضه إعداد وجبتها المفضلة وهي المعكرونة، وترتيب المنزل“.

ويشار إلى أن مشاعل الشحي، تعرضت لأزمة صحية قبل أشهر قليلة، خضعت على إثرها لعمليتين جراحيتين، بسبب نزيف في العمود الفقري.

مقطع مشاعل الشحي المُخل يُخرج زوجها أحمد خميس عن صمته

وفي يونيو الماضي خرج أحمد خميس، زوج الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، عن صمته بعد أيام من انتشار مقطع فيديو مخل بالآداب العامة زعم متداولوه أنه يخص زوجته مشاعل.

أحمد خميس وفي منشور عبر حسابه بانستغرام رصدته (وطن) وقتها دافع عن زوجته بشدة ضد الإساءة لها نافيا أن يكون هذا المقطع يخصها بأي شكل من الأشكال.

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مشاعل الشحي وأحمد خميس

وكتب ما نصه:”أولا زوجتي مثل الطفلة البريئة مالها خص بأحد ومن تزوجنا عايشين لبعض أنا من عرفت اني يتيم، ما كنت ادور على احد يعوضني او اني افكر بالزواج،لاني كنت عايش بصراع نفسي و فوق ذلك كنت انطوائي.”

وتابع:”أتذكر اني تمينت بعمر ١٦ اني اتزوج اماراتية بقلب فلبينية، بسبب إني تربيت مع فلبينيات الله عوضني.. صدق عوضني تزوجت امارتية نصها فلبينية، يعني الله صبرني كل ها الفترة الين ما اتزوج البنت الي تمنيتها من وانا وصغير.”

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وتابع أحمد خميس أنه لم يجد شيء يمنعه من أن يتزوج مشاعل الشحي.

مشيرا إلى أنها تصلي وملتزمة وتخاف ربها وتحاول أن تساعد الجميع بمعنى الكلمة “وتحب تضحك الي قدامها وفوق ذلك عوضتني عالـنقص الي فقدتها وانا وصغير.” حسب وصفه.

واختتم خميس منشوره الدفاعي عن زوجته مشاعل بقوله:”بكمل لكم بشرط اذا حابين تعرفوا اكثر حطوا، أو اكتبوا نبا التكملة ( الجزء الثاني ) ، لان التعليقات تجرح ويمكن موب حابين تسمعوا للاخير”.

مشاعل الشحي تنهار بسبب فيديو مُخل بالآداب

هذا وانهارت مشهورة سناب شات الإماراتية مشاعل الشحي من البكاء أمام جمهورها بسبب المقطع المُخل بالآداب المنسوب لها، مؤكدة أنها ليست من ظهر فيه.

وقالت مشاعل الشحي بفيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق (سناب شات)، إن لديها حدودًا من الصعب تخطيها كونها فتاة عربية إماراتية.

وشددت مشاعل الشحي على أن الفيديو المنتشر لها لا يخصها نهائيًا، بل لفتاة شبيهة لها، واتهمت أن من فعل ذلك وذكر اسمها يهدف إلى الشهرة والحصول على المشاهدات.

وأكدت الإعلامية الإماراتية أنها تحترم حرية الانتقاد للجمهور فيما تقوم بنشره عبر حساباتها، لكن المنسوب إليها لا يخصها.

وتابعت: (شو الهدف من انتو تنسبون مقطع مخل بالآداب لوحدة، أنا ادري الحين زوجي بيطلع يزف فيني ويقلي ليش طلعتي تكلمتي”.

وأضافت: “تعبت ادخل سناب ادخل تيك توك انستغرام كل مكان كله يزفون ويقولون هذي ما تشرفنا يعني الواحد يتعب انا يوم اشوف قذارة الشباب عندي الي يقولون شفنا جسمك ومدري شنو قذارة لابعد الحدود).

واستطردت مشاعل الشحي: (لو كنت انا اللي بالفيديو عادي يوقفوني يأدبوني، أستاهل اذا مسوية الفيديو، بقعد أكلم فلان وعلان وأقول مو أنا خلاص لمتى؟).

ألفاظ فاضحة

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو وصف ب(الإباحي)، مدعين أن الفتاة التي ظهرت به هي مشاعل الشحي.

وبناء على ذلك، تعرضت الإعلامية الإماراتية إلى الهجوم وسط مطالب بالقبض عليها ومحاسبتها، وإغلاق حساباتها عبر السوشيال ميديا.

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