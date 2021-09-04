لولوة الخاطر تنشر فيديو من مقر إقامة اللاجئين الأفغان بقطر.. ما قصة المصحف والسجادة؟

نشرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، مقطعا مصورا من داخل مقر إقامة اللاجئين الأفغان بقطر والذي لاقى تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.

ويوثق الفيديو الذي نشرته لولوة الخاطر على حسابها الرسمي بتويتر، أول صلاة جمعة للاجئين الأفغان في قطر.

وصل كثير من إخواننا وأخواتنا من أفغانستان بملابسهم التي عليهم ولكن أكثر ما أثّر فينا هو أن أول ما سأل عنه معظمهم كان المصحف وسجادة الصلاة. ولله الحمدلله والمنّة أقيمت اليوم أول صلاة جمعة في مقرّ تواجدهم. pic.twitter.com/wk0Za4ArIz — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 3, 2021

كما كشفت الخاطر في تعليقها على المقطع أن أول شيء سأل عنه الأفغان كان “المصحف وسجادة الصلاة”.

وقالت:”وصل كثير من إخواننا وأخواتنا من أفغانستان بملابسهم التي عليهم ولكن أكثر ما أثّر فينا هو أن أول ما سأل عنه معظمهم كان المصحف وسجادة الصلاة.”

وأوضحت:”ولله الحمدلله والمنّة أقيمت اليوم أول صلاة جمعة في مقرّ تواجدهم.”

اللاجئين الأفغان في قطر

هذا ونقلت وسائل إعلام تصريحات بعض اللاجئين الذين عبروا عن ارتياحهم من ظروف الإقامة وحسن الاستقبال الذي حظوا به منذ غادروا كابول حتى وصولهم الدوحة.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وسم عبر فيه الأفغان عن شكرهم وامتنانهم لكل ما بذلته قطر من أجلهم.

وتفاعل كثر مع وسم “شكراً قطر”، وقدموا شهادات عن ظروف إقامتهم الحسنة.

كما أشادوا بحرص السلطات على تأمين سبل العيش والإقامة الكريمة.

ويشار إلى أن الدوحة استقبلت منذ مطلع الشهر الماضي، عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان، عبر رحلات خاصة تم تنظيمها لنقلهم من أفغانستان.

وتستقبل المساكن الرسمية المخصصة لاستضافة لاعبي كأس العالم لكرة القدم في قطر، عددا من اللاجئين الأفغان، الذين غادروا البلاد بعد سيطرة حركة “طالبان” على السلطة.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن “نحو 600 لاجئ أفغاني يقيمون في هذه المساكن”، لافتة إلى أن “غالبيتهم من الصحفيين”.

هذا ونقلت الوكالة عن أحد اللاجئين، يدعى أحمد ولي سراهدي (28 عاما، الذي وصل قبل عدة أيام واستقر حاليا في مبنى من طابقين، قوله: “في بيتنا، لا يوجد مثل هذه التجهيزات”.

إذ لفتت الوكالة إلى أن “البيت في قطر المزود بأريكتين وتلفزيون ذي شاشة مسطحة ونظام تكييف ومطبخ كامل التجهيزات، يبدو بعيدا جدا عن منزله في قندهار بجنوب أفغانستان، حيث كان يعيش مع زوجته وأطفاله الخمسة قبل أيام فقط”.

وأشارت إلى أن اللاجئين يتواجدون في مجمع “بارك فيو فيلاز” الذي يتسع لـ1500 شخص، ومن المقرر أن يستضيف الوفود ووسائل الإعلام والشخصيات المدعوة لكأس العالم 2022.

الإمارات تستضيف أفغاناً

وفي الإمارات، تستضيف “مدينة الإمارات الإنسانية”، التي تقع في منطقة مصفح في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تجمعا للقادمين من أفغانستان تمهيداً لسفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بإشراف أمريكي.

وتضم المدينة عيادات طبية شاملة تتوفر فيها المعدات اللازمة لإجراء الفحوصات، وأكثر من 1000 غرفة مجهزة بالكامل وتراعي خصوصية الأفراد في تصميمها.

بحيث تشمل الغرف كافة الاحتياجات الخدمية الأساسية والترفيهية للمقيمين، بالإضافة إلى توفيرها الملاعب والوسائل الترفيهية المناسبة للكبار والأطفال في الساحات الخارجية، لضمان أعلى مستويات الراحة والاطمئنان لهم لى حين التأكّد من سلامتهم وعودتهم إلى أوطانهم، بحسب موقع “ماي بيوت”.

وقد أنشئت هذه المدينة عام 2020 بأمر محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستقبلت في بدايتها رعايا عدد من بعض الدول، بعد إجلائهم من مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وتتوسط قطر بين طالبان والدول الغربية في أعقاب انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد حرب استمرت عقدين. كما انها تستضيف مكتبا للحركة وسهلت المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة.

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