مها المصري تثير ضجة بصور جديدة وثقت تشوّه شكلها بوضوح (شاهد)

تصدر اسم الممثلة السورية مها المصري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد صدمتهم من أحدث ظهور لها.

حقيقة أم فوتوشوب؟

ونشرت مها المصري صورها عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي في تطبيق (انستجرام)، وقد بدت ملامحها مشوهة بشكل كبير مقارنةً بالصورة التي عرفها بها الجمهور.

الفنانة مها المصري بأحدث ظهور 🤯! pic.twitter.com/ksQxLMHe6Z — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 24, 2021

ويبدو أن صور مها المصري من إجازتها في تركيا، حيث علقت: (طبنجة تركيا).

وتساءل ناشطون ما إذا كانت هذه حقاً صورة مها المصري أم أنها فوتوشوب، وجاء في التعليقات: (مها المصري قبل وبعد ياساتر ليه سوت بنفسها كذا).

مها المصري قبل وبعد ياساتر ليه سوت بنفسها كذا!! pic.twitter.com/EWEXrRzfgB — أروى| نمشي AW20 (@Arwa_0E) August 24, 2021

سخرية وصدمة

وكتب آخر ساخراً: (مها المصري هي هيك والا اكلة ضربة كريك).

مها المصري هي هيك والا اكلة ضربة كريك 🙄😂 pic.twitter.com/e8o66AVLXC — 〰️☕▪️ (@solimanseid) August 24, 2021

وهاجم آخر عمليات التجميل وكتب: (مين يقول ان عمليات التجميل نتيجتها “تجميل” ؟! مها المصري ما تشبه مها المصري ابدا).

مين يقول ان عمليات التجميل نتيجتها "تجميل" ؟! مها المصري ما تشبه مها المصري ابدا pic.twitter.com/LyZXtDy8aI — 𝙎𝘼𝙍𝘼 ‏♘𝓈 🇸🇦 (@Mbs3S) August 24, 2021

بينما لمح ناشط إلى أن وجهها أصبح مرعباً وكتب: (منشور لمن فوق الـ18، غير مخصص للأطفال الفنانة مها المصري في أحدث ظهور لها).

منشور +18 غير مخصص للأطفال الفنانة #مها_المصري في أحدث ظهور لها. pic.twitter.com/orQ2VmMIh7 — 𖤓ᵂˢᴱᴱᴹ™𖤓🎭 1️⃣ (@WM_FREESYR) August 23, 2021

مها المصري تبكي

وسبق أن ظهرت مها المصري في لقاء تلفزيوني، تحدثت خلاله عن تشوه وجهها بسبب عمليات التجميل.

ولم تتمالك مها حينها نفسها من البكاء عندما كشفت أنها تفكر بالاعتزال، بسبب التّنمّر الذي تعرّضت له بعد التغيير الذي حدث لوجهها بسبب فشل عمليّات التّجميل.

اقرأ أيضاً: شاهدوا صورة منى واصف مع دانا جبر والتي صدمت الجمهور!

وقالت مها حينها في لقاء عبر برنامج مع أو ضد على بي إن دراما مع الإعلامية الأردنية علا الفارس: (بكيت كتير وتضايقت وكنت أقول غريبة كيف الناس ما بيحسوا بالواحد وبتكلموا عن شي شخصي ما خصهم فيه.. كنت انقهر إنه في كتير تاريخ وأعمال.. بس برجع أقول إني أكيد الناس الي بتكتب بشكل سيء قطعًا هما ناس مريضة وما بيحبوا حالهم).

وأكدت الممثلة السورية حينها أنها نادمة بشدة لخضوعها لمجموعة من عمليّات التّجميل، خاصّة بعد فشل بعضها، مشيرة إلى أنّها كانت ستكون أكثر جمالاً، إذا لم تخضع لمثل هذه النّوعيّة من العمليّات.

وتابعت مها المصري: (أكيد كنت هكون أحلى لو ما عملت التجميل وبندم كتير إنه عملت لأني ما كنت بحاجة.. بس الواحد ساعات بيجيه حالات بيمشي مع التيار).

ورفضت المصري اتّهامها بأنها تعاني من عقدة العمر، معقبة: (أنا أبدا ما بعاني من عقدة العمر لأنه ببساطة في تاريخ فني بالنسبة للفنان ومحسوب.. وأكيد عمري ما هعمل أدوار بنت عمرها عشرين سنة بالعكس بختار أعمال تناسب عمري).

قبل وبعد عمليات التجميل

وفي هذا السياق، سبق أن نشر حساب يهتم بأخبار المشاهير والفنّ، صوراً صادمة لثلاثة نجمات من الكويت، قبل وبعد عمليات التجميل .

الصورة الأولى، كانت للفنانة شمس الكويتية، حيث تظهر بوزن زائد قبل عمليات التجميل.

أما الصورة الصادمة الثانية، فكانت للفنانة حليمة بولند، لاحظوا الفرق الشاسع بين الصورتين..

بينما كانت الصورة الثالثة للفنانة الكويتية أمل العوضي، والتي قال مغردون انها لا تشبه نفسها قبل عمليات التجميل التي غيرت في شكلها وملامحها بشكل كبير وواضح.

دنيا بطمة برأس جديد

هذا وقد وجّه الجمهور انتقادات للفنانة المغربية بسبب تغيّر شكلها نتيجة عمليات التجميل.

وكانت الفنانة المغربية قد ظهرت قبل أسابيع في وصلة رقص خلال احتفال بشهر عسل شقيقتها ابتسام بطمة وزوجها اليوتيوبر فؤاد قبيبو.

اقرأ أيضاً: ليليا الأطرش تثير السخرية بعد نشر صورتها بدون فوتوشوب!

ونشرت دنيا بطمة مقاطع ظهرت فيها وهي ترقص مع شقيقتها مرتديةً القفطان المغربي الأحمر، لتثير الجدل بسبب اكتسابها بعض الوزن الزئد، وتغير ملامح وجهها بسبب عمليات التجميل.

غادة عبدالرازق تتحول إلى نادين نجيم

كما فاجأت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق متابعيها بإطلالة مختلفة في أحدث جلسة تصوير لها، بدت فيها وكأنها شخص آخر.

ونشرت غادة عبدالرازق فيديو وصورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وقد اعتمدت تسريحة شعر مختلفة، ومكياجاً غير ملامحها كلياً.

View this post on Instagram A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)

ولم ترفق غادة عبدالرازق صورتها بتعليق سوى إيموجي قلب، أما الفيديو فأوردت اسم خبير التجميل، والشعر كتعقيباً عليه.

وشبه المتابعون غادة عبدالرازق بالممثلة اللبنانية نادين نجيم، وأكدوا أنهم اعتقدوها هي، بينما ذكر آخرون أنها أقرب إلى الممثلة السورية كندة حنا.