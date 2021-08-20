النجم السوري عمر السومة والتؤثر بخروجه من الملعب بسبب الإصابة
النجم السوري عمر السومة والتؤثر بخروجه من الملعب بسبب الإصابة
Videoرياضة

عمر السومة يخرج من الملعب باكيًا بعد تعرضه للإصابة في الدوري السعودي (فيديو)

كتب وطن
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تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مؤثر للنجم السوري وهداف الأهلي عمر السومة وهي يبكي وهو على دكة البدلاء بعد تعرضه للإصابة التي أخرجته من الملعب مع بداية مشواره في منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.

عمر السومة وتفاصيل الإصابة

وقد تعرض النجم السوري الدولي عمر السومة 32 عامًا، في الدقيقة الخامسة من المباراة بين فريق الأهلي والحزم.

جاءت بعد كرة مشتركة مع هويغلو نيريس لاعب فريق الحزم، حيث قفز بشكل خاطئ، ليقرر بعدها في الدقيقة ال11 قام مدرب الفريق بيسنيك هاسي تغيره بسبب تأثره بتلك الإصابة.

وخرج اللاعب السومة وهو يبكي لعدم قدرته استكمال المباراة مع زملائه في الفريق أمام منافسه الحزم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ونال مقطع الفيديو الدعم والثناء للنجم السوري عمر السومة رغم تعرضه للإصابة والخروج من المباراة متأثرًا بالإصابة.

عمر السومة والأداء المميز

وقدم السومة الأداء المميز في المباراة، حيث كان أن يسجل هدفًا رائعًا في المباراة على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لكنه فشل في ذلك، بعد دقائق من بدء المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكليهما.

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مباراة الأهلي والحزم

وسجل فريق الحزم أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال35 من زمن اللقاء عن طريق كارلوس ستراندبيرغ بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى الأهلي السعودي.

وجاء الهدف الثاني لصالح فريق الحزم في الدقيقة ال39 عن طريق أولا جون، لينتهي منتصف اللقاء بهدفين نظيفين.

وعاد فريق الأهلي إلى أجواء المباراة بعد تأثره بخروج عمر السومة متأثرًا بالإصابة، ليحرز هدفه الأول في الدقيقة ال78 عن طريق إزجان أليوسكي من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

بينما جاء هدف التعادل في الدقيقة ال 83 عن طريق البرازيلي باولينيو سجلها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى الحزم، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع فريق الفيصلي على صدارة ترتيب الدوري بعد فوزه على النصر برصيد 4 نقاط، يليه فريق النصر بفارق نقطة وحيدة برصيد 3 نقاط.

بينما جاء في المركز الثالث من الترتيب فريق الاتحاد السعودي برصيد 3 نقاط، يليه الاتفاق وأبها والفيحاء والرائد بنفس النقاط في المراكز الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من ترتيب منافسات الدوري.

وفي تاسع الترتيب آتى فريق الحزم من الترتيب برصيد نقطتين، متساويًا بذلك مع فريق الأهلي الذي جاء في المركز العاشر بنفس الرصيد.

أما في المركز الحادي عشر جاء فريق التعاون برصيد نقطة وحيدة، وآتى فريق الشباب في المركز الثاني عشر دون إحراز أي من النقاط، وكذلك الباطن والفتح وطائي وضمك بنفس النقاط في ترتيب منافسات الموسم الحالي.

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