الفنانة المصرية جوري بكر تُقبل شقيقتها وتهاجم منتقديها: عقولكم مريضة!

أثارت الإعلامية والممثلة المصرية جوري بكر موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة وهي تقبل شقيقتها من فمها.

(بحبك ياحتة من قلبي)

وظهرت جوري بكر في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، وهى تبدو وكأنها على وشك أن تُقبل شقيقتها من فمها وعلقت قائلة: (سنقاتل دائمًا، لكننا سنكافئ دائمًا أيضًا).

وتابعت جوري بكر: (هذا ما تفعله الأخوات نجادل ونشير إلى ضعف بعضنا البعض وأخطائهم وسوء الحكم عليهم، ونعرض مشاعر عدم الأمان التي كانت لدينا منذ الطفولة، ثم نعود معًا حتى المرة القادمة.. بحبك ياحته من قلبي).

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وعلى الرغم من حرص جوري بكر على إغلاق خاصية التعليقات، إلا أن الناشطين تداولوا الصورة وسط هجوم كبير عليها وانتقادات لتصرفها الذي وُصف بالشاذ.

عقول مريضة

وهو مع دفع جوري بكر للرد بهجوم مضاد على منتقديها، وكتبت عبر خاصية الستوري: (أنا مش هبرر مواقف ولا أي حاجة بعملها لأي حد، بس بجد أنتوا ناس مريضة، بالأخص اللي كاتبين كومنتات سخيفة وقذرة).

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وأضافت: (دي أختي اللي ببوسها بوسة جميلة وطاهرة، ومش هشيلها عشان أنتوا اللي عقولكم مريضة).

وسبق أن أثارت الفنانة المصرية هيدي كرم الجدل بواقعة مشابهة حين ظهرت بفيديو وهي تمارس رياضة الضغط برفقة نجلها الشاب.

ونشرت هيدي كرم فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق (إنستجرام)، وهي فوق ظهر نجلها خلال ممارسته لعبة الضغط، لتكون حملًا ثقيلا عليه، لاختبار قوته العضلية، وعلقت: (حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهم كبار).

لكن هيدي تفاجأت بالتعليقات على الفيديو، والتي هاجمتها وانتقدت ظهورها بهذا الشكل مع نجلها، وجاء فيها ما نصه: (غير لائق)، (والله عيب)، (منظر مش حلو خالص).

وعبرت هيدي كرم عن صدمتها من هذه التعليقات، وخرجت بعدة مقاطع فيديو عبر (انستجرام) قالت فيها: (بجد أنتوا ناس مرضى.. الفيديو اللي نزلته مع ابني، التعليقات ومش كلها.. فيه ناس بتتمنى لي وتتمنى له الصحة وفرحانين بيه وبيباركوا لي عليه ويبارك لي فيه.. لكن فيه بعض الناس بجد مريضة).

هيدي كرم: القرف في دماغكم

وتابعت هيدي : (يا جماعة أنتم مضحكين جدًا بجد.. مش أنا.. أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني.. القرف في دماغكم.. المرض في دماغكم أنتوا.. ربنا معاكم.. مش عارفة أقولكم إيه).

وأكدت كرم أنها قامت بتصوير الفيديو بمنتهى التلقائية، معربةً عن استياءها من هذا الهجوم غير المبرر بحسب تعبيرها.

وقالت هيدي في مداخلة لبرنامج (الحكاية) الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، إن ابنها، 21 عامًا، يمارس الرياضة باستمرار ورغب بأن يحملها على ظهره أثناء قيامه بتمرين الضغط.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها كانت صاحبة فكرة تصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت هيدي كرم إلى تعرض المشاهير بصفة دائمة للهجوم والشتم، ماجعلها تلجأ دوماً لحذف التعليقات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها أكدت أنها هذه المرة لم ترغب بمسحها ليكون الناس في مواجهة مع أنفسهم كما تقول.

هيدي كرم: (فين المقزز في الفيديو؟)

وأكدت هيدي كرم أنها قادرة على الرد وبقوة على كل من يهاجمها أو يسبها، إلا أنها ولاحترامها لنفسها ولعملها لا تقدم على ذلك، لكنها قامت بتصوير فيديو بث مباشر للرد على هجوم الناس.

وعن التعليقات التي وردت لها، قالت هيدي كرم: (بيقولوا لي في التعليقات أن وضع الجسد بتاعنا فيه شذوذ وأن الفيديو مقزز.. فين المقزز فيه؟).

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وحول رد فعل نجلها، أكدت هيدي أنه متفهم وناضج بالدرجة التي يجعله يتوقع حدوث مثل هذا الهجوم.

وأضافت: (لكن أنا حزينة إن ابني بيقرأ كده وأن الموضوع كبر وأني أخدت القرار ونزلت الفيديو.. زعلانة أن فرحتي بيه وبنفسه اتقابلت بهذا الكم من الهجوم).

“هاتي بوسة”!

كذلك الفنانة الكويتية نورة العميري، أثارت الجدل بتصرف وُصف بالخادش للحياء حين قامت بتقبيل والدتها من الفم.

وشاركت نورة العميري حينها يومياتها عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”، ووثقت زيارتها للمستشفى برفقة والدتها بعد تعرضها لوعكة صحية مُفاجئة.

ثم ظهرت بالفيديو وهي تغادر المستشفى وتعود للمنزل، وقبل أن تنزل من السيارة تقول نورة العميري لوالدتها: “هاتي بوسة”، لتقوم الأخيرة بتقبيلها من فمها.

حتى لو كانت امها إشوفه شيء مقزز ونويره بروحها ماتترقع 🤢#نوره_العميري pic.twitter.com/BbdlhkNv7Z — ⭐️ شيشانا المجد 💅🏻🇰🇼 (@shishana_almjd) March 9, 2021

وبعد الهجوم عليها، بررت نورة العميري تصرفها وقالت: “أنتم تبحثون عن القصص فقط، لا زلت بنظر والدتي صغيرة وهي تحب أن تدلعني خاصة أنني كنت مريضة أمس، وذهبت للمستشفى، وكانت خائفة وتبكي”.

وتابعت: “هذه أمي، ويوجد حنان بيننا، تقبلني عيوني، خشمي، حلقي، وفي كل مكان، فهي أمي، ومهما كبرت أبقى طفلة في عينها”.

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