حقيقة انتقال محمد الشناوي إلى الدوري السعودي للمحترفين

رد وكيل أعمال حارس فريق الأهلي المصري محمد الشناوي حول الشائعات التي تتحدث قرب انتقال موكله للاحتراف في الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكيل محمد الشناوي والنفي

وقال حازم الحديدي وكيل أعمال الحارس محمد الشناوي في تصريح صحفي له عبر وسائل الإعلام المصرية، قائلاً: ” محمد الشناوي مستمر مع النادي الأهلي المصري، ولا توجد أي نية لرحيله عن الفريق خلال الفترة الحالية، موضحًا أنه لم يتلقى أي عروض من نادي النصر والهلال بالتحديد”.

حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي: لا توجد مفاوضات من الهلال والنصر لضم محمد الشناوي.. الأهم مصلحة الأهلي واللاعب 🎙️ pic.twitter.com/U6ZALHRNUO — Yallakora (@Yallakoranow) August 25, 2021

وأردف، ” لقد سمعت عن العروض لموكلي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فقط، ومحمد الشناوي مرتبط بعقد احترافي مع الأهلي ينتهي بعد أربع سنوات من الآن”.

🎙وكيل أعمال محمد الشناوي لـ"الرياضية": لم تصلنا أي عروض من ناديي النصر والهلال، وسمعنا عن العروض عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي فقط — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) August 24, 2021

استبعاد محمد الشناوي عن مباراة الأهلي

وبين الحديدي، بأن سبب استبعاد الحارس المصري محمد الشناوي عن المباراة الأخيرة أمام فريق الجونة، يعود إلى ارتفاع درجة حرارة اللاعب وليس كما يتردد عبر وسائل الإعلام عن قطعه شوطًا في المفاوضات من أجل الانتقال إلى نادي النصر السعودي.

واستكمل، ” المفاوضات مع حارس كبير بحجم محمد الشناوي لن تتم في يوم أو يومين، كما أن اللاعب يضع الآن مصلحة النادي الأهلي فوق كل اعتبار”.

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وشهد في الآونة الأخيرة، تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك تقارير صحفية بشأن مستقبل الحارس محمد الشناوي مع فريق الأهلي المصري وقرب رحيله من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين من بوابة النصر والهلال السعوديين.

🚨 🎙 – وكيل أعمال الحارس محمد الشناوي :

محمد الشناوي لم يتلقى أي عرض من نادي #النصر . pic.twitter.com/xGeA7phdFO — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) August 24, 2021

الألقاب والانجازات

وتوج الحارس محمد الشناوي بخمسة ألقاب في الدوري المصري مع فريق الأهلي، وبطولتين في السوبر المحلي ولقبين في دوري أبطال أفريقيا.

وكذلك لقب السوبر الأفريقي بجانب برونزية كأس العالم الأندية، إلى جانب تألقه الملفت خلال المشاركات الدولية مع منتخب مصر كان أخرها بطولة دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو2021”.

وانضم الشناوي إلى صفوف فريق الأهلي المصري في أغلى صفقة بين صفوف اللاعبين المنضمين إلى صفوف المارد الأحمر خلال صيف عام 2016، حيث بلغت قيمته التسويقية ب2 مليون و500 ألف يورو متفوقًا على زملائه في الفريق.

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